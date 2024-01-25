في اليوم الـ111 للعدوان على غزة، لا تزال خان يونس تتعرض لقصف عنيف بالتزامن مع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين كشفت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارا بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية غدا الجمعة.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن هناك عددا كبيرا من الضحايا إثر اشتعال النار في مركز يؤوي 10 آلاف نازح في خان يونس بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، مؤكدة أن النيران اندلعت في مباني المركز، وأن الإصابات عديدة والناس محاصرون والاحتلال يمنع الوصول الآمن إلى المكان.

إنسانيا، وبينما تتفاقم الكارثة الإنسانية وتتواتر التحذيرات من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين المحاصرين للمجاعة، طالب برنامج الغذاء العالمي بممر آمن لإدخال المساعدات، في حين وصفت منظمة الصحة العالمية وضع المستشفيات بالكارثي بعد أن أصبح عدد منها محاصرا وفي مرمى النيران الإسرائيلية.

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