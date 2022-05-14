لاكتشاف الأخطاء التي تكلفنا المزيد من الأموال، مع كل رحلة تسوق من السوبر ماركت؛ سنتناول أهمها وفقا للخبراء؛ من أجل تلافيها، والتسوق بذكاء، والتوفير أكثر.

1- التسوق في اليوم الخطأ

فمعظمنا يذهب إلى المتجر في نفس الوقت أسبوعيا، لكن تريسي فوبس، المدونة وخبيرة التوفير، تنصح بالتسوق "في اليوم الذي يمكن فيه الاستفادة من كل العروض المتاحة"، لأن التوفير يكون بالتسوق في أيام كثافة العروض الترويجية.

2- التسوق بدون قائمة

"التوجه إلى المتجر بدون قائمة باحتياجاتك الفعلية، هو أحد أسباب الإنفاق الزائد"، كما تقول الكاتبة المتخصصة، كيلي آن سميث، موضحة أنه بدون "قائمة البقالة"، قد ننسى الأشياء المهمة والمطلوبة، في غمرة انشغالنا بأشياء ربما تكون غير مُلحة، ومن ثم نضطر للقيام برحلات إضافية إلى المتجر، مما قد يهدر الوقت والمال.

3- التسوق بدون خطة

تؤكد سميث على أهمية "التحقق من المخزون والثلاجة، قبل التوجه إلى متجر البقالة، تفاديا للعودة مرة أخرى خلال الأسبوع". أما فوبس فترى أن "عدم وجود خطة، قد يضطر الأسرة لتناول الطعام مرات إضافية خارج المنزل، مما قد يشكل ضغطا على الميزانية".

4- الشراء الاندفاعي

من فوائد استخدام القائمة، أنها تساعدنا على تجنب الشراء الاندفاعي لسلع جذابة بسعر مرتفع، فهذا هو "الخطأ الأكثر تكلفة، الذي يرتكبه المتسوقون"، كما تخبرنا ستيفاني نيلسون، مؤلفة كتاب، "دليل أمي لخفض فواتير البقالة إلى النصف". أما التمسك ببنود قائمتك، فيساعدك على مقاومة الاندفاع في الشراء، ومغادرة المتجر من دون إضافة أشياء لم يكن مُخطط لشرائها أصلا.

أما فوبس فتضيف سببا آخر للشراء الاندفاعي، وهو "الجوع"، فحتى من يقوم برحلة تسوق مخطط لها وهو جائع، قد يقوم بمزيد من عمليات الشراء الاندفاعية، في الوقت الذي "قد يوفر ما بين 10% إلى 20% إذا كان يتسوق عندما لا يكون جائعا".

5- السماح للإعلانات الترويجية بإفساد قائمتك

فعند دخولك إلى المتجر يستقبلك سيل من الإعلانات الترويجية التي قد تؤثر على قائمتك، كهذا الذي يمنحك غالونا مجانيا من الحليب، عند شراء 3 علب من الحبوب. لكن نيلسون تنصح "بالتقاط الإعلانات التي تتماشى مع قائمتك فقط، من أول الدخول من الباب الأمامي للمتجر، أو ضبط قائمتك مسبقا وفقا لإعلانات المتجر على الإنترنت"، لضمان إعداد قائمة تسوق بناء على أفضل العروض، والفوز بالخصومات.

6- اختلاف الوصفات عن العروض المُتاحة

فغالبا ما نُعد قائمة البقالة على أساس المكونات التي نحتاجها لوصفة ما، ثم نفاجأ بأن المتجر "يقدم عروضا على عنصرين فقط من 10 عناصر تتكون منها وصفتنا، وينتهي بنا الأمر إلى دفع مبالغ زائدة لنحو 80% من احتياجاتنا"، كما تقول تيري غولت، مؤلفة كتاب "تسوق بذكاء، وفر أكثر". والتي توصي باختيار الوصفات وفقا للعروض المتاحة"، فإذا كانت العروض على الدجاج مثلا، وليس اللحوم، فلنضبط قائمتنا على وصفات الدجاج.

7- الانتظار حتى نفاد العرض

فانتظارك حتى نفاد العرض المتاح على احتياجاتك "يُكلفك أموال أكثر"، وفق غولت. لأنه "عندما ينفد شيء ما، فلن يكون هناك عروض أو تخفيضات عليه". لذا ينصح موقع "فوربس" (forbes) " بتخزين السلع المخفضة التي تُستخدم بانتظام، كي لا نضطر إلى دفع الثمن بالكامل من دون تخفيض، عند نفاد الكمية".

أيضا، تنصح نيلسون من يستخدم الدجاج كل أسبوع، وعليه خصم 50%، بشراء ما يكفي لأسبوعين أو 3 أسابيع، وتخزينه في الثلاجة، لتوفير بعض المال، بدلا من دفع السعر الكامل كل أسبوع.

8- شراء أكثر مما تحتاج

تلفت نيلسون أنظارنا إلى أن "الأسرة المتوسطة تتخلص من 20% – 40% من المشتريات القابلة للتلف"، لذلك تقول إنه "من الأفضل نفاد الشيء قبل شراء المزيد، بدلا من التخلص من غير المستخدم منه". فشراء 10 بدلا من 5 كيلوغرامات من البطاطس، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذا لم نتمكن من استهلاكه بالكامل، حتى لو اشتريناها بسعر مخفض، "فهي لا توفر المال إذا كنا لا نأكلها".

9- تشتري نفس الأشياء كل أسبوع

لماذا نتمسك بشراء الهليون بالسعر الكامل كل أسبوع، إذا كان من الممكن أن نشتري البروكلي بسعر مخفض؟ فعادة شراء نفس الأشياء من السوبر ماركت كل أسبوع، تضطرنا إلى وضعها في سلة التسوق بغض النظر عن سعرها، مما يؤدي إلى دفع المزيد المال، لذلك من الأفضل "تغيير تفضيلاتنا، بحسب عروض البيع المُتاحة"، وفقا لنصيحة نيلسون.

10- افتراض أن الأكبر والأكثر هو الأرخص دائما

رغم أن الشراء بكميات كبيرة يمكن أن يساعدك في توفير المال، فإن نيلسون تقول إنه "لا يجب أن تفترض دائما أن الحجم الأكبر هو الأفضل، ولكن الأفضل أن تتحقق من سعر القطعة الواحدة أولا". فقد تجد أن سعر بيع قطعة واحدة من الحجم الأصغر، أقل من سعر نفس القطعة في الحجم الأكبر.

11- التمسك بالعلامات التجارية

فنحن نتمسك ببعض العلامات التجارية، "لدرجة أن ندفع أكثر لشرائها"، كما تقول فوبس، مُشيرة إلى أن "غالبية المتاجر لها علاماتها التجارية الخاصة، التي قد تقل عن العلامات التجارية الشهيرة بحوالي 25%". وهي نسبة "يمكنك خفضها من فاتورة مشترياتك، بالتخلي عن ولائك لعلامة تجارية محددة"، وفق فوربس.

12- التركيز على المنتجات الطازجة

فالفواكه والخضروات المُجمدة، تكون غالبا أقل تكلفة وأكثر توفيرا للمال، من تلك الطازجة في فترات الموسم. كما أنها تكون ذات جودة أفضل، حيث يتم قطفها فور نضجها، وتجميدها بسرعة، مما يجعلها تحتفظ بالعناصر الغذائية المفيدة.

13- إهمال تسجيل نقاط مشترياتك

فمعظم محلات السوبر ماركت تقدم خصومات على أصناف محددة، بناء على مجموع نقاط مشتريات الزبائن، بمجرد تمرير بطاقة الخصم الخاصة عند الخروج. وللتوفير والاستفادة من هذه الخصومات، يجب عدم إهمال تمرير هذه البطاقة عند المغادرة.