- منذ 24د(02:00 بتوقيت مكة المكرمة)
آليات الاحتلال تطلق النار على الأحياء الجنوبية لغزة
قال مراسل الجزيرة إن الآليات الإسرائيلية المتمركزة في محور نيتساريم تطلق النار بشكل كثيف على الأحياء الجنوبية لمدينة غزة.
- منذ 38د(01:46 بتوقيت مكة المكرمة)
توقف المحول الوحيد الذي يزود مستشفى شهداء الأقصى بالكهرباء
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة:
- توقف المحول الوحيد الذي يزود المستشفى بالكهرباء.
- لم تصل إلى المستشفى أي كمية من الوقود رغم مناشداتنا المتكررة.
- نريد وقودا بشكل عاجل لضمان عمل المحول الذي يزود المستشفى بالكهرباء.
- وصل عدد كبير من الشهداء إلى المستشفى بعد مجزرة دير البلح.
- منذ 1س(01:13 بتوقيت مكة المكرمة)
قصف جوي وبري وبحري شمال ووسط وجنوب غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جديدة على المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين تواصل مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمال القطاع.
وفي وسط القطاع، تحلق طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" وسط مدينة دير البلح، وتطلق النار على المواطنين.
أما في مدينة غزة، فتقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها على ساحل المدينة وأحيائها الغربية.
◾️ اندلاع حريق ضخم مع استمرار غارات الاحتلال على مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/4Lp1N5f3xk
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2024
- منذ 1س(00:49 بتوقيت مكة المكرمة)
الوكالة الأميركية للتنمية: 900 ألف شخص فروا من رفح
قال مسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن نحو 900 ألف شخص فروا من رفح جنوب قطاع غزة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الفارين من رفح نزحوا لمناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين وتعاني من نقص الخدمات والمساعدات الإنسانية.
- منذ 1س(00:33 بتوقيت مكة المكرمة)
الأمم المتحدة تحذر من انتشار الجوع بغزة
حذرت الأمم المتحدة من الوضع المزري في قطاع غزة، قائلة إنه "دون قدر كبير من المساعدات، سينتشر الجوع واليأس بسرعة".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين، إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي يحذر من أنه إذا لم تبدأ المساعدات في دخول غزة بكميات كبيرة فإن اليأس والجوع سينتشران".
وأشار دوجاريك إلى أن "إغلاق معبر رفح والوظائف المحدودة لمعبر كرم أبو سالم في الجنوب، خنقت تدفق الإمدادات المنقذة للحياة".
- منذ 1س(00:31 بتوقيت مكة المكرمة)
مراسل الجزيرة: عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي بمدينة غزة
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لبناية الرشاد السكنية وسط مدينة غزة.
وأضاف المراسل أن قصفا إسرائيليا آخر استهدف شقة سكنية لعائلة الأيوبي في شارع المعامل وسط حي الدرج بمدينة غزة، خلف 5 شهداء ومصابين.
- منذ 1س(00:27 بتوقيت مكة المكرمة)
تحذيرات من خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة
المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى:
- نحذر من كارثة صحية إذا خرج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بسبب عدم توريد الوقود.
- كميات الوقود التي يتم توريدها للمستشفى لا تتجاوز خُمس احتياجاته.
- نحتاج 50 ألف لتر من الوقود خلال الساعات المقبلة لتجنب وقوع كارثة صحية.
- منذ 1س(00:27 بتوقيت مكة المكرمة)
غارات عنيفة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
أفاد مراسل الجزيرة بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
◾️ غارات عنيفة تستهدف مخيم جباليا شمال غزة. pic.twitter.com/SoDuXP0X8Z
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2024
- منذ 2س(00:23 بتوقيت مكة المكرمة)
إصابة سيدة فلسطينية بشظايا رصاص الاحتلال بطولكرم
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة فلسطينية بشظايا رصاص أطلقه جنود الاحتلال في قرية قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية.
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الحرب على غزة مباشر.. مجازر إسرائيلية جديدة والأمم المتحدة تحذر من انتشار الجوع
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في اليوم الـ 231 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي العنيف على مختلف مناطق القطاع، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين.
ميدانيا كبدت المقاومة قوات الاحتلال المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات، واعترف جنود للاحتلال أن معارك مخيم جباليا هي من "أكثر المعارك صعوبة".
بدورها، حذرت الأمم المتحدة من الوضع المزري في قطاع غزة، قائلة إنه "بدون قدر كبير من المساعدات، سينتشر الجوع واليأس بسرعة".
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المصدر : الجزيرة + وكالات