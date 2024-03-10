- منذ 34د(01:47 بتوقيت مكة المكرمة)
أحزمة نارية كثيفة بمناطق وسط وجنوب القطاع
قال مراسل الجزيرة إن قصفا ناريا كثيفا استهدف مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما تحدث المراسل عن قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جنوب خان يونس.
- منذ 1س(01:20 بتوقيت مكة المكرمة)
بايدن: لن أتخلى أبدا عن إسرائيل ولن أقطع عنها الأسلحة
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل، ولن أتخلى عنها أبدا ولن أقطع عنها الأسلحة".
وأضاف بايدن "لا يمكن أن يقتل 30 ألف فلسطيني آخرون، وهناك طرق أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها حماس".
وتابع "طلبت من الإسرائيليين عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة سابقا".
- منذ 1س(01:11 بتوقيت مكة المكرمة)
غانتس: على الجميع المشاركة بالتجنيد في هذا الوقت العصيب
قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إنه "على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا الوقت العصيب، بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون)".
وقبل غانتس عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن إيمانه بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، مؤكدا أن "الخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".
وجاء حديث غانتس وبن غفير تعليقا على تصريحات للحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف قال فيها "إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعا إلى خارج إسرائيل".
يشار إلى أنه منذ عام 2017 أخفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد الحريديم بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015، والذي يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وبررت المحكمة ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
- منذ 1س(00:56 بتوقيت مكة المكرمة)
5 قتلى و9 جرحى بقصف قرية جنوب لبنان
أفادت مصادر أمنية لبنانية بمقتل أسرة مكونة من 5 أفراد وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي لبلدة جنوب لبنان قبالة الحدود مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات عيتا الشعب وكفرا ومجدل زون وميس الجبل وبليدا والضهيرة، في حين تعرض محيط بلدة الوزاني لقصف مدفعي إسرائيلي.
من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف عددا من المواقع والتجمعات الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا المحتلة -من بينها تجمع لجنود الاحتلال في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية- وحقق إصابة مباشرة.
- منذ 1س(00:46 بتوقيت مكة المكرمة)
تركيا: الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان محاسبة إسرائيل
قالت وزارة الخارجية التركية إن "الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان بالتأكيد محاسبة المسؤولين الإسرائيليين"، في إشارة إلى الانتهاكات المرتكبة في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي في منشور عبر منصة "إكس" إن إسرائيل دولة تحاكم بتهم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد كتشالي أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد على أن مساعي أعضاء الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الأجندة الراهنة لا تستطيع إخفاء هذه الحقائق.
- منذ 1س(00:36 بتوقيت مكة المكرمة)
بن غفير: نؤمن بحل قضية التجنيد عبر التفاهم
عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن إيمانه بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، مؤكدا أن "الخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".
وجاء حديث بن غفير تعليقا على تصريحات للحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف قال فيها "إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعا إلى خارج إسرائيل".
يشار إلى أنه منذ عام 2017 أخفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015، والذي يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وبررت المحكمة ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
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الحرب على غزة مباشر.. قصف مكثف وسط القطاع والقسام تغنم طائرتي "كواد كابتر"
في اليوم الـ156 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن القطاع خاصة خان يونس والمحافظة الوسطى، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استيلائها على طائرتي "كواد كابتر" في حي الزيتون.
بدورها أعلنت كتائب سرايا القدس وفصائل أخرى عن تنفيذ هجمات عدة على جنود وآليات الاحتلال في مختلف مناطق القطاع.
في غضون ذلك، ارتفعت فيه حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.
من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.
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المصدر : الجزيرة + وكالات