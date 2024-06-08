في اليوم الـ246 من الحرب على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق عدة موقعا شهداء وجرحى، في حين فند مكتب الإعلام الحكومي بغزة مزاعم الاحتلال بقتل من وصفهم بـ17 إرهابيا في مجزرة مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات، مؤكدا أن الاحتلال لم يقتل سوى مدنيين ونساء وأطفالا، وأن القائمة التي نشرتها إسرائيل فيها 3 مواطنين على قيد الحياة وأحدهم مسافر.