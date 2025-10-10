عامان على الإبادة.. ترقب تصديق إسرائيلي على اتفاق غزة والاحتلال يواصل غاراته

مع دخول اليوم الـ735 من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدء جلسة الحكومة الإسرائيلية المخصصة للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تم التوصل إليه مساء أمس الأربعاء، في شرم الشيخ بمصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين واصلت قوات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة وارتكبت مجزرة قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.