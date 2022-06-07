غالبية الأشخاص لا يتذكرون الحقائب حتى يتم التخطيط لرحلة تستدعي استخدامها. إذ تقضي الحقائب معظم الوقت داخل الخزانة أو في بعض أركان المنزل، وبعد مرور بضعة أشهر تكتسب الحقائب رائحة كريهة ويتم اكتشاف هذه المشكلة قبل أيام قليلة فقط من السفر.

لذلك يجب القيام بشيء ما لأنك إذا وضعت ملابسك في حقائب ذات رائحة عفنة، فسوف تمتصها أيضا، حيث تقول الكاتبة ماريا مارغريتا، في تقرير نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، إنه -لحسن الحظ- توجد بعض الحيل السهلة لحل هذه المشكلة، فاستخدام صودا الخبز والخل وحتى أحد أنواع الرمل وهي ليست سوى بعض المواد التي يمكنك من خلالها التخلص من الرائحة الكريهة لحقائب السفر الخاصة بك.

التهوية.. التقنية القديمة الموثوقة

إذا كنت لا تريد أن تفاجئك الرائحة الكريهة للحقيبة قبل المغادرة أو أثناء الرحلة بأيام، فبمجرد أن تخطر ببالك فكرة الذهاب في إجازة، عليك مباشرة تهوية حقائبك؛ أفرغ الحقيبة وافتح الجيوب وضعها في مكان جيد التهوية، واتركها هكذا لفترة ولاحظ كيف تبدأ الرائحة الكريهة في الاختفاء، ويقترح القيام بهذه الحيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

وأخيرا؛ حاول التأكد من أن المكان الذي تختاره للتهوية بارد وأن الحقيبة في الظل لأن تعرضها لأشعة الشمس يمكن أن يغير لون الجزء الداخلي من الحقيبة.

خدعة صودا الخبز

إذا استمرت الرائحة الكريهة بعد تهوية الحقائب؛ فيجب تنظيفها بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون المحايد (بدون رائحة) وبعض من بيكربونات الصودا.

ضع في وعاء خليطا من الصابون وصودا الخبز والماء وحرك قطعة القماش ورطبها ثم اعصرها جيدا ومررها في جميع أنحاء الحقيبة من الداخل.

عند الانتهاء، تأكد من وضع الحقيبة في مكان لا تتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة ولكنه ذو تهوية جيدة، وانتظر حتى يجف قماش الحقيبة تماما وانطلق في وضع الملابس.

الأكياس العطرية.. انتعاش تحتاجه حقيبتك

بعد التهوية والتنظيف؛ لا يمكنك إغلاق الحقيبة وتخبئتها مرة أخرى، فستعود الرائحة الكريهة إذا قمت بذلك، وبالتالي، فإن إحدى الطرق للحفاظ على الحقيبة خالية من الروائح الكريهة هي استخدام الأكياس العطرية.

ورغم أنه يمكنك شراء هذه الأكياس إلا أنه يمكنك أيضا صنعها بنفسك باستخدام المنتجات المتوفرة لديك في المنزل؛ حيث يمكنك أن تستخدم كيسا من القماش وتضيف فيه بعض الأرز أو الطباشير أو الفحم أو صودا الخبز، ثم تضعه داخل الحقيبة وهذا كل شيء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اللجوء إلى النباتات العطرية حتى تحصل في المرة القادمة التي تفتح فيها حقيبتك على مفاجأة سارة بدلا من المفاجأة المأساوية؛ مثل اللافندر والنعناع، من بين أعشاب عطرية جافة.

الخل مع الماء حل ناجح

من المعروف أن الخل يساعد في إزالة الروائح الكريهة، وعادة ما يكون فعالا جدا في إزالة الرطوبة؛ حيث ستقوم بخلط كمية من الخل والماء بداخل البخاخ. ويتمثل المزيج الدقيق في وضع 3 أجزاء من الماء إلى واحد من الخل.

وعند الانتهاء، تذكر أن تضع الحقيبة في الهواء الطلق وانتظر حتى تجف. إذا لم يكن لديك خل في المنزل، يمكنك صنع الخليط بعصير الليمون.

الخبز الأبيض والخل مزيج غير متوقع

ابحث عن وعاء طويل بما يكفي لاستيعاب بضع قطع من الخبز، ولكن ليس كبيرا جدا بحيث يمنع الحقيبة من الإغلاق، وضع قطع الخبز في الوعاء واسكب الخل حتى تصبح مبللة. الآن؛ ما عليك فعله هو ترك الحاوية بالداخل وإغلاق الحقيبة، وانتظر حوالي يوم حتى تتخلص من رائحة الحقيبة.

الرمل المخصص لفضلات القطط يمتص الروائح الكريهة

يعد الرمل المخصص لفضلات القطط معجزة في امتصاص الروائح الكريهة، ولذلك إذا كان لديك حقيبة تنبعث منها رائحة كريهة، ضع فيها هذا النوع من الرمال ثم أغلقها واتركها لمدة أسبوع، وبعدها افتح الحقيبة وتأكد من اختفاء الرائحة وتخلص من الرمال ويمكنك استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة أي أثر للرمل، وفي النهاية قم برش الحقيبة بالماء والخل.

كرات ورق الجرائد لنتائج جيدة

هل تعرف أن أوراق الصحف تمتص الروائح الكريهة؟ ومع ذلك؛ عادة ما تستغرق هذه الحيلة وقتا أطول قليلا لتصبح فعالة؛ حيث تستغرق العملية حوالي أسبوعين. لذلك؛ اصنع كرات بأوراق الجرائد واملأ الحقيبة بها وأغلقها وانتظر، ثم استغني عن الصحف بأخرى جديدة كل أسبوع.