في اليوم الـ 231 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي العنيف على مختلف مناطق القطاع، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين.

ميدانيا كبدت المقاومة قوات الاحتلال المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات، واعترف جنود للاحتلال أن معارك مخيم جباليا هي من "أكثر المعارك صعوبة".

بدورها، حذرت الأمم المتحدة من الوضع المزري في قطاع غزة، قائلة إنه "بدون قدر كبير من المساعدات، سينتشر الجوع واليأس بسرعة".

تطورات اليوم السابق