في اليوم الـ316 للحرب على غزة، تستمر التفاعلات بعد إعلان الولايات المتحدة عن مقترح "لسد الفجوات" في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما تحدث مسؤولون إسرائيليون عن انتهاء عمليات الجيش "بشكل عام"، وقالوا إن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لإبرام صفقة لاستعادة المحتجزين.