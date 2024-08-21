في اليوم الـ 320 للحرب على غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل مغادرة الدوحة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على الصفقة ودعا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبولها، في حين أكد نتنياهو أنه لن يقبل أي صفقة تنص على وقف إطلاق النار، وشدد على رفض الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا.