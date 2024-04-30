في اليوم الـ207 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق القطاع المختلفة لا سيما مدينتي رفح وخان يونس، مما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، مما رفع الحصيلة إلى 34 ألفا و488 شهيدا، و77 ألفا و643 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.