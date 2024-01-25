- منذ 36د(07:03 بتوقيت مكة المكرمة)
مسيرة لمئات الإسرائيليين وسط القدس للمطالبة بوقف الحرب على غزة
- منذ 3س(04:31 بتوقيت مكة المكرمة)
شهيد ومصابون جراء قصف غربي رفح
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
- منذ 3س(04:12 بتوقيت مكة المكرمة)
الاحتلال يقتحم نابلس
أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وشرعت في تسيير دوريات بشوارعها.
- منذ 3س(03:46 بتوقيت مكة المكرمة)
اشتباكات مسلحة في جنين
قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
- منذ 4س(03:18 بتوقيت مكة المكرمة)
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم رام الله
أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله بالضفة الغربية، وانتشرت في عدد من أحيائها.
- منذ 4س(03:10 بتوقيت مكة المكرمة)
مطالبات بالشيوخ الأميركي بتعديل حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل
كشف السيناتور الأميركي براين شاتز أن 49 عضوا بمجلس الشيوخ تقدموا بتعديل على حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل يؤكد على حل الدولتين.
- منذ 4س(02:51 بتوقيت مكة المكرمة)
مجلس الأمن القومي الأميركي قلق من استهداف إسرائيل منشأة للأونروا
عبّر مجلس الأمن القومي الأميركي عن "قلق بالغ" إزاء تقارير عن غارات استهدفت منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جنوبي قطاع غزة.
وكانت الخارجية الأميركية استنكرت الهجوم الذي استهدف مركزا (مدرسة) تابعا للأونروا في خان يونس، واعتبرته مثيرا للقلق.
- منذ 6س(01:01 بتوقيت مكة المكرمة)
سموتريتش: قطر هي الراعية الرئيسية لحماس
رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قائلا إن "قطر هي الراعية الرئيسية لحماس"، ومضيفا أن موقف الغرب تجاه قطر منافق ومبني على المصالح.
وطالب سموتريتش الغرب بالضغط على قطر للإفراج عن المحتجزين في القطاع، قائلا إن هناك "شيئا واحدا واضحا وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استنكر بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة.
واعتبر نتنياهو أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.
- منذ 7س(00:39 بتوقيت مكة المكرمة)
السيناتور بيرني ساندرز: كلنا متواطئون في ما يحصل في غزة
قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز "كلنا متواطئون في ما يحصل في غزة، وجزء كبير من المأساة سببه استخدام الأسلحة الأميركية".
- منذ 7س(00:14 بتوقيت مكة المكرمة)
إعلام إسرائيلي: نتنياهو حاول ترتيب اتصال بالسيسي ولم ينجح حتى الآن
القناة 13 الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:
- نتنياهو حاول ترتيب اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولم ينجح حتى الآن.
- محاولة الاتصال بالرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا.
- محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين بينهم مدير المخابرات عباس كامل.
- منذ 7س(00:11 بتوقيت مكة المكرمة)
الجزيرة تعرض مشاهد لتفخيخ الجيش الإسرائيلي منازل قبل استهدافه بمخيم المغازي
حصلت الجزيرة على مشاهد تظهر عناصر الجيش الإسرائيلي أثناء تفخيخهم منازل فلسطينية قبل استهدافهم شرق مخيم المغازي.
وتظهر المشاهد التي استحوذ عليها عناصر القسام من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.
- منذ 7س(00:10 بتوقيت مكة المكرمة)
الدوحة تستنكر تصريحات منسوبة لنتنياهو بشأن الوساطة القطرية
استنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح لكنها غير مفاجئة.
وكان نتنياهو اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية -عن تسجيل مسرب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة- أن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
- منذ 7س(00:10 بتوقيت مكة المكرمة)
جيش الاحتلال يقتحم مدرسة شمالي الخليل
أفاد مراسل الجزيرة بأن قوة من جيش الاحتلال تقتحم مدرسة العروب الزراعية شمال الخليل بالضفة الغربية.
- منذ 7س(00:09 بتوقيت مكة المكرمة)
الخارجية الأميركية تستنكر الهجوم على مدرسة تابعة للأونروا
استنكرت الخارجية الأميركية الهجوم الذي استهدف مركزا (مدرسة) تابعة للأونروا في خان يونس، واعتبرته مثيرا للقلق.
وأكدت الخارجية الأميركية على الحاجة الماسة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- منذ 7س(00:08 بتوقيت مكة المكرمة)
الصليب الأحمر: 20% من أراضي غزة تؤوي 1.5 مليون شخص
قال الصليب الأحمر إن أقل من 20% من أراضي غزة أصبحت تؤوي 1.5 مليون شخص يعيشون في ظروف بائسة.
وأضاف أن القطاع الصحي بغزة مهدد بالإغلاق إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الخدمات الصحية.
الحرب على غزة مباشر.. معارك ضارية بخان يونس والعدل الدولية تصدر قرارها الجمعة
في اليوم الـ111 للعدوان على غزة، لا تزال خان يونس تتعرض لقصف عنيف بالتزامن مع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين كشفت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارا بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية غدا الجمعة.
من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن هناك عددا كبيرا من الضحايا إثر اشتعال النار في مركز يؤوي 10 آلاف نازح في خان يونس بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، مؤكدة أن النيران اندلعت في مباني المركز، وأن الإصابات عديدة والناس محاصرون والاحتلال يمنع الوصول الآمن إلى المكان.
إنسانيا، وبينما تتفاقم الكارثة الإنسانية وتتواتر التحذيرات من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين المحاصرين للمجاعة، طالب برنامج الغذاء العالمي بممر آمن لإدخال المساعدات، في حين وصفت منظمة الصحة العالمية وضع المستشفيات بالكارثي بعد أن أصبح عدد منها محاصرا وفي مرمى النيران الإسرائيلية.