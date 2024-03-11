في اليوم الـ157 لحربه على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن وبلدات في كامل أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، وأوقع العشرات بين شهيد وجريح، فيما كشفت مصادر مطلعة أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض.

ميدانيا، حصلت الجزيرة على صور مسيّرة إسرائيلية توثق قنص جنود الاحتلال فتى فلسطينيا أعزل شمال قطاع غزة، خلال توغل قوات الاحتلال بمحيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومشاهد أخرى لإلقاء مسيّرة لكتائب القسام قذيفتين على مقر قيادة إسرائيلي شرق بيت حانون.

وفي حين ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 90% ؜من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.

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