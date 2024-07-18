في اليوم الـ286 من العدوان على غزة أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين القوات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة العزبة بمدينة رفح بقذائف الهاون، وكشفت عن كمين جديد قامت به ضد قوات الاحتلال في حي تل الهوى، في حين واصل الاحتلال قصفه مناطق بالقطاع في أعقاب استشهاد 40 فلسطينيا في مجزرتين بمواصي خان يونس ومدرسة للأونروا في النصيرات.