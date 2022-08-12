"كاتل بل" (kettlebell) أداة رياضية أنيقة وبسيطة، لكنها مهمة جدا لتسهيل ممارسة الرياضة للجميع؛ فهي أخف وزنا، وأسهل تخزينا من الأوزان الحديدية، ويمكن الاحتفاظ بها في أحد أدراج المنزل، أو المكتب، أو السيارة للتدرب في أي وقت وأي مكان؛ فالتمرين بها مفيد لجميع العضلات التي نستخدمها، مما يجعل الأنشطة اليومية أسهل، كما أن "طبيعتها الديناميكية تجعلها فعالة في تثبيت الجذع"، بحسب الخبير الرياضي فنسنت ميتزو.

كما "تُعد كاتل بل رائعة في تشكيل اللياقة البدنية المتناسقة والصلبة، بتركيزها على بناء القوة بدل تضخيم العضلات"، وفقا لموقع "أكتيف نيشن" (activenation).

وإلى جانب مخاطرها المنخفضة، فهي أكثر أمانا للمبتدئين من التمارين التقليدية، مثل القرفصاء بالبار الثقيل، و"الديد ليفت"، و"البنش برس"؛ إذ تضع ضغطا أقل بكثير على العمود الفقري.

8 مزايا

وأورد موقع "ست فور ست" (setforset) الرياضي عددا من المزايا "لكاتل بل"، ومنها:

الكل في واحد، ففي عالم سريع الإيقاع؛ تعد "كاتل بل" أداة مُتعددة الاستخدامات؛ فهي تعمل على القوة، والتحمل، والمرونة، والتوازن، وعلى مستوى الجسم بالكامل. وتقول المدربة جيسيكا سيمز "يمكنك ممارسة تمرين كامل للجسم باستخدام كاتل بل فقط".

مثالية لعضلات البطن والثبات، إذ توفر قوة للتمرين، وتحفز عضلات البطن بشكل ممتاز، وتسمح بتغيير الحركات بسرعة في اتجاهات متعددة والتعامل مع الأحمال والضغط من جانب واحد، مع الحفاظ على الجسم مستقيما، مما يعزز الثبات. مطوّرة جيدا للتنسيق بين الدماغ والعضلات، فحركات "كاتل بل" ديناميكية للغاية، وتتطلب دراية كاملة بالجسم وتركيزا وتنسيقا جيدين بين الدماغ والعضلات أثناء تأرجح أداة التمرين حولك، وفوقك، وعن يمينك ويسارك. حرق الدهون، فيمكن "لكاتل بل" أن يحرق السعرات الحرارية مما يزيد من فقدان الدهون. تمرين القلب، حيث يمكن استخدام "كاتل بل" واحدة فقط منخفضة الوزن للقيام بتمرين "كارديو" المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية. ويحافظ "كاتل بل" على معدل ضربات قلب مرتفع طوال وقت التمرين. تزيد نطاق الحركة والمرونة، حيث تحافظ تمارين "كاتل بل" على الجسم لَيّنا، من خلال مستويات متعددة من الحركة، وتتطلب التحكم في القوة وعزم الدوران؛ مما يوفر المرونة. تبني عضلات رشيقة، فإذا كنت ممن لا يرغبون في مظهر ضخم كلاعبي كمال الأجسام، فإن تدريب "كاتل بل" سيجعلك تبدو رائعا، وتتحرك بشكل أفضل.

قبضة يد قوية، فقوة القبضة من أهم الأمور في اللياقة البدنية، وكلما كانت قبضتك أقوى كنت أقوى.

تنبيهات مهمة للتمرين

تُنبه المدربة جيسيكا سيمز لأهمية الراحة، قائلة "لا تتمرن كل يوم سواء "بكاتل بل" أو غيره من الوسائل؛ فمن المهم أن تمنح عضلاتك الراحة التي تحتاجها، حتى تتمكن من التعافي بعد التمرين والعودة أقوى". ومن المهم أن تتوقف 24 ساعة على الأقل بين التدريبات التي تستهدف مجموعات العضلات نفسها؛ فإذا كنت تقوم بتمرين الجزء السفلي من الجسم يوم الاثنين -مثلا- فستحتاج للانتظار حتى يوم الأربعاء، لتمرينها ثانية.

كما أنه لا يلزم أن تكون التدريبات طويلة حتى تكون فعالة، فيمكن الحصول على تمرين جيد في 20 دقيقة أو أقل، أما إذا توفر الوقت فستكون 30 دقيقة أفضل، كما يجب أن يشمل التمرين الجزأين العلوي والسفلي من الجسم والجانبين.