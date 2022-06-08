إذا كان جسمك شديد الحرارة فقد يمنعك ذلك من النوم، يجب أن يكون الدماغ أبرد بمقدار جزء من الدرجة عن باقي الجسم لتحقيق النوم الأمثل.

يقترب فصل الصيف من ذروته، وسيعاني الكثيرون من ارتفاع درجات الحرارة داخل المنازل، فإذا كنت تكافح لإيجاد طرق من أجل البقاء هادئا في ليالي الصيف الحارة لبعض الوقت، إليك بعض الحلول المجربة التي يمكنك استخدامها لتساعدك على التخفيف من حدة حرارة الصيف من دون استخدام تكييف الهواء. وفيما يلي بعض الاختيارات لتبريد الغرفة وتجنب النوم في الحرارة في الليالي الصيفية.

حيل بسيطة للتخلص من الحر بدون تكييف

أغلق الستائر

في فصل الصيف خلال النهار، قد ترغب في رؤية تدفق الشمس عبر نوافذ غرفة نومك، لكن ضوء الشمس المباشر يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة الداخلية، لذا يجب أن تظل النوافذ مغلقة وأن تغلق الستائر حتى إن لم تكن في المنزل.

أضف مروحة إضافية

إذا لم يكن لديك مكيف هواء أو كنت ترغب في تقديم بعض المساعدة لمكيف الهواء، فإن المروحة التي تساعد على زيادة تدفق الهواء ستساعدك بشكل كبير على النوم، لا سيما مروحة السقف التي تساهم في توزيع الهواء بقوة في جميع أرجاء الغرفة.

تغيير ملاءات الفراش

استخدم مفروشات باردة ونقية وقابلة للتنفس، مثل الحرير وبعض أنواع البوليستر التي لها قدرة محدودة على التهوية.

استبدل مرتبتك بمرتبة تبريد

ليست كل المراتب متشابهة، تتميز بعض المراتب بتقنية تبريد متخصصة. وللحصول على التبريد استخدم ملاءات فائقة التهوية، مثل الساتين البامبو.

اضبط إعدادات المروحة

اضبط إعدادات مروحة السقف بحيث تعمل الشفرات في عكس اتجاه عقارب الساعة، وتسحب الهواء الساخن لأعلى وللخارج بدلا من تدويره في جميع أنحاء الغرفة.

استخدم ستائر التعتيم

استخدم بعض "الستائر المعتمة" (Black Out) الجيدة لتحجب ضوء الشمس وتحصل على قسط أفضل من الراحة.

لا لتشغيل الإلكترونيات

النوم المثالي يتطلب درجات حرارة أكثر برودة، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستمرار، التلفزيون الذي تركته، كل الأدوات التي استخدمتها قبل النوم مباشرة، تولد الحرارة، إذا لم تكن بحاجة إليها، فافصلها.

ضع شرشفا مبللا أمام النافذة

قم بتبريد غرفة كاملة بتعليق شرشف مبلل أمام نافذة مفتوحة، سوف يؤدي هبوب النسيم إلى خفض درجة حرارة الغرفة بسرعة.

ضع الملاءات في الثلاجة أو الفريزر

ضع الملاءات في كيس بلاستيكي ثم ضعها في الثلاجة أو الفريزر لبضع دقائق قبل النوم، صحيح أن هذا لن يجعلك تشعر بالبرودة طوال الليل، لكنه سيوفر فترة راحة قصيرة من الحرارة والرطوبة.

كمادات الثلج

ضع كمادات الثلج أو الكمادات الباردة على نقاط النبض عند معصميك ورقبتك ومرفقيك وفخذك وكاحليك وخلف ركبتيك.

اصنع مكيف هواء

اصنع مكيف هواء عن طريق وضع وعاء مليء بالثلج أمام مروحة، سوف يلتقط النسيم الماء البارد من سطح الجليد في أثناء ذوبانه، مما يخلق ضبابا باردا.

دش دافىء

احصل على دش بارد أو دافئ، واحذر الاستحمام بدش متجمد بارد، قد يكون له تأثير سلبي عن طريق وضع جسمك في وضع الإحماء، لذا سيساعد الاستحمام البارد أو الدافئ على تدفق الدم للمساعدة في فقدان الحرارة على المدى الطويل.

تقول الخبيرة في طب النوم ومؤلفة كتاب "النوم الصغير"، الدكتورة "نيرينا راملاخان"، في مقالها بموقع "غود تو" (GoodTo)، إذا كان جسمك شديد الحرارة فقد يمنعك ذلك من النوم، يجب أن يكون الدماغ أبرد بمقدار جزء من الدرجة عن باقي الجسم لتحقيق النوم الأمثل، عندما يكون الدماغ شديد السخونة، يمكن أن يؤثر ذلك على كل من النوم العميق وحركة العين السريعة مما يؤدي إلى مزيد من التقلبات خلال الليل، ويسبب الأرق وأنماط النوم المتقطعة.

تناول مشروب ساخن

أظهرت دراسة أجرتها جامعة أوتاوا عام 2012، وفق موقع "غود تو"، أن تناول مشروب ساخن يساعد في إطلاق العرق، والذي بدوره يبرد درجة حرارتك.

انقع قدميك في ماء بارد

يتم فقدان الحرارة من خلال أطرافك، لذا فإن نقع قدميك في بعض الماء البارد قبل أن تتوجه إلى الفراش يمكن أن يساعد في تبريد جسمك بالكامل، وسيبرد الماء نقاط النبض على قدميك وكاحليك.