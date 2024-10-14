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الحرب على غزة مباشر.. مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين بحيفا ومعارك مستمرة بجباليا

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أمين حبلا
14/10/2024-|آخر تحديث: 14/10/202412:10 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

في اليوم الـ374 من العدوان على غزة، واصلت إسرائيل شن غارات جوية عنيفة على القطاع الفلسطيني ولبنان.