- منذ 36د(01:15 بتوقيت مكة المكرمة)
عضو بالفريق الطبي النرويجي إلى غزة يطلب "أمرا مهما"
طالب عضو في الفريق الطبي النرويجي إلى غزة إن "الأمر المهم هو وقف الحرب وفتح الحدود، وليس وصول المساعدات عبر الجو أو البحر".
وأضاف "نشهد عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون من المجاعة والجفاف في القطاع".
- منذ 50د(01:00 بتوقيت مكة المكرمة)
غارة إسرائيلية على بلدة جنوبي لبنان
قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
- منذ 57د(00:53 بتوقيت مكة المكرمة)
غارتان إسرائيليتان شمال القطاع وجنوبه
قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية عنيفة ضربت غربي مدينة غزة.
وأضاف المراسل أن غارة أخرى استهدفت أرضا زراعية قرب الحدود المصرية مع القطاع في حي السلام برفح.
- منذ 1س(00:47 بتوقيت مكة المكرمة)
صحة غزة تحذر من خطر التجويع على الطواقم الطبية
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن عناصر الطواقم الطبية شمالي غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام.
وأضاف القدرة في بيان أن أكثر من ألفي كادر صحي شمالي القطاع سيبدؤون شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار.
وقال المتحدث إن الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه.
وطالب القدرة المؤسسات الدولية والإغاثية بتوفير وجبات طعام جاهزة، لتمكين الطواقم الطبية من ممارسة عملها.
- منذ 1س(00:43 بتوقيت مكة المكرمة)
بريطانيا: نحتاج توجيه رسالة صارمة لإسرائيل بشأن المساعدات
نقلت صحيفة "تايمز" عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تأكيده الحاجة لتوجيه رسالة صارمة إلى إسرائيل بشأن نقص المساعدات في قطاع غزة.
الحرب على غزة مباشر.. حصيلة الشهداء تتجاوز 31 ألفا وتعنت إسرائيلي في التفاوض
في اليوم الـ157 لحربه على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن وبلدات في كامل أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، وأوقع العشرات بين شهيد وجريح، فيما كشفت مصادر مطلعة أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض.
ميدانيا، حصلت الجزيرة على صور مسيّرة إسرائيلية توثق قنص جنود الاحتلال فتى فلسطينيا أعزل شمال قطاع غزة، خلال توغل قوات الاحتلال بمحيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومشاهد أخرى لإلقاء مسيّرة لكتائب القسام قذيفتين على مقر قيادة إسرائيلي شرق بيت حانون.
وفي حين ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.