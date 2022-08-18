السكتة الدماغية الصفرية أو جلطة الأصفار هي اضطراب عقلي تم تشخيصه قديما من قبل الأطباء الألمان خلال فترة التضخم المفرط الذي شهدته جمهورية فايمار بألمانيا، والتي امتدت بعد الحرب العالمية الأولى بين عامي 1921 و1924.

وقد تميز هذا الاضطراب بشكل أساسي بمزاعم من المرضى أنهم يرون عددا غير نهائي من الأصفار في كل شيء ينظرون إليه، وحتى خلال نومهم.

التكرار قد يسبب إعياء للعقل

تخيل أنك مجبر على الانخراط في نشاط عقلي متكرر بشكل معين، مثل القيام بحساب المبيعات لساعات طويلة من اليوم، فإذا قررت أن ترتاح وتمارس أي نشاط محبب فستجد نفسك فجأة تقوم بعمليات حسابية بشكل غير إرادي في مخيلتك، وقد ترى الأرقام تتراقص أمامك في أي شاشة أو صحيفة تمرر عليها عينيك.

هذا هو بالضبط ما حدث لجزء من شعب ألمانيا الذي كان يعاني فقرا مدقعا بعد الحرب العالمية الأولى، فقد كان اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها، وكان التضخم يتضاعف بسرعة كبيرة وصلت إلى حد أن رغيف الخبز الواحد كان يكلف ملايين ثم مليارات الماركات الألمانية (المارك هو العملة السابقة لألمانيا)، حتى قيل إنه خلال أسوأ فترة تضخم مفرط في ألمانيا مطلع العشرينيات من القرن الماضي كان سعر كوب القهوة يتضاعف قبل أن يفرغ الزبون من تناوله.

ألمانيا تغرق في رمال التضخم المتحركة

بدأ التضخم الخارج عن السيطرة بشكل أساسي خلال الحرب العالمية الأولى حينما طبعت الحكومة الألمانية عملة غير مدعومة بصورة كبيرة، واقترضت أموالا طائلة لتمويل النفقات العسكرية للحرب.

وكانت خطتها آنذاك تتمثل في سداد الديون في نهاية المطاف من خلال الاستيلاء على الأراضي الغنية بالموارد، وفرض تعويضات على الحلفاء المهزومين.

لكن بعد توقيع معاهدة فرساي -التي انتهت بموجبها الحرب العالمية الأولى عام 1919- واجهت ألمانيا المهزومة شروطا مشددة تستلزم دفع تعويضات حرب هائلة إلى دول الحلفاء.

ومع بداية عام 1921 كانت العملة الألمانية مستقرة نسبيا عند قيمة بلغت نحو 60 ماركا لكل دولار، لكن التضخم زاد بسرعة جنونية بحلول أغسطس/آب 1921، إذ انخفض المارك إلى أقل من ثلث سنت، وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته بلغ نحو 1921 ماركا لكل دولار.

استقر المارك مرة أخرى في بداية عام 1922، لكن عندما لم يكن هناك حل لمشكلة التعويضات الطائلة التي أثقلت عاتق ألمانيا تحول التضخم إلى حالة كارثية من التضخم المفرط، وانخفض المارك لتصل قيمته إلى 8 آلاف مارك لكل دولار بحلول ديسمبر/كانون الأول 1922.

هذا التدهور الفادح لم يكن شيئا يذكر مقارنة بما حدث نهايات عام 1923، إذ أمرت الحكومة الألمانية آنذاك 130 شركة بطباعة الأوراق النقدية يوميا، فبلغ سعر الدولار الواحد 4.2 تريليونات مارك.

وبناء على ذلك ارتفع سعر رغيف الخبز من 250 ماركا في يناير/كانون الثاني 1923 إلى 200 تريليون مارك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بحسب موقع "ماشابل" (Mashable) الأميركي.

حالة عقلية أصابت شعب ألمانيا

في ظل حالة التضخم المفرط تلك لم تكن هناك طريقة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن الناس أجبروا على المحاولة والتحايل على الوضع لكي يتمكنوا من النجاة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times)، كان هذا يعني أنه عليهم دفع الملايين من المارك الألماني منعدم القيمة لأداء ثمن أساسيات الحياة اليومية.

وبسبب هذا النشاط الذهني المضني في حساب ما يتم كسبه يوميا من ملايين الماركات نظير ساعات العمل ثم مجددا محاولة حساب ما تتطلبه الاحتياجات اللازمة خلال عمليات البيع والشراء اليومية أصبح الكثير من الناس يعانون من حالة تسمى "السكتة الدماغية الصفرية" أو "جلطة الأصفار".

أعراض جلطة الأصفار

وثَّق الأطباء الألمان في عشرينيات القرن الماضي أن المرضى الذين عانوا من "جلطة الأصفار" تحدثوا عن معاناتهم من أعراض شملت الحلم يوميا بحساب الأرقام، ثم عندما يكونون مستيقظين كانت لديهم رغبة ملحة في كتابة الأصفار على الورق باستمرار، أو رغبة في خط مجموعات ضخمة من الأرقام أمام أعينهم، أو كانوا يحاولون إجراء حسابات معقدة وإن لم يتطلب الأمر ذلك.

بمعنى آخر، تسببت حالة التضخم القصوى في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى في التأثير على أدمغة الألمان بشكل جعلها غير قادرة على التوقف عن عد وحساب الأرقام الكبيرة والمعقدة.

ووصل الأمر إلى أن الناس بدؤوا في المبالغة باستخدام الأرقام بشكل عام خلال حياتهم العادية، فكان المصابون يبالغون في تقدير عدد أطفالهم أو حتى في تحديد أعمارهم بصورة عقلانية، بحسب موقع "غيزمودو" (Gizmodo).

طباعة عملة جديدة لحل الأزمة

بعد أن بلغ التضخم ذروته في نهايات عام 1923 ظهرت عملة جديدة باسم "رينتنمارك" (Rentenmark)، وكانت مدعومة برهون عقارية على الأراضي الزراعية والصناعية، وجرى تقديمها بسعر الصرف القديم للدولار الواحد مقابل 4.2 ماركات.

وعلى الرغم من أن قيمة وطبيعة العملة الجديدة لم تكن تتميز بالكثير من الثقة والأمل فإن سنوات الحرب والكساد وعدم الاستقرار تركت الشعب الألماني يائسا بما يكفي لكي يثق في الـ"رينتنمارك"، وهو ما أسهم في الخروج تدريجيا من المعضلة.

وعلى الرغم من انتهاء الأزمة في نهاية المطاف فإن الصدمة التي لحقت بالشعب الألماني آنذاك وأصابته بـ"جلطة الأصفار" النفسية كانت لها عواقب وخيمة لاحقا، إذ ساهمت بشكل أو بآخر في تأجيج التطرف خلال السنوات التالية.