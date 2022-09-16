العديد من الناس لا يغسلون ملابسهم إلا بعد أن تصبح متسخة حقا، في حين يغسلها آخرون بعد ارتدائها مرة واحدة فقط، خاصة في الأيام الحارة التي يتعرق فيها الجسم كثيرا، فما هو التصرف الأفضل؟ وهل حقا غسل الملابس باستمرار يحافظ على نظافتها أم يصيبها بالتلف السريع؟

يؤكد الموقع الألماني المتخصص "فت فور فن" (FIT FOR FUN) أن غسل الملابس بكثرة وأحيانا بعد ارتدائها لفترة بسيطة أمر مكلف ماديا وليس بالضرورة مفيدا في الحفاظ عليها، بل ربما يساهم في تلفها بسرعة.

وتستخدم الغسالة حوالي 60 لترا من الماء لكل غسلة، وهو ما يعني استهلاك المزيد من المياه، وبالمقابل فإن الحفاظ على نظافة الجسم ونظافة الملابس ضروري، خاصة أن ارتداء الملابس المتسخة يمكن أن يتسبب في إصابتنا بالأمراض، فما العمل؟

يكمن الحل في تصنيف الملابس المستخدمة وفرزها، فهناك بعض أنواع الملابس يمكن غسلها بكثرة، في حين أن أخرى تتلف من كثرة الغسيل.

الجينز والسراويل والتنانير

الجينز ليس متينا فحسب، بل لا يحتاج إلى الغسل بعد كل ارتداء، ولحمايته من التلف من الأفضل عدم غسله باستمرار، وفي المتوسط ​​يمكنك ارتداء بنطلون الجينز أو التنورة من 5 إلى 7 مرات قبل أن يغسلا.

البلوزة والقمصان

غالبا ما يتم ارتداء البلوزة فوق الملابس الأخرى فقط، لذلك لا يتعين عليك غسلها كثيرا، وإذا لم تكن متسخة يمكن أن تبقى أسبوعا دون غسل، ويجب غسل القمصان بعد ارتدائها مرتين كحد أقصى.

الملابس الداخلية والبيجامات

تحتاج الملابس الداخلية إلى الغسل بعد كل ارتداء، كما أنه من الضروري تغيير ملابس النوم كل 3 أو 4 أيام كحد أقصى، وذلك لأنها تمتص العرق أثناء النوم.

المعاطف

يمكن غسل المعاطف -بما فيها معاطف الصوف- مرتين إلى 3 في الموسم كحد أقصى، ومن الممكن تنظيف السترات الجلدية مرة واحدة فقط في الموسم.

الملابس الرياضية

يجب غسل الملابس الرياضية بعد كل استخدام، كما يجب برمجة الغسالة على درجة حرارة منخفضة ثم ترك الملابس تجف في الهواء.

المناشف وأغطية السرير

يجب غسل المناشف بعد استخدامها 3 مرات، ويستحسن أن تكون درجة حرارة مياه الغسيل على الأقل 40 درجة مئوية، والأفضل أن تغسل على 60 درجة مئوية إذا كان نوعها يسمح، أما أغطية السرير فيجب تغييرها كل أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى.

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

ينصح الخبراء بضرورة غسل الملابس الجديدة قبل استخدامها، لأنها تكون مشبعة بمواد كيميائية من أجل الحفاظ على بريقها وكي لا يصيبها العفن أو العث أثناء التخزين.

ويقول الخبراء إن ارتداء الملابس مباشرة قبل غسلها يعني انتقال هذه المواد الكيميائية إلى الجسم، مما قد يتسبب في احمرار الجلد أو الإصابة بالحساسية أو حتى بعض الأمراض الجلدية.