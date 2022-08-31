هل تحب الكبسة أو المندي أو البرياني؟ ربما سيحزنك هذا التقرير، إذ يبدو أن الأرز يواجه أزمة عالمية حقيقية هذه الأيام، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على توفر وجباتنا المفضلة المصنوعة من الأرز وأسعارها.

وإذا كنت من محبي البطاطس المقلية وتعيش في دول شرق آسيا، فغالبا عانيت لفترة من نقص البطاطس المقرمشة التي تحصل عليها مع الوجبات السريعة.

فقد مرت بعض المحاصيل الغذائية الرئيسية بأزمة لأسباب عديدة، أبرزها يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية وتأثر سلاسل التوريد بعد حرب روسيا وأوكرانيا وأيضا جائحة كورونا، ولأسباب تتعلق بالتغير المناخي والفيضانات في أماكن زراعة هذه المحاصيل الرئيسية، إضافة إلى عوامل أخرى.

أزمة عالمية أثرت على طبق الأرز العربي

تُعاني الهند -أكبر مصدر للأرز في العالم- من قلة الأمطار في مناطق زراعته الرئيسية، مما قلص حقول زراعة الأرز إلى أصغر حجم لها منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهو ما تسبب في ارتفع أسعار بعض أصناف الأرز التي تصدرها البلاد، لا سيما مع دراسة البلاد فرض قيود على صادرات بعض أنواع الأرز بنسبة 100%.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ذا فايننشال إكسبرس" (The Financial Express) إلى وصول أسعار الأرز مستويات قياسية في أحد أكبر الأسواق الموردة له في بنغلاديش بعد الواردات الضئيلة في الشهرين الماضيين.

وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد بين 0.59 دولارا إلى 1.03 دولار حسب نوعه، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمالية انخفاض الإنتاج ليصل إلى 35.6 مليون طن بسبب الفيضانات.

كما ضربت مواسم الفيضانات والجفاف موسم الزراعة في دول أخرى مصدرة للأرز مثل إندونيسيا وتايلند والفلبين.

وبعيدا عن الأرقام؛ كيف أثر ذلك على وجبات الطعام العربية التي تعتمد على الأرز؟ خصوصا أن منطقة الشرق الأوسط من أكبر مستوردي الأرز، إذ تحتل السعودية -على سبيل المثال- المركز السادس عالميا بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.

مثال آخر لأحد أشهر الأطباق في مصر التي تستورد نحو 300 ألف طن سنويا، فقد زاد سعر طبق الكشري بعد زيادة أسعار الأرز بنحو 60% في بعض الأحيان، لذلك اتجهت بعض مطاعم الكشري الشهيرة إلى تقليل كمية الأرز في الطبق، بينما اتجهت مطاعم أخرى إلى رفع ثمن الطبق مع تحمل جزء من خسائر التشغيل حتى لا يرتفع سعر الطبق الشعبي بدرجة مبالغ فيها خصوصاً في فروع الأحياء الشعبية.

أزمة البطاطس المقلية في ماكدونالدز وكنتاكي

في مطلع العام 2022، أشار مسؤولون في مطاعم ماكدونالدز وكنتاكي إلى وجود أزمة في البطاطس المقلية بعدد من فروع ماكدونالدز وكنتاكي وحتى شركة الشيبس الشهيرة لايز Lay’s، وذلك بسبب كورونا والطقس.

و على سبيل المثال أخرت إجراءات جائحة كورونا وصول إمدادات البطاطس إلى ماكدونالدز إندونيسيا نظراً لاستيرادها من أميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة)، حيث البطاطس ذات المياه الأقل والحجم الأكبر ما يجعلها أنسب للقلي، في حين أثرت الاضطرابات الجوية والفيضانات في دول مثل كندا، والبرد في جنوب أفريقيا، على محاصيل البطاطس المناسبة للقلي في مطاعم الوجبات السريعة.

وتعاملت فروع هذه المطاعم كل بطريقته مع أزمة البطاطس، فمثلا بالنسبة لماكدونالدز إندونيسيا فقد علقت بيع البطاطس المقلية كبيرة الحجم اعتباراً من مطلع فبراير/شباط 2022، وسبقها في ذلك فروع مطعم الوجبات السريعة في اليابان وماليزيا وكينيا وتايوان. وعوضا عن ذلك وفرت هذه المطاعم الأحجام الأصغر من البطاطس المقلية.

وأعلنت فروع ماكدونالدز ماليزيا عن تقليل حجم علبة البطاطس وتقديمها مع الوجبات متوسطة الحجم حصرا، أما في اليابان فقد أعلنت سلسلة المطاعم الشهيرة عن إمكانية شراء البطاطس صغيرة الحجم بدلا من الكبيرة والمتوسطة، وفق ما أشارت إليه صحيفة "جابان تايمز" (The Japan Times) اليابانية الناطقة بالإنجليزية.

أما بالنسبة لمطاعم كنتاكي فقد استبدلت بعض فروعها البطاطس المقلية بالدجاج المقلي، كما فعلت فروع كينيا حيث يستهلك سكانها البطاطس بكثرة لدرجة أنها تعد المحصول الثاني الأكثر استهلاكاً، كما أشارت شبكة "بي بي سي" (BBC) البريطانية.

التضخم يضرب المطاعم الأميركية

الأرز والبطاطس ليسا سوى نموذجين عن الأزمات التي تواجه السلع الغذائية الأساسية، كما أن أزمات التوريد بسبب جائحة كورونا أو حرب روسيا على أوكرانيا أو الأحوال المناخية ليست وحدها التي تؤثر على هذه السلع. فقد أثر التضخم على أسعار المواد الغذائية في السوق الأميركية أيضا، إذ ارتفعت في منطقة مدينة نيويورك بأسرع وتيرة سنوية لها منذ عام 1981، وفقا لمكتب إحصاءات العمل.

وأشار تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية إلى وصول سعر البطاطس المقلية إلى 15 دولارا، في حين وصلت أسعار الشطائر إلى 18 دولارا، أما سعر كوب القهوة فوصل إلى 4 دولارات.

وأرجع بعض أصحاب المطاعم أسباب غلاء وجباتهم إلى محاولة التعافي من الإغلاق جراء جائحة كورونا، خصوصا مع خسارة عدد من الموظفين، مما اضطر بعض المطاعم إلى الاستثمار في موظفين جدد والإنفاق على تدريبهم.

وأرجع آخرون الأسباب إلى ارتفاع تكاليف الطعام جراء التضخم الذي طال اقتصاد معظم دول العالم، وأشار بعض أصحاب المطاعم وعربات الطعام إلى محاولتهم الموازنة بين الضغط الذي يواجهونه لرفع أسعار الوجبات، وبين محاولة إرضاء الزبائن بعدم تغيير سعر وجباتهم المفضلة بدرجة كبيرة.