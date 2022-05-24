يواجه التقنيون أزمة في الاكتفاء بالدراسة الجامعية عند مواجهة متطلبات بيئة العمل، لكن لم يعد التقنيون وحدهم، في عصر تولد فيه منصات التواصل الاجتماعي وحدها مئات المسميات لوظائف جديدة، ويحتاج فيه العاملون بالمهن التقليدية مهارات تقنية للتفوق على الذكاء الاصطناعي وأتمتة مهنهم.

لذلك، نقدم لك مواقع تغنيك عن العودة لمدرجات الجامعة، فإذا كنت تبحث عن معلم إلكتروني مجاني ينقلك من مرحلة الموظف الكلاسيكي إلى الموظف المحترف.

جامعة هارفارد

إذا اعتقدت أنك لن تحصل على معرفة قوية دون مقابل، فأنت على خطأ، ويمكنك التحكم في مواصفات المسار التعليمي على منصة "جامعة هارفارد" (Harvard University)، بدءا من المجال والمواعيد والسعر والمدة ومستوى صعوبة المنهج.

ستجد على المنصة تخصصات مختلفة، مثل الفن، والتصميم، والطب، وعلوم الحاسوب، وكذلك علوم البيانات، والإنسانيات، والعلوم الاجتماعية، والبرمجة.

إذا كنت مبتدئا في المجال الذي تود البدء به، فيمكنك الاعتماد على المسارات المجانية، حتى تتأكد من رغبتك في الاستزادة، ودفع مقابل التخصص، والحصول على أرفع الشهادات عالميا، أما إذا كنت ملزما بعدد ساعات من العمل يوميا، فيمكنك اختيار المسارات المفتوحة دوما لإنجازها وقتما تحب.

ستجد عدة مسارات تعليمية مجانية، ولافتة للانتباه، مثل تعلم البرمجة التمهيدية وتحليل البيانات مع تطبيقات في علم الأحياء والطب، أو المهارات اللازمة للإدارة والإقناع في الأوقات الصعبة، أو مقدمة في استخدام الذكاء الاصطناعي مع لغة "بايثون" (Python) للبرمجة، وغيرها من المقدمات التعليمية المتخصصة.

منصة إدراك

تقدم منصة "إدراك" (Edraak) برامج تدريبية متطورة باللغة العربية، لمساعدتك في اكتساب شهادات تُمكّنك من تطوير مسيرتك المهنية.

ويمكنك اختيار منصة "إدراك" (Edraak) في البداية لسهولة فهم المسارات التقنية باللغة العربية، إن لم تكن متقنا للغة الإنجليزية، وتقدم لك "إدراك" تخصصات مثل ريادة الأعمال، الصحة والتغذية، علوم التقنية، علوم التربية، الفن والإعلام، واللغات، ويتيح لك تخصص اللغات دراسة اللغتين الإنجليزية والفرنسية مجانا، والحصول على شهادة إتمام المسار، ما قد يساعدك بعد ذلك على التحصيل العلمي من منصات تعليمية أجنبية.

بجانب سهولة تصفح منصة "إدراك" التعليمية، تتميز المنصة أيضا بمحتوى خاص للتعليم المدرسي، لدعم طلبة المدارس من جميع المراحل الدراسية، في تجربة ممتعة ومجانية.

منصة كورسيرا

هل تخطط للحصول على درجة علمية أو تبحث عن مهنة جديدة أو لتحسين مهاراتك في وظيفتك الحالية؟

إذا كنت بحاجة لمن يساعدك على تحديد الهدف، فعليك اللجوء لمنصة "كورسيرا" (Coursera)، أما إذا كنت بحاجة لمن يعينك على تحقيق ذلك الهدف، فننصحك أيضا بمنصة "كورسيرا".

يحتاج إنشاء حساب جديد على منصة "كورسيرا" (Coursera) الإجابة عن عدة أسئلة، لتلقي توصيات لمسارات تعليمية تناسب اهتماماتك وأهدافك.

ستختار من بين 11 تخصصا، ينقلك كل منها لتخصصات فرعية، ويمكنك الاختيار من بينها حسب المقابل المادي ودرجة التخصص والهدف من التعلم.

لا تتوقع صعوبة الحصول على شهادة من جامعة مرموقة دون دفع مقابل ضخم، فكل ما عليك هو الاستمرار في التعلم على منصة "كورسيرا" (Coursera)، ودراسة مناهج مجانية مقدمة من جامعات مثل جامعة أكسفورد، جامعة ألبرتا، جامعة ستانفورد، جامعة ميشيغان، جامعة لندن، وغيرها من أفضل الجامعات العالمية.

لينكد إن- تعليم

تعد منصة "لينكد إن تعليم" (LinkedIn learning) الخيار الأول لموظف يسعى لسد فجوات المهارات الوظيفية المتجددة، برعاية نهج التعلم الذاتي الإلكتروني المناسب لكل موظف.

وتقدم المنصة تجربة تعليمية مخصصة وفق أهدافك، وتمكنك من المهارات المطلوبة التي يمكنك استخدامها على الفور في بيئة العمل، بمجالات الاقتصاد والتقنية والإبداع، كما يمكنك اجتياز اختبارات "لينكد إن" (LinkedIn) المجانية، والحصول على شارة التخصص على حسابك، ما يعد حافزا لاختيارك عند التقديم على وظيفة أحلامك.

منصة إيديكس

ستجد مئات التخصصات العلمية على منصة "إيديكس" (EDX) مدرجة تحت 27 تخصصا عاما، ما يجعله أحد أشمل المنصات التعليمية. كان الهدف الكامن خلف تدشين منصة "إيديكس" (EDX) هو تغيير واقع احتكار النخبة الغنية للتعليم عالي الجودة، وجعله متاحا للجميع من حول العالم.

نجحت المنصة منذ عام 2012، حتى الآن، في طرح 3 آلاف مسار تعليمي، والوصول إلى 34 مليون متعلم، و100 مليون مشترك، كما حققت شراكات مع جامعة هارفارد، ومعهد ماساشوستس للتقنية، وجامعة تكساس، والجامعة الأسترالية الوطنية.

أسست منصة "إيديكس" (EDX) أيضا مجتمعا إلكترونيا يربط بين ملايين الموظفين وأغلبية الجامعات ذات التصنيف الأعلى عالميا، والشركات الرائدة، لدعم المسار المهني لكل المتعلمين في كل مرحلة.

منصة أليسون

هل تسعى لأكثر من تدريبات مهنية وعلمية؟ ما رأيك في الحصول على دبلومات والدراسة بالمجان؟

ليس أملا بعيد المنال إذا تابعت خطواتك على منصة "أليسون" (Alison)، فتتيح لك المنصة فرصا لتطوير مهاراتك أو تغيير مجال عملك أو الحصول على درجات علمية وحتى اكتشاف هوايات جديدة، وفرصا للتوظيف، ومهارات كتابة سيرتك الذاتية، وتنمية لصحتك النفسية والعقلية، وجميعها دون مقابل.

تتيح لك منصة "أليسون" (Alison) أيضا فرصة للربح، عن طريق نشر الموقع بين أصدقائك ودعوتهم للانضمام، وستحصل في المقابل على نسبة من الربح بالإضافة إلى شهادات مجانية، والمنصة مدعومة من شركة مايكروسوفت، وغوغل، وجامعتي كامبردج وستانفورد.