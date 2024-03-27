- منذ 8د(09:09 بتوقيت مكة المكرمة)
الاحتلال يشن غارة جنوب مدينة رفح
أفاد مراسل الجزيرة بشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب الحدود المصرية مع غزة جنوب مدينة رفح.
وفي رفح، يرزح تحت وطأة ظروف إنسانية بالغة السوء نحو 1.5 مليون من سكان القطاع، في ظل تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدينة وإجلاء أهلها نحو المجهول وقصف المساعدات الإنسانية التي تعبر نحو القطاع.
- منذ 16د(09:01 بتوقيت مكة المكرمة)
شهيد ومصابون بقصف حارة الدمج في جنين
أعلن مستشفى جنين الحكومي عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة الدمج في جنين.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين وأطراف مخيمها، وسيرت دورياتها في أحياء عدة معززة بعدد من الدوريات اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أسفرت عن إصابة 5 نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
- منذ 26د(08:51 بتوقيت مكة المكرمة)
جمعية الإسعاف اللبنانية تنعى 7 من متطوعيها
نعت جمعية الإسعاف اللبنانية 7 من المتطوعين لقوا حتفهم في الغارة الإسرائيلية على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
- منذ 30د(08:47 بتوقيت مكة المكرمة)
جيش الاحتلال يعلن قصف موقع للجماعة الإسلامية جنوب لبنان
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة على مبنى عسكري بالهبارية جنوب لبنان وقضى على ما أسماه "إرهابيين من الجماعة الإسلامية".
وفي وقت سابق قال نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود -في حديث للجزيرة نت- "إننا وحركة حماس وجهان لعملة واحدة في مواجهة العدو الصهيوني وعهدنا للشهداء أن نمضي بالطريق حتى إحقاق الحق ودحر الاحتلال وتحرير الأرض".
- منذ 39د(08:38 بتوقيت مكة المكرمة)
مصابون بقصف إسرائيلي بمسيرات على مخيم جنين
أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين بعضهم بحالة حرجة في قصف مسيرة إسرائيلية حارة الدمج في جنين شمال الضفة الغربية.
كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط عدد من المصابين في مخيم جنين خلال قصف إسرائيلي نفذته مسيرات صباح اليوم.
وبثت منصات محلية مشاهد قالت إنها من موقع القصف تظهر دماء على الأرض ومحاولة المواطنين تنظيفها.
- منذ 52د(08:25 بتوقيت مكة المكرمة)
دمار هائل بالمناطق المتاخمة لمجمع الشفاء بغزة
- منذ 1س(07:49 بتوقيت مكة المكرمة)
حزب الله: قصف الاحتلال للهبارية لن يمر دون رد وعقاب
قال حزب الله اللبناني إن استهداف الاحتلال مركز الجمعية الطبية الإسلامية في الهبارية "جريمة لن تمر دون رد وعقاب".
وكان الدفاع المدني اللبناني قد أعلن مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز للإسعاف ببلدة الهبارية جنوبي لبنان، مؤكدا أن البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.
- منذ 2س(07:12 بتوقيت مكة المكرمة)
قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوبي نابلس
أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وخلال ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال قرى عديدة في جنين والبيرة ورام الله، وخاض شبان فلسطينيون مواجهات مع قوات الاحتلال مما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين في جنين.
- منذ 2س(06:32 بتوقيت مكة المكرمة)
اقتحامات جديدة للاحتلال في جنين والبيرة
قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة الغربية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط بمدينة البيرة.
وقبل قليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورقين جنوبي جنين، كما واصلت تجريف الشوارع الرئيسية وبعض خطوط المياه في حي الجابريات بجنين.
وفي قت سابق الليلة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المراح بجنين.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية قرب جنين.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.
🔻لحظة إستهداف آلية بوز نمر ببوابل كثيفة من الرصاص في مدينة جنين قبيل لحظات pic.twitter.com/fPVu39SW3W
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2024
- منذ 3س(05:44 بتوقيت مكة المكرمة)
الاحتلال يقتحم قرى في جنين ويجرّف البنية التحتية
قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بورقين جنوبي جنين في الضفة الغربية.
وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل تجريف الشوارع الرئيسية وبعض خطوط المياه في حي الجابريات بجنين.
وفي قت سابق الليلة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المراح بجنين.
◾ جرافات الاحتلال تواصل تخريب البنية التحتية في حي الجابريات بجنين pic.twitter.com/dv9vnvqFSH
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2024
- منذ 4س(05:00 بتوقيت مكة المكرمة)
3 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على رفح
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق الليلة، وقعت إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة دواجن بمنطقة الشوكة شرق مدينة رفح.
كما استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الشمالية من مدينة رفح.
من جانب آخر، بث الدفاع المدني الفلسطيني مشاهد لانتشال شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال لمنزلين بمخيم جباليا.
الدفاع المدني الفلسطيني يبث مشاهد لانتشال شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال لمنزلين بمخيم جباليا #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BWUxhHZDNT
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 27, 2024
- منذ 5س(04:06 بتوقيت مكة المكرمة)
الاحتلال يقتحم مستشفى ناصر ويعتقل كوادر طبية ونازحين
قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين.
وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تطلق النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء مجمع ناصر الطبي.
- منذ 5س(03:59 بتوقيت مكة المكرمة)
زوارق الاحتلال تقصف شاطئ بحر مخيم النصيرات
قصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات في قطاع غزة.
وأثناء ساعات الليل، أفاد مراسل الجزيرة بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما وقعت اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
- منذ 6س(03:15 بتوقيت مكة المكرمة)
7 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز للإسعاف ببلدة الهبارية جنوبي لبنان، مؤكدا أن البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية لبنانية مقتل 7 أشخاص على الأقل في الغارة الإسرائيلية على بلدة الهبارية.
عاجل | الدفاع المدني اللبناني: 7 شهداء جراء غارة إسرائيلية على بلدة الهبارية جنوبي لبنان#حرب_غزة pic.twitter.com/Gdnu9CsPXl
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 27, 2024
- منذ 6س(03:12 بتوقيت مكة المكرمة)
غالانت: يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة
وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت:
- أكدت خلال اجتماعات مع مسؤولين أميركيين أهمية العلاقات مع واشنطن.
- يجب إيجاد بديل محلي ليحكم غزة بعد هزيمة حماس.
- أكدت للمسؤولين الأميركيين أهمية الحفاظ على تفوق إسرائيل عسكريا في المنطقة.
- منذ 6س(02:41 بتوقيت مكة المكرمة)
غارة إسرائيلية على بلدة الهبارية جنوبي لبنان
قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
- منذ 6س(02:39 بتوقيت مكة المكرمة)
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف خان يونس
أفاد مراسل الجزيرة بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما وقعت اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
💢صورة |
مصادر صحفية: آثار استهداف الاحتلال لإحدى البنايات في مجمع الشفاء الطبي بغزة pic.twitter.com/n15DUHQRLf
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 26, 2024
- منذ 7س(02:09 بتوقيت مكة المكرمة)
"المقاومة الإسلامية بالعراق": استهدفنا قاعدة عوبدا
قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استهدفنا بالطيران المسير قاعدة عوبدا الجوية في الأراضي المحتلة".
وأضافت "استهدفنا موقع سبير العسكري بالطائرات المسيرة نصرة لأهلنا في غزة".
- منذ 7س(01:45 بتوقيت مكة المكرمة)
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المراح بجنين في الضفة الغربية.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية قرب جنين.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوب جنين وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.
وفي قت سابق الليلة قال إن مقاومين فلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.
كما أشار الهلال الأحمر إلى إصابة فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقة شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.
فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد أيمن عزوقة بعد ارتقائه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها حي المراح في جنين بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/I4xgPhjgA0
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 26, 2024
- منذ 8س(00:58 بتوقيت مكة المكرمة)
دوي انفجارات قوية من مستشفى غزة الأوروبي
قال مراسل الجزيرة إنه تم سماع دوي انفجارات قوية من مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس.
- منذ 8س(00:43 بتوقيت مكة المكرمة)
اشتباكات بين الاحتلال ومقاومين خلال اقتحام مخيم جنين
قال مراسل الجزيرة إن مقاومين فلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/jl3FWDqyqW
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 26, 2024
- منذ 8س(00:42 بتوقيت مكة المكرمة)
إصابات في قصف إسرائيلي استهدف رفح
أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة دواجن بمنطقة الشوكة شرق مدينة رفح.
كما أفاد المراسل باستهداف غارة إسرائيلية للمنطقة الشمالية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
- منذ 8س(00:36 بتوقيت مكة المكرمة)
مظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان
تواصلت المظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
عاجل | مظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية #عمان تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة pic.twitter.com/44zgFYDnrs
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 26, 2024
- منذ 8س(00:34 بتوقيت مكة المكرمة)
حماس: لا ثقة برواية الاحتلال حول اغتيال مروان عيسى
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه "لا ثقة في رواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".
وأكد الرشق أن "توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال الأخ مروان عيسى (يأتي) للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".
- منذ 8س(00:32 بتوقيت مكة المكرمة)
النرويج: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي في حربها بغزة
نائب وزير خارجية النرويج للجزيرة:
- ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة.
- قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار ملزم لجميع الأطراف.
- نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.
- المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية.
- من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بوجه حماس لكن وفقا لأحكام القانون الدولي.
- على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في حربها بغزة.
- حل النزاع يتم عبر عملية سياسية تقود إلى حل الدولتين.
- لا يمكن استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وفقا للقانون الدولي.
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الحرب على غزة مباشر.. الاحتلال يقصف رفح وحماس لا تثق بروايته بشأن اغتيال مروان عيسى
في اليوم الـ173 للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة واليوم الـ17 من رمضان، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع، خصوصا في رفح.
ويأتي ذلك بعد يوم استشهد فيه العشرات في قصف للاحتلال على محيط مجمع الشفاء ورفح ومخيمات النازحين في المواصي غرب خان يونس.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه "لا ثقة في رواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".
وكان جيش الاحتلال قد أعلن إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية. كما ذكر أن 288 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.
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المصدر : الجزيرة + وكالات