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الحرب على غزة مباشر.. عملية طعن في القدس وخلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن جبهة لبنان
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بلغت الحرب على غزة يومها الـ346، وتزامن ذلك مع مباركة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة استهداف الحوثيين موقعا عسكريا إسرائيليا، حيث أعلن جيش الاحتلال إسقاط صاروخ أُطلق من اليمن، مشيرا إلى سقوطه في منطقة غير مأهولة شرق تل أبيب قرب مطار بن غوريون، في حين قال الحوثيون إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.