في خامس أيام وقف إطلاق النار بقطاع غزة وبعد 735 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن اتفاق وقف الحرب لم يحدد عدد جثامين الأسرى الإسرائيليين التي ستعاد في اليوم الأول من عملية التبادل، وذلك ردا على ادعاءات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تلتزم بتسليم جثث الأسرى القتلى لديها.