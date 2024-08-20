في اليوم الـ 319 للحرب على غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح التبادل ويدعو حماس للموافقة عليها، في حين أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن الحديث عن مقترح محدث يعني إخفاق واشنطن في إلزام نتنياهو بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، وأكد ان الحركة لن تغير مطالبها من وقف الحرب والانسحاب من القطاع ورفع الحصار.