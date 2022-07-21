بيروت – تؤكد تصميمات الديكور الداخلي الحديثة على الاكتفاء بالحد الأدنى من الأثاث وقطع الإكسسوارات، مع ضرورة بقاء المساحات الفارغة المعتمدة على التفاصيل المعمارية الجذابة، والتركيز على الإضاءة البارزة والألوان الحيادية.

وتؤكد المهندسة المعمارية الشابة أرينا ليون أن جيل الشباب المعاصر، وخاصة العرسان، يسعون لاختيار منزل منسجم مع طريقة حياتهم بعيدا عن فوضى الأثاث وكثرة التحف واللوحات الفنية؛ مع التركيز على اللون الأبيض في التصميم الداخلي.

فاللون الأبيض يوحي بالنضارة والبساطة ويعكس الضوء بصفاء ويعين على الابتعاد عن اللمعان الزائد، كما يتم استخدامه كثيرا في غرف النوم لما له من سيطرة قوية على كافة التفاصيل، سواء بين السقف والجدران أو أسفل السرير. أما خطوط الأثاث فتكون واضحة وناعمة من دون كثير من الألوان، وبأشكال هندسية بدون تكلف.

نصائح للعرسان

وتقدم المعمارية ليون للعرسان الشباب النصائح واللمسات الفنية التي تضفي جوا من الألفة والخصوصية على المنزل:

يجب تحديد الميزانية والتركيز على المساحات الفارغة، لإظهارها واسعة والاستفادة منها، ليتم التوزيع الصحيح بين الغرف بتناغم وانسجام.

محاولة الفصل ما بين غرف النوم وغرفة الاستقبال والطعام والمعيشة، ليكون هنالك المزيد من الحرية والخصوصية.

إضافة لمسات فنية للمنزل حتى لو كان بسيطا وعصريا، بعيدا عن تكديس الأثاث والإكسسوارات.

التركيز على الجدران والسقف والألوان لإضفاء جو من الحركة والبعد عن الرتابة.

الاهتمام بالإضاءة الملونة التي تتناسق مع الألوان الحيادية لتعطي الإحساس بالحيوية والحركة في الغرف.

الأبيض أو الألوان القريبة منه هو اللون الأساسي المعتمد لدى العروس خاصة في غرفة النوم، أما في غرفة المعيشة فيستحسن اختياره مع الرمادي في الوسائد والإكسسوارات أو السجادة، كما يمكن إضافة المعدن الفضي لكسر رتابة الأبيض.



اعتماد نباتات الظل؛ فهي تضفي على المكان الحركة والدفء، وتعزز الشعور بالاسترخاء.

اتجاه الجيل المعاصر نحو اعتماد التكنولوجيا في المنزل، فالأجهزة الذكية المبتكرة من أهم ديكورات المنازل، وهي حاضرة حاليا في جميع نواحي الحياة.

التركيز على الأثاث الخالي من الأنماط والتفاصيل والخطوط، كونه الأقل تكلفة والأكثر بساطة في المنزل مع الاتجاه إلى اللون الواحد.

إضافة عناصر مصنوعة من خامات طبيعية مستدامة، ويعد هذا من أحدث الديكورات المعاصرة، ويمكن مثلا استخدام مرآة حائط مقوسة، وهي من التغييرات المهمة في الديكور الداخلي، أو استخدام المفروشات المتعرجة (أي غير المتناسقة) مع انحناءات بسيطة، لكن بدون أي خطوط أو أشكال هندسية.

اتجاه التصميم نحو "البيوفيلي"

أما مصممة الديكور الداخلي هبة مغربل فترى أن التوجه الذي أصبح غالبا في عالم الديكور الداخلي هو الاتجاه نحو ما يعرف بـ"التصميم البيوفيلي"، أي الحاجة الملحة إلى العيش في بيئة هادئة ومريحة تجمع ما بين العناصر الطبيعية وميزات التصميم مثل الضوء الطبيعي والنباتات. فامتلاك مثل هذا البيت يريح النفسية بتأثير اللون الأخضر الآتي من الطبيعة أو نباتات الزينة.

وترى مغربل أن الراحة هي المطلب الأول والأخير لأي ثنائي يريدان العيش بهدوء واستقرار ودفء، وهذه هي رغبة الأكثرية في كل الأوقات العصيبة، وهذا ما يتجه إليه كل المهتمين بالديكور، خاصة من ناحية المنحنيات والأشكال المستديرة التي تتميز بالنعومة والبعد عن الخطوط الحادة والمستقيمة.

والسائد الآن هو التوجه نحو اللون الأبيض الناصع مع تدرجات الرمادي والألوان المحايدة، ومنها "البيج" و"الكريمي"، إضافة إلى التركيز على "التصميم البيوفيلي" لجلب الهواء الطلق إلى المنازل من خلال المواد الطبيعية والنباتات، التي تُشعر المرء بالارتياح وتساعده على تخفيض التوتر والقلق.

وتضيف مغربل أن كل اتجاهات الديكور الداخلي الحديثة تميل نحو البساطة والتقليل من الأثاث والقطع، لتبدو المساحة واسعة بألوان حيادية من الرمادي أو البيج أو الألوان الباهتة أو الرمادي مع الأبيض، مع استخدام المواد الطبيعية كالصوف والكتان الناعم.