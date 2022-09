تهدف الحملات الدعائية والإعلانات في العادة إلى جذب المزيد من العملاء وإقناعهم بالمنتج أو الشركة التي يروّج لها الإعلان، لكن أن تأتي الإعلانات بنتائج معاكسة وتسبب نفور العملاء وإثارة غضبهم، فهذا آخر ما ينتظره المعلنون.

قد تفشل الحملات الدعائية في جذب اهتمام العملاء أحيانا، وقد تسيء -خطأ- لثقافة أو معتقدات المتلقي، أو ترتكب أخطاء فادحة في الترجمة في أحيان أخرى.

فيما يأتي، نستعرض مجموعة من أبرز الإعلانات والحملات الدعائية التي تسببت في خسائر أكبر من المكاسب المستهدفة.

في اليوم العالمي للمرأة عام 2021، نشر حساب "برغر كينغ" (Burger King) في المملكة المتحدة تغريدة كتب فيها "المرأة تنتمي إلى المطبخ"، ثم أعقبها بتغريدتين أخريين تقول الأولى "إن أردن ذلك بالطبع"، وفي الثانية أعلنت برغر كينغ عن برنامجها الجديد للمنح الدراسية لمساعدة النساء في الحصول على شهادة في فنون الطهي وتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاع المطاعم.

Burger King baiting people with a "women belong in the kitchen" tweet so they would angry-click through a thread – on International Women's Day – gets even nuttier when you realize a TEAM of people had to approve this pic.twitter.com/vVz0JZGsUi

— jacksfilms (@jacksfilms) March 8, 2021