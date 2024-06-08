تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
الحرب على غزة مباشر.. تفنيد لرواية الاحتلال عن مجزرة النصيرات ومواجهات عنيفة بجنين
قد يحتوي هذا الفيديو على أنماط ضوئية أو صور يمكن أن تؤدي إلى نوبات صرع أو تسبب عدم ارتياح للأشخاص الذين يعانون من حساسيات بصرية
في اليوم الـ246 من الحرب على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق عدة موقعا شهداء وجرحى، في حين فند مكتب الإعلام الحكومي بغزة مزاعم الاحتلال بقتل من وصفهم بـ17 إرهابيا في مجزرة مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات، مؤكدا أن الاحتلال لم يقتل سوى مدنيين ونساء وأطفالا، وأن القائمة التي نشرتها إسرائيل فيها 3 مواطنين على قيد الحياة وأحدهم مسافر.