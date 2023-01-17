عقد رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الثلاثاء أول اجتماع مباشر مع نظيره الأوكراني فاليري زالوجني، في موقع سري قريب من الحدود البولندية الأوكرانية، في حين هيمنت الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال القادة السياسيين ورؤساء الشركات في المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الثلاثاء، كما واصل مسؤولون كبار من كييف -من بينهم السيدة الأولى أولينا زيلينسكا- الضغط على الحلفاء الغربيين من أجل المزيد من الأسلحة والاستثمارات.