في اليوم الـ173 للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة واليوم الـ17 من رمضان، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع، خصوصا في رفح.

ويأتي ذلك بعد يوم استشهد فيه العشرات في قصف للاحتلال على محيط مجمع الشفاء ورفح ومخيمات النازحين في المواصي غرب خان يونس.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه "لا ثقة في رواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية. كما ذكر أن 288 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.

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