السلة الصحية.. هدية تضفي الفرح على قلوب الأصدقاء والمرضى

عمان- "هدية مميزة وغير تقليدية" مطلب يشغل بال العديد من الأشخاص عند تخطيطهم لاختيارها أو تقديمها، ومن الأفكار الجميلة والرائجة حديثا وبات البعض يحرص على تقديمها فكرة "السلة الصحية"، التي تنسق بشكل جذاب مما يضفي الفرح على قلب المهدى إليه، سواء كان من الأصدقاء أو المرضى، أو بين الأزواج في أماكن العمل، وغيرهم.

وهناك من يفكر في تجهيز السلة بنفسه، بدءا من اختيارها وشرائها وتعبئتها بالأطعمة الصحية، إلا أن آخرين يفضلون الاستعانة بأحد المتاجر المتخصصة في تنسيق هدايا "السلال الصحية".

السلة الصحية.. هدية التميز والفرح

"السلة الصحية.. هدية التميز والفرح"، بهذه الكلمات عبرت أميمة عن شغفها وعملها في تجهيز هدايا "السلال الصحية". وتشرح أميمة فكرة هذه السلال بقولها "اختيار السلة الصحية هدية تعبر عن اهتمام الشخص ومحبته للمرسل إليه، خاصة أنها غير تقليدية".

نفذت أميمة العديد من السلال المجهزة بالأطعمة الصحية للمحيطين بها، وحظيت بإعجابهم، مما شجعها على تطوير الفكرة واستقبال الطلبات عبر إنشاء مشروعها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "ميماس شوب" (Mema,s shop).

وتبين أميمة أنها تجهز سلالا صحية بأحجام مختلفة، منها الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، مبينة أنها تتلقى طلبات الهدايا التي تقدم في المناسبات والأعياد الخاصة، وللمرضى في المستشفيات والمنازل.

اختيار السلة والأطعمة

تقوم أميمة بتجهيز السلة الصحية قبل يوم من تسليمها، فتختار أولا السلة، وتحرص على تزيينها بالقماش والأشرطة بشكل مناسب، وتحضر الفواكه بغسلها جيدا، ومن ثم تجفيفها جيدا من الماء.

وتبين أميمة أنها تتشاور مع أصحاب الطلبات في اختيار أطعمة السلة ومشروباتها، فهناك أشخاص يودون إرسالها للأصدقاء أو للمرضى، في حين ترغب فتاة بمفاجأة والديها بإرسال هدية تدخل السرور على قلبيهما في الصباح الباكر، كما يهتم بعض الأشخاص بإرسال هدية تتضمن الأطعمة الصحية المختصة بنظام الحمية (كيتو) لعلمهم بأن المتلقي يتبع هذه الحمية.

مكونات السلة الصحية

وتشرح مكونات بعض السلال الصحية، إذ تضم "سناكات" (أطعمة خفيفة) صغيرة وتتضمن خبزا محمصا، أو خبزا أسمر، وألبانا ومخللات، وتضاف إليها الفواكه والخضروات والعصائر الطبيعية، والمربى والزبدة والفول السوداني.

وتضيف أنه يمكن إضافة "كرات اللبنة المغمورة بالزيت"، والمكسرات الصحية مثل: الزبيب والمشمش واللوز، وأيضا الشوكولاتة الداكنة، والخضروات والفواكه المجففة أيضا.

وتنسق أميمة الأطعمة الصحية في السلة بشكل متناغم، وتغلفها بغطاء شفاف، فتبدو "فاتحة للشهية" وتسر قلب المتلقي.

وتقول أميمة عن الفواكه المطلوبة كثيرا في السلال الصحية إن "الموز والتفاح بأنواعه: الأخضر، والأحمر والأصفر، والبرتقال، والكيوي، والإجاص، والفواكه الموسمية مثل: الكاكا، والفراولة، والمانغا"؛ تعد الأكثر طلبا.

ويضاف إلى السلة الصحية أيضا لبن العيران (الشنينة) بالنعنع أو الخيار، والبندورة الكرزية (الصغيرة)، والجبنة البيضاء، مبينة أن هناك من يطلب خضروات مسلوقة أو سلطات وعصائر طبيعية، مثل الشمندر وغيره.

وتؤكد أميمة أن هناك إقبالا على إرسال هدايا السلال الصحية، خاصة أنها تتميز عن سلال الورد والشوكولاتة بفوائدها الصحية للشخص الذي تقدم إليه، وهناك من يطلب إضافة بعض الورود للسلة، أو إضافة هدية خاصة تتوسط الأطعمة الصحية.

سلة غنية بالزعتر الأخضر البلدي

وتؤيد اختصاصية التغذية العلاجية آية مراد أن فكرة تقديم هدية السلة الصحية من الأفكار الجميلة التي لها منفعة صحية، وتسهم في تذكير الفرد بضرورة العناية بصحته".

وتبين أن هناك العديد من الأطعمة الصحية التي يمكننا تحضيرها في السلة الصحية، مثل توفير أوراق الزعتر البلدي في وجبة الفطور، ونستطيع إضافتها إلى طبق يتضمن بندورة حمراء وليمون وسماق؛ فهذه الأوراق تسهم في الحصول على مناعة أفضل، وتوفر للجسم نوعا من "فولك أسيد"، كما تساعد أوراق الزعتر على زيادة امتصاص الحديد و"بي12″ (B12)، إلى جانب علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو".

وتقول الاختصاصية: "بشكل عام، الورقيات مفيدة جدا للجسم، وينصح بإدراجها في الوجبات، مثل البقلة التي تحتوي على أوميغا 3، وتضاف إلى لسلطة مع باقي الخضروات".

وتضيف "الخس مفيد في إعادة تروية المياه للجسم، لكونه غنيا بالنشادر، وتكمن فائدته الكبيرة في ساقه البيضاء، وكذلك الملفوف".

أطعمة صحية تناسب المرضى

الموز من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ويمكن إضافته إلى السلة الصحية، وذلك حسب الاختصاصية آية مراد. وتنوه إلى كيفية الحصول على الكالسيوم بالشكل الأمثل، وذلك بالاستفادة من قشر الموز، حيث يتم غليه في الماء، وعندما يبرد نقوم بإضافته إلى ماء الطبخ أو الشاي، إذ إنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

وتشدد الاختصاصية على ضرورة الالتفات للأكل الصحي المناسب للمرضى، مثل مرضى السكري أو القلب أو الكلى، أو الشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وتلفت الاختصاصية إلى ضرورة تناول فيتامين سي في حياتنا بشكل مستمر، ومن الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي: الكيوي والفلفل الأخضر الحلو والملون كذلك، بالإضافة إلى البرتقال.

وتنصح آية مراد باختيار الورقيات الخضراء المائلة للون الأحمر، مثل الملفوف الأحمر، والبقلة الحمراء، والكيل، وتتم إضافتها إلى أطباق السلطة.

وتضيف "الكاكاو له فائدة كبيرة للجسم، إذ يقلل مستويات الكوليسترول الضار، ويمكن إضافته للسلة الصحية، أو اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على معادن مفيدة للجسم مثل البوتاسيوم والزنك".

المكسرات والألبان

وتذكر الاختصاصية آية مراد أنواع المكسرات الصحية، مثل: اللوز، والكاجو، وبذور عباد الشمس، واليقطين، التي تحتوي على الزنك والمغنيسيوم.

ويمكن إضافة الألبان إلى السلة الصحية، مثل: الجرشية، والشنكليش، والشيدر (كلما كانت قديمة أفضل). والمخللات المصنوعة في المنزل مفيدة جدا أيضا، وتحتوي على بكتيريا نافعة.

وعن مشروب عرق السوس تقول "يعد بديلا عن الكورتيزون، ويتم شراؤه من العطار، ثم تطحن سيقانه على شكل بودرة، ويضاف له الماء، فهو مفيد جدا للحوامل والفتيات اللاتي يعانين من تكيس المبايض، وللأشخاص الذين لديهم مشاكل في العضلات".

وتذكر فائدة الزنجبيل كذلك بأنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين "بي6″، أما الثوم والليمون فهما بديل لدواء الأسبرين في تميع الدم، ويمكن إضافتهما لمكونات السلة الصحية.

وتقترح الاختصاصية تجهيز السلة أيضا بزجاجة مملوءة بزيت شجرة الكينا، إذ إن لهذا الزيت العديد من الفوائد، ويمكن إضافة قطرات منه في "المبخرة" واستنشاقه، مما يسهم في توسيع القصبات الهوائية بشكل فعال.