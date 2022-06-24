ضمن أحدث الطرق لعلاجهم.. الفنون سبيل المعاقين لقهر آلامهم وتحقيق أحلامهم

البعض يعتقد أن العلاج بالفن هو الاقتصار على تقديم بعض الرسوم أو الأعمال الفنية وعرضها على ذوي الإعاقة، مما ينعكس عليهم بالارتياح النفسي، وهذا اعتقاد خاطئ.

لذوي الإعاقة عوالمهم الخاصة التي لا يمكن الدخول فيها إلا من خلال طرق ووسائل محددة لا يتقنها كثيرون، وتعد الفنون من أهم المداخل التي تبحر في عوالم هذه الفئة المهمة في المجتمع، مما يسهم في تأهيلهم وتعليمهم والكشف عن مواهبهم.

ومن أجل التعرف على دور الفن وأهميته في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، عقدت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) فعالية بعنوان "دور الفنون في تأهيل ذوي الإعاقة"، بمشاركة خبراء ومختصين من قطر وعدة دول عربية.

واستعرض المشاركون خلال الفعالية كيفية إسهام ممارسة ذوي الإعاقة للفنون -خاصة من يميلون للعزلة منهم- في التغلب على عدم الثقة في النفس والشعور بالقصور والدونية.

كما شددوا على أهمية الفن في تمكين ذوي الإعاقة من التعبير عن صراعاتهم ومشكلاتهم، وعن شعورهم، دون الاعتماد على التعبير اللفظي بطريقة مباشرة.

مستقبل العلاج النفسي

وخلال الفعالية، تمّ التركيز على عدد من المحاور المهمة، منها الإستراتيجيات الحديثة في تعليم وتدريب ذوي الإعاقة، واستخدام الفنون وسيلة مساعدة، وتأثيرها على الجوانب النفسية لهم بالإضافة إلى دور الجامعات في تهيئة المعلمين لاستخدام الفنون في التعليم، ودور الأسرة في تعليم الطرق الحديثة لأبنائهم، فضلا عن تجارب شخصية لذوي الإعاقة في الفنون.

ويرى الأستاذ الجامعي في علم النفس الدكتور محمد العنيزي أن العلاج بالفن ستكون له أصداء واسعة في مستقبل العلاج النفسي لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذا النوع من العلاج لم يكن حديث الولادة، بل بدأ العمل به قبل نصف قرن وما زال تتم ممارسته في البيئات الغربية والشرقية.

ويقول العنزي -في تصريح للجزيرة نت- إن البعض يعتقد أن العلاج بالفن هو الاقتصار على تقديم بعض الرسوم أو الأعمال الفنية وعرضها على ذي الإعاقة، مما ينعكس عليه بالارتياح النفسي، موضحا أن هذا الاعتقاد خاطئ.

ويوضح أن العلاج من خلال الفن يتم من خلال ترك المعاق يخرج ما بداخله وما تحمله نفسه من مكنونات من خلال تقديمه لرسم أو مجسم على سبيل المثال، حيث يقوم من خلال هذا العمل بالتعبير عما في داخله، نظرا إلى أنه لا يستطيع التعبير بطريقة سليمة.

مقتطفات من الندوة الثقافية "دور الفنون في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي ينظمها النادي العربي لتمكين ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع #كتارا، وبإشراف مركز الدوحة العالمي #قطر #الوعد2022 #كتارا_ملتقى_الثقافات #كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية#كلنا_يدا_بيد_من_أجل_سلامتكم pic.twitter.com/ZB9w7B6UXN — كتارا | Katara (@kataraqatar) June 21, 2022

المجتمعات العربية

ويلفت العنزي إلى أن المختصين أو المعالجين النفسيين يستطيعون من خلال الأعمال التي يقدمها ذوو الإعاقة الاطلاع على مشكلاتهم ومعرفة صراعاتهم الداخلية في اللاوعي.

