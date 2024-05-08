في اليوم الـ215 من عدوانه على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق في القطاع، وأعلن أن قواته سيطرت "بالكامل" على معبر رفح، في حين قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة شرقي المعبر بقذائف هاون من العيار الثقيل.