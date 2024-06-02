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الحرب على غزة مباشر.. الوسطاء يطالبون باتفاق وشهداء بغارات متواصلة للاحتلال
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بلغ العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ240، وتزامن ذلك مع دعوة من الولايات المتحدة وقطر ومصر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لإبرام اتفاق بناء على المبادئ التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، وأكدوا أن الصفقة تخدم مصالح الجميع من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.