ويؤكد العنزي أن العلاج بالفن أوسع بكثير من مجرد الجلوس مع المعاقين وتقديم بعض الرسوم لهم، فالعلاج هو النجاح في تغيير سلوكيات المعاقين وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم والثقة في ذاتهم والتنفيس عن غضبهم، لافتا إلى أن الكثير من الدراسات والبحوث التي أجريت على المعاقين الذين تعرضوا لهذا النوع من العلاج، كشفت عن تغير نفسياتهم وطريقة تعاملهم مع الحياة والتنفيس عن غضبهم، وعن تطور طريقة تواصلهم مع الآخرين، ولا سيما أن المعاق يعاني من مشكلة في مسألة التكيف مع غيره.

وعن قدرة المجتمعات العربية على تقبل هذا النوع من العلاج غير التقليدي، يرى أستاذ علم النفس أن هذه المجتمعات محبة للفن، وبالتالي ستتقبل بسهولة طريقة العلاج بالفن شريطة عرضها بصورة صحيحة من جانب المختصين المؤهلين، وعدم حصرها في نمط معين كالرسم مثلا، مشددا على أن للفن صورا كثيرة وليس محصورا في الرسم أو الهندسة، وإنما في القصيدة والكلمة المعبرة والضحكة والنكات وغيرها، وعند عرضها بالشكل الأمثل سيقبل عليها دون تردد.

من جانبها، تقول مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتورة هلا السعيد إن تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة أصبح يعتمد على طرق غير تقليدية وبعيدة عن الجمود، مشيرة إلى أن العلاج والتعليم بالفنون من هذه الطرق الحديثة.

اكتشاف المواهب

وتوضح السعيد -في تصريح للجزيرة نت- أنه يتم من خلال الفنون تدريب ذوي الإعاقة على مجموعة من المهارات، بهدف إحداث تعديل سلوكي أو معرفي أو حركي لديهم، أو اكتشاف مواهب وجوانب إبداعية ومن ثم تنميتها.

وتشير إلى أن تأهيل ذوي الإعاقة عبر الفن يختلف من شخص إلى آخر، ووفقا للإعاقة التي يعاني منها، مشيرة إلى أن هناك معاقين ينجذبون إلى الموسيقى أو الرسم أو الأعمال اليدوية (الفن التطبيقي)، بينما يستهوي آخرين التمثيل والغناء.

وتلفت السعيد إلى أن ذوي الإعاقة يتم تدريبهم على مختلف أنواع الفنون، وبحسب استجابتهم لنوع معين من الفن يتم تحديد المدخل لتعليمهم وتأهيلهم، كما أنه يمكن أثناء التدريب اكتشاف أصحاب المواهب وبالتالي دعمهم وتنمية مواهبهم.

وتؤكد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أن الفن عامل مساعد في تأهيل ذوي الإعاقة، حيث يتم من خلاله تعديل بعض السلوكيات وإكسباهم بعض المهارات، مشددة على أنه لا يمكن للفن علاج ذوي الإعاقة الحركية، لكنه يُكسبهم بعض المهارات والجوانب المعرفية، بالإضافة إلى تزويدهم بالجوانب النمائية مثل الفهم والإدراك والاستيعاب.

وخلال الفعالية، قدّمت الفنانة القطرية مريم الملا -باعتبارها من ذوات الإعاقة- تجربتها الشخصية، وكيف ساهم الفن في تجاوز آلام الإعاقة التي تعرّضت لها فجأة وجعلتها عاجزة عن الحركة.

وأشارت إلى أن أعمالها الفنية -المتمثلة في رسوماتها التشكيلية لمحاكاة الفن القطري الأصيل والتي قدمتها في عدة معارض- نالت إعجاب الجمهور، مما ساهم في ارتفاع معنوياتها كثيرا ورفع سقف طموحاتها الفنية واستهداف الوصول للعالمية.