في اليوم الـ200 من العدوان على غزة، وصفت الأمم المتحدة التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في القطاع بأنها "مثيرة للقلق للغاية"، ودعت إلى إجراء تحقيق "موثوق"، في أعقاب انتشال الدفاع المدني في غزة 73 جثة جديدة من مقابر جماعية في مجمع ناصر بخان يونس، وبذلك يرتفع إجمالي الجثث لـ283، كما اكتشف 3 مقابر جماعية.