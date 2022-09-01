اتجاهات التصميم الجديدة في أثاث المنازل لخريف وشتاء 2022

بدأ مصممو الديكور وشركات الأثاث والدهانات الكبرى بطرح اتجاهات التصميم الجديدة في ديكور المنازل لخريف وشتاء عام 2022، ويبدو أن هناك تحديثات على الاتجاهات التي سادت في صيف 2022 لكنها تحديثات طفيفة يمكن للمهتمين مواكبتها بيسر وبساطة.

ويمكن لأي شخص يرغب في تغيير إطلالة منزله أن يتبع بعض الخطوات البسيطة تبعا للميزانية والذوق الشخصي، وحجم التغيير المرغوب.

درجات الخشب الدافئة والألوان الترابية

يقول مصممو الديكور إن استخدام قطع بسيطة بألوان الخشب الطبيعي الدافئة تعطي مظهرا حميميا ودافئا خاصة في فصل الخريف، ويمكن دمج طاولة قهوة خشبية صغيرة أو لوحات بالألوان الترابية التي تعرف بأنها ألوان الأرض مثل درجات الأخضر الزيتي والبني الداكن أو البني المائل للأحمر ودرجات الأصفر والبرتقالي الداكن.

تقول مصممة الديكور بريغان جين المتخصصة في إعادة تصميم المنازل إن الراتان وهو أحد أنواع الخيزران، يعد إضافة فارقة في ديكور المنزل، لذا يمكن استخدام كراسي من الراتان أو لوحات وأطباق تزيين الجدران من أحبال الراتان المضفر (المجدول) لإعطاء لمسة فخامة ودفء على المنزل، كما يسهل دمجه في صواني التقديم وسلال النباتات ويعطي إحساسا بالألفة بجوار اللون الاخضر للنباتات الطبيعية.

العودة إلى السبعينيات في الزخارف والتطريز

هناك عودة كبيرة إلى السبعينيات في اتجاهات الأثاث، لكن يبقى اختيار العناصر المزخرفة والمطرزة أو المرصعة إحدى الطرق الواضحة لديكور السبعينيات، ولم تعد العناصر المرصعة تخص اتجاه واحد من التصميمات، لكن يمكن دمجها مع الأثاث الكلاسيكي والأثاث الحديث لتعطي مظهرا أنيقا من خلال بعض الملحقات المتجددة مثل الوسائد الصغيرة المطرزة أو المرايا المرصعة بأحجار لامعة، أو وحدات الإضاءة اللامعة.

تقول أنستاسيا بينكو متخصصة التصميمات والموضة إن مثل تلك العناصر الديكورية لها ميزة جمالية وميزة وظيفية لا تقل أهمية عن تصميمها الجمالي.

تصميمات الأشجار والزهور المجففة

تعد الأزهار المجففة خيارا مثاليا لأجواء فصل الخريف، ويوجد منها العديد من التنسيقات والأنواع المناسبة للأماكن المختلفة، يمكن استخدام الأزهار المجففة في شكل أكاليل على الجدران أو باقات داخل المزهريات. يمكن أن تدوم الزهور المجففة لمدة 6 أشهر، لكنها تكون بحاجة إلى عناية مستمرة حتى لا تتحول إلى اللون الباهت بسبب تراكم الأتربة.

يمكن تنظيف الزهور المجففة عن طريق مجفف الشعر على درجة باردة وأقل سرعة هواء، مع الابتعاد عن الزهور مسافة 15 سم. يفضل تنظيف الزهور المجففة في مكان مفتوح أو قرب شباك أو شرفة حتى لا يتساقط الغبار على الأثاث أو يتطاير في الهواء.

الديكورات المعدنية ولمسة من الفخامة

تعد اللمسات المعدنية في ديكور المنازل من أشهر اتجاهات خريف 2022 وتتمثل في عناصر من البرونز المصقول أو الذهبي البراق والنحاسي أو الفضي اللامع. مهما كان شكل المنزل وأثاثه ستكون هناك عناصر معدنية مناسبة له تعطي فخامة حقيقية لإطلالة المنزل.

يمكن أن تكون اللمسات المعدنية مصابيح معلقة أو إطارات المرايا واللوحات أو الشمعدانات الكلاسيكية والحديثة بالإضافة إلى وحدات تزيين الجدران المعدنية.

إذا لم تكن من محبي الديكورات اللامعة يمكن في هذه الحالة استعمال المعادن المطلية بألوان مصمتة مثل الأسود أو الأحمر كما يمكن دمجهم مع اللون الذهبي لإطلالة فاخرة وعصرية في الوقت ذاته.

للحصول على مطبخ متألق ودافئ يمكن اختيار أدوات الطهي النحاسية وبدلا من إخفائها داخل دواليب مغلقة، يمكن تعليقها على جدران المطبخ لإضافة سحر العالم القديم على المطبخ.

الأقمشة الناعمة والمريحة

بعد أزمة كوفيد-19 أصبح المنزل ملاذا لنا ولم يعد مجرد مكان للإقامة، ومع مرور الوقت اعتدنا الوجود بالمنزل وأصبح مكانا للعمل ومقابلة الأصدقاء وتغيرت نظرتنا للمنزل وأصبحنا بحاجة إلى مساحة مريحة بقدر جمالها وربما أكثر، لذلك تبقى الأقمشة الناعمة والمريحة من أهم أسباب الراحة في المنزل.

تنقل الأٌقمشة المريحة والناعمة شعور الراحة والاسترخاء وتجعل المنزل مكانا أنيقا سهل التنظيف، وتتميز أنماط أقمشة 2022 بخطوط نظيفة وواضحة ومصنعة من مواد طبيعية قدر الإمكان مثل الصوف والفراء والحرير، مع مجموعة الألوان الترابية التي تضفي على المنزل سحر الطراز العتيق عند استخدامها في الوسائد والستائر وأغطية الأرائك والسجاجيد.

الطبيعة داخل المنزل

إن تعزيز المنزل بعناصر طبيعية جذابة يضيف لمسة للمنزل، وفقا لخبراء الديكور هناك تركيز على استخدام عناصر طبيعية داخل المنزل في خريف وشتاء 2022، مثل قطع من الكريستال أو بعض الشموع بروائح النباتات الطبيعية، بالإضافة إلى الديكورات الخشبية مثل وحدات الإضاءة أو المناضد الجانبية الصغيرة. وبالتأكيد لا يمكن نسيان النباتات والزهور الطبيعية عندما نفكر في الطبيعة.