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الحرب على غزة مباشر.. مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين بحيفا ومعارك مستمرة بجباليا
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أمين حبلا
14/10/2024
-
|
آخر تحديث: 14/10/2024
12:10 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ374 من العدوان على
غزة
، واصلت إسرائيل شن غارات جوية عنيفة على القطاع الفلسطيني ولبنان.
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