ماذا يأكل المشاهير كل يوم؟.. من محمد صلاح وميسي إلى جوليا روبرتس وأنجلينا جولي

ماذا يأكل المشاهير في كل يوم؟ وكيف يبني شخص مثل محمد صلاح أو ليونيل ميسي هذه البنية الجسدية والعضلية المتناسقة التي تمكنهم من البقاء سنوات طويلة في ملاعب كرة القدم؟ وماذا تأكل نجمات السينما العالمية من أمثال جوليا روبرتس وأنجلينا جولي كي يحافظن على قوامهن الرائع طوال هذه السنوات، رغم تقدمهن في العمر؟

قد تتفاجأ أن هؤلاء النجوم لا يأكلون الكثير من الطعام، والرياضيون منهم يتبعون حميات غذائية صارمة، وبعض نجمات السينما اللاتي يملكن ملايين الدولارات لا يكدن يأكلن شيئا تقريبا. نرصد لكم في هذا التقرير الحميات والوصفات الغذائية، وأنواع الأطعمة التي يتناولها نجومكم المفضلون.

يأكل 6 مرات في اليوم ولكن كيف؟ ولماذا؟

يتمتع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي الأول، بجسد مثالي ولياقة بدنية عالية تمكّنه من اللعب لفترات طويلة دون تعب أو كلل، ولعل أحد أهم أسرار هذه اللياقة هو النظام الغذائي الصارم الذي يتبعه اللاعب المصري الشهير كي يحافظ على جسده وكتلته العضلية المتناسقة ولياقته المدهشة. ترى ماذا يأكل محمد صلاح؟ وكم عدد الوجبات التي يتناولها نجم نادي ليفربول في اليوم؟

ذكر محمد صلاح في مقابلة خاصة مع المذيع المصري عمرو أديب ضمن برنامج "حكاية"، نقل بعض ما جاء فيها موقع "فايدتي" (faydety)، أنه يأكل من 5 إلى 6 وجبات في اليوم وبكميات محددة، وجميع وجباته خالية من الدهون غير الصحية، والسعرات الحرارية التي تحتويها هذه الوجبات محسوبة بعناية لنظام غذائي مناسب لنمط حياته. دعونا نستكشف ما يأكله محمد صلاح في اليوم:

الفطور: يبدأ محمد صلاح يومه بشراب عصير توت وكوب لبن خالي الدسم، وبعد ساعة، يتناول القليل من بياض البيض مع الأفوكادو على الخبز المحمص الخالي من الغلوتين.

الغداء: البروتين هو كلمة اليوم عندما يتعلق الأمر بغداء محمد صلاح، وعادة ما يحضر الدجاج أو السمك مع بعض الخضار والزبادي، ثم يتناول نجم نادي ليفربول الفواكه بعد ساعتين.

العشاء: خفيف عادة ويتكون من زبادي سادة وبعض الفواكه.

أسرار ليونيل ميسي الغذائية

أنت ما تأكله، لذا فلا عجب أن لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي وأسطورة نادي برشلونة ونجم نادي باريس سان جيرمان حاليا، يتبع نظاما غذائيا صارما للمساعدة في الحفاظ على لياقته وقدراته الكروية المدهشة.

وقد أحدث خبير التغذية الإيطالي جوليانو بوزر ثورة في النظام الغذائي للأسطورة الأرجنتيني منذ أن عمل معه في عام 2014. وقد حدد له 5 أطعمة رئيسية: الماء وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات الطازجة، وذلك كأساس لنظام ميسي الغذائي، إضافة إلى المكسرات والبذور، كما نصحه بوزر بتقليل السكر نظرا لمخاطره الكثيرة فهو "أسوأ شيء للعضلات، وكلما ابتعد عن السكريات، كان ذلك أفضل"، وفق ما ذكرت مؤخرا منصة "غول" (Goal).

ومثل العديد من خبراء التغذية الذين يعملون مع الرياضيين، فقد نصح بوزر بعدم الإفراط في تناول اللحوم، وهو أمر شائع جدا في دول أميركا الجنوبية وإسبانيا. وقال "إن كمية اللحوم التي يأكلها الأرجنتينيون كبيرة للغاية، ويصعب هضمها".

وكشف نادي برشلونة عن "الوصفة المفضلة" لميسي، وهي الدجاج المشوي بالخضروات الجذرية، إذ شارك النادي الوصفة التي تتكون منها وجبة ميسي المفضلة مع الجماهير عبر موقعه الرسمي على الإنترنت وهي كالتالي:

30 غراما من زيت الزيتون، 4 فصوص ثوم مهروسة، بصلة واحدة، حفنة من الجزر، حبة كراث واحدة، 700 غراما من البطاطس، و4 أفخاذ دجاج، وقليل من الزعتر الطازج.

وطريقة طهو طبق ميسي المفضل باستخدام المكونات المذكورة أعلاه بسيطة، إذ يتم تسخين الفرن مسبقا على درجة حراة تبلغ 200 درجة مئوية، ثم تتم إضافة الزيت والملح إلى المقلاة، وبعدها تتم إضافة الخضار والدجاج المقطع، وبعد أن تنضج قليلا يتم شويها في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

جوليا روبرتس تعشق "الباستا"

جوليا روبرتس هي واحدة من أكبر نجوم هوليود خلال العقدين الماضيين، وفازت بجائزة الأوسكار عن فيلمها الشهير "إيرين بروكوفيتش" (Erin Brockovich) عام 2000، كما لعبت دور البطولة في أفلام حازت شهرة واسعة في العالم مثل فيلم "امرأة جميلة" (Pretty Woman) وفيلم "نوتينغ هيل" (Notting Hill) وغيرهما، ويكفي أنها خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي كانت أشهر امرأة على هذا الكوكب، كما ذكرت منصة "ماشد" (mashed) في تقرير لها مؤخرا.

أخبرت روبرتس مجلة "بيبول ماغازين" (People Magazine) أنها تميل إلى بدء يومها بإفطار كامل، يتكون عادة من الخبز المحمص والأفوكادو والبيض والفواكه والقهوة، وذلك قبل أن تتناول غداء خفيفا، وفي المساء تتناول عشاء يكون عادة صحيا وغنيا بالبروتين، والمثال الذي أعطته كان سمك السلمون والأفوكادو والأرز البني، وهي أيضا مغرمة بالباستا، وتسأل مازحة: لماذا يعطيها الجميع مثل هذه السمعة السيئة عن عشقها للطعام الإيطالي؟ وتضيف "أحب الكوكيز أيضا، ولكن من لا يحب الكوكيز في أيامنا هذه".

عمليا.. أنجلينا جولي لا تكاد تأكل شيئا

أنجلينا جولي واحدة من أشهر الممثلات على مر التاريخ، وهي معروفة بشفقتها ورعايتها للأطفال والأيتام ومشردي الحروب، وتقدم مساعدات طبية ومالية لدعم المحتاجين في مختلف دول العالم، كما أنها معروفة بالدفاع عن حقوق المرأة والحفاظ على البيئة.

وقد لعبت دور البطولة في أفلام نالت شهرة عالمية ومثلت دور "لارا كرافت" (Lara Croft)، وهي شخصية خيالية وبطلة سلسلة أفلام "ثومب رايدر" (Tomb Raider).

نظامها الغذائي غير عادي مثل حياتها المهنية، إذ تستهلك جولي حوالي 600 سعرة حرارية فقط في اليوم، مفضلة الأطعمة الغنية بالبروتينات، وهذا يعني أن القليل من شرائح اللحم الخالية من الدهون والحبوب ومخفوقات البروتين موجودة في القائمة، كما ذكر التقرير السابق لمنصة ماشد.

ومن المعروف أيضا أنها تتناول وجبة خفيفة مكونة من "الحبوب القديمة" (ancient grains)، التي تتكون من الكينوا وبذور الشيا والحنطة والدخن والحنطة السوداء، وفطورها يتكون من ملعقة واحدة من زيت جوز الهند وحفنة صغيرة من الحبوب فقط.. وعمليا جولي لا تكاد تأكل شيئا.