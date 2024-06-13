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الحرب على غزة مباشر.. واشنطن تكرر اتهاماتها لحماس وأوسع هجوم لحزب الله منذ 8 أكتوبر
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في اليوم الـ252 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره في القطاع المحاصر مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. في حين أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بقذائف هاون غرفَ القيادة والسيطرة للاحتلال في محور نتساريم، بينما قالت سرايا القدس إنها قصفت حشود الاحتلال في محيط كرم أبو سالم وموقع صوفا العسكري شرق رفح.