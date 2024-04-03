في اليوم الـ 180 للحرب على غزة، والـ 24 من شهر رمضان المبارك، واصلت المقاومة الفلسطينية استهدافها جنود وآليات الاحتلال وسط القطاع، على وقع معارك ضارية، وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية للاحتلال شرق دير البلح وقوة إسرائيلية متحصنة في أحد المباني، في حين قصفت سرايا القدس تجمعا للجنود والآليات جنوب غرب مدينة غزة.