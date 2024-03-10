في اليوم الـ156 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن القطاع خاصة خان يونس والمحافظة الوسطى، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استيلائها على طائرتي "كواد كابتر" في حي الزيتون.

بدورها أعلنت كتائب سرايا القدس وفصائل أخرى عن تنفيذ هجمات عدة على جنود وآليات الاحتلال في مختلف مناطق القطاع.

في غضون ذلك، ارتفعت فيه حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.

من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 90% ؜من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.

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