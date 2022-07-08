للحج أيام معلومات، ومشاهد لا تغيب عن وجدان الحجاج، منذ اللحظة الأولى في اتخاذ القرار ثم السعي للحصول على تأشيرة الحج، والفرحة عند كل خطوة يقوم بها الحاج وأسرته استعدادا ليوم الإحرام، تلك الفرحة التي تبدأ مع شراء زي الإحرام.

في مصر لا أحد يسأل عن أماكن بيع زي الإحرام للرجال والنساء، فالجميع يعرف مكانه منذ 200 عام، هناك في التربيعة، ذلك المكان الملاصق لمسجد الحسين والمواجه للجامع الأزهر، في مكان لم يتغير اسمه ولا تخصصه على مدار الزمن وبقي "عوف الأصيل".

شراء ملابس الحج فرحة عظيمة للحجاج، الملابس الأقرب إلى الروح، ذلك الرداء الأبيض الذي يطلّ به الجميع في لحظة سحرية لا تتكرر غالبا في العمر مرة أو مرتين لكثيرين.

عاش عمال محل "عوف الأصيل" تلك اللحظة آلاف المرات، على امتداد أجيال، زغاريد النساء وفرحة الأطفال ودموع الرجال، والسجود شكرا لله أن وهبهم نعمة زيارة بيت الله الحرام وقضاء الفريضة.

200 عام كان عوف فيها حاضرا وشاهدا على إحرام ملوك الحجاز، والمشايخ وأبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن الفنانين كانت شادية وليلى مراد وتحية كاريوكا، والأشهر بين لاعبي كرة القدم محمد أبو تريكة، وفي كل مرة كانت الفرحة واحدة لم تفرق بين هؤلاء وبين رجل خرج لبيت الله ملبّيا من دون أن يعرف كيف تيسرت له السبيل لذلك.

يحكي الحاج أحمد عوف للجزيرة نت عن جده عوف الكبير صاحب مصانع القطن في المحلة الكبرى، الذي أسس لوكالة عوف بحي الأزهر في القاهرة، كان الجد الأكبر صاحب أول محل متخصص في ملابس الإحرام والأكفان الشرعية المصنعة من القطن المصري الخالص.

في ذلك العهد كان عوف مقصد زوار بيت الله الحرام الوحيد، وكان المحمل المصري -الذي كان يخرج سنويا لحمل كسوة الكعبة إلى بيت الله- يمر من أمامه وقد ارتدى جميع من في المحمل من إحرام عوف، من كان منهم وزيرا أو نائبا عن الملك أو كان فلاحا مصريا دعاه الله لبيته الحرام.

يبدأ الاستعداد في محالّ عوف لاستقبال أشهر الحج منذ نهاية رمضان، وثوب الإحرام متوفر على مدار العام للمعتمرين، لكن يلزم الموسم كميات إضافية تكفي حجيج بيت الله الحرام الخارجين من مصر، ليس فقط المصريين، فالمحل قبلة جميع الحجاج من مختلف أنحاء العالم، ممن يعيشون في مصر.

يقول الشاب كريم، الذي يعمل في محل عوف منذ 15 عاما، إن زوار المحل من الأجانب والعرب يتوافدون على المحل بشكل شبه يومي في موسم الحج، لشراء زي الإحرام المضمون من القطن المصري.

وتتنوع أردية الإحرام من حيث الشكل فقط وثقل الخامة، لكن جميعها قطنية خالصة كما يقول كريم للجزيرة نت "الرجل له إحرام واحد يتكون من إزار ورداء، ويوجد منه نوعان، أحدهما عادي بالأربطة، والآخر هو الأكثر حداثة "بكباسين"، لكن النوعين بلا مخيط، أما إحرام النساء فعباءات بيضاء وسراويل وقمصان بيضاء وطرح بيضاء كلها من القطن الخالص، وبعضها مطرز يناسب المرأة بعد فك إحرامها".

تراوح أسعار ملابس الإحرام بين ألف إلى 1500 جنيه (الدولار يساوي تقريبا 18.8 جنيها) للرجال، يشتري الرجل غالبا طقما واحدا لإحرامه، أما المرأة فقد تشتري بـألفي جنيه وربما يبلغ إجمالي ما تشتريه لملابس الإحرام فقط نحو 10 آلاف جنيه.

ويضاف مع أردية الإحرام أحزمة جلدية بيضاء بها حافظات للمال وجوازات السفر، كذلك أحذية بيضاء مفتوحة تناسب مشقة السعي والطرق، و"الشماسي" والحقائب الصغيرة كلها بيضاء، ليبدأ الحاج حياة نقية قد خلت من كل ذنوبه وأوزاره، ويستمر عوف لأجيال أخرى علامة من علامات الأيام المعدودات.