لا يوجد أحد مثالي في هذا العالم، ولكن عندما نقع في الحب نعتقد أننا وجدنا الشريك المثالي الذي يجسد كل ما هو جيد وجميل وحقيقي. وبعد مرور بعض الوقت قد تبدأ الشكوك حول ما إذا كنا قد اخترنا الشخص المناسب أو لا.

صحيح أن كل شخص لديه فكرته الخاصة عن العلاقة المثالية وتختلف الصفات التي تجعل الرجل شريكا مثاليا من امرأة لأخرى. ومع ذلك، هناك بعض الصفات الشائعة التي تجعل من أي زوج شخصا رائعا. وربما يكون العثور على شخص يضعك في المقام الأول هو مفتاح الزواج السعيد. وبشكل عام، يمكن أن تساعدك معرفة أن زوجك قادر على حل الخلافات بشكل صحي وتجاوز تقلبات الحياة في أنك ستكونين أكثر سعادة في علاقتك الزوجية معه.

وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن شخصا ما قد يكون شريكا رائعا للزواج. وفيما يلي قائمة بأهم هذه الصفات.

لديه مهارات تواصل قوية

وفقا لموقع "ماريغ" Marriage، يعد التواصل بشأن الرغبات والاحتياجات وحتى كيفية التواصل أثناء العراك جزءا مهما من الزواج الناجح. لذا حينما يعرف زوجك متى يتكلم ومتى لا يتكلم فإنه شخص لا يجب التفريط به. يتضمن ذلك أيضا أن يكون الزوج منفتحا على التحدث معك، يمكنه التحدث إليك عن أي شيء وكل شيء، وتخصيص الوقت الكافي للاستماع إلى ما تريدين قوله ومحاولة فهم وجهة نظرك.

الولاء والإخلاص

يعد الإخلاص أحد أهم العوامل التي تسهم في الرضا الزوجي. والشخص غير المخلص ليس شريكا مثاليا للزواج، لذلك من المهم أن يكون شريكك قادرا على الالتزام بك وحدك. وصحيح أن العالم مليء بالنساء الجميلات، إلا أن شريك حياتك يعرف أنه يحتاج إلى امرأة واحدة فقط في حياته ويكون مخلصا لها.

يراك على قدم المساواة

يجب ألا يراك على أنك أقل شأنا أو أهمية منه. هو يفهم جيدا أنك على قدم المساواة معه مع تقدير الالتزامات المختلفة لبعضكما البعض. وعليه أن يقدر نقاط القوة التي تتمتعين بها وأن يدرك أن كلاكما يتمتع بنقاط ضعف كذلك. جزء آخر من النظر إليك على قدم المساواة هو اهتمامه برأيك. وأنه يأخذ وجهة نظرك في الاعتبار عند اتخاذ القرارات. وتعلم كيفية اتخاذ القرارات معا هو عنصر حاسم في الزواج السعيد.

يعرف من أنت

المعرفة والفهم هو أحد الصفات المهمة للزوج، لذا يجب أن تشعري أنه يعرف من أنت وأنه يفهمك بعمق. فهو يعرف ما الذي يجعلك سعيدة وما الذي يجعلك مستاءة. كما أنه يستمتع بالوقت الذي يقضيه معك.

تضحكان معا

الرجل المناسب لك هو الشخص الذي يجعلك تضحكين وتبتسمين دائما. الدعابة ضرورية لاستمرار الحياة، لذلك سيكون شريكك شخصا رائعا بالتأكيد إذا أمكنه رفع معنوياتك أو المزاح معك في الأوقات الصعبة.

يدعمك دائما

إنه يدعمك في كل ما تحاولين القيام به، ويؤمن بقدراتك أكثر من أي شخص آخر. سيكون شخصا يمكن الاعتماد عليه خلال تقلبات الحياة ويشجعك حتى عندما تفقدين الثقة في نفسك. سوف يدعمك كذلك حتى لو ارتكبت خطأ فادحا فالجميع يرتكب الأخطاء، وعندما يحدث ذلك يجب أن يكون شريكك في صفك وأن يدعمك بدلا من أن يلومك.

يحب قضاء الوقت معك

وفق موقع "لايف هاك" (Lifehack) فإن الزوج الذي يحب أن يكون معك ويستمتع حقا بوجودك كشريكة هو أمر مهم. حيث يمكنكما البقاء في المنزل ومشاهدة فيلم رومانسي بسيط أو الذهاب إلى مطعم لتجربة طعام جديد، وطالما أنه يفعل ذلك معك فسيكون سعيدا.

على استعداد للاعتراف عندما يرتكب خطأ

إنه يفهم أنه بشر وهو عرضة لارتكاب الأخطاء ولا ينكر ذلك حينما يحدث، بل يعترف بأخطائه ومستعد لإصلاحها بأفضل ما في وسعه. والاعتراف بالأخطاء من الأمور التي يقوم بها الزوج الصالح بدلا من لومك أو تجاهل المشكلة.

يحميك ويهتم بك

يتأكد من سلامتك دائما، ويتصل بك للتأكد من وصولك إلى وجهتك بأمان. ويبذل قصارى جهده لحمايتك من أي ضرر. لن يريدك أن تذهبي إلى الأماكن بمفردك بعد حلول الظلام أو أن تتعرضي لأي خطر.

حكيم وليس ذكيا فقط

ذكر موقع "برايت سايت" (Brightside) أن الحكمة من أفضل الصفات التي يمكن أن يتصف بها الرجال. وقد يكون من المفيد الزواج من رجل ذكي، ولكن الأهم من ذلك أن يكون حكيما، ويمكنه إيجاد طريقة للخروج من مشاكل الحياة العادية.