تأكد من أنك تتناول نظاما غذائيا متوازنا بعد إفطار العيد ويشتمل على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية في نفس الوقت

بعد 30 يوما من الصيام خلال شهر رمضان، تتكيف أجسامنا مع نظام الصيام، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام بعد هذا الشهر إلى صدمة هائلة، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالطاقة إلى عسر الهضم واضطراب المعدة والانتفاخ وزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.

لذلك من الضروري اتباع بعض الخطوات الاحترازية لكسر نظام الصيام بشكل صحي وآمن من دون الإضرار بالجهاز الهضمي.

العصير الطازج

للإفطار، ينصح الخبراء بشرب كوب من العصير الطازج، بدلا من تناول الأطباق الغنية بالملح والزيت، ويمكنك أيضا أن تبدأ يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون.

أطعمة بسيطة

بدلا من التهام طبق من لحم الضأن، يوصى بشدة أن تفطر على أطعمة بسيطة وخفيفة، ويمكنك أيضا أن تبدأ يومك بحصة صغيرة من الفواكه الطازجة والسلطة.

كميات قليلة

نقترح تناول كمية صغيرة من الطعام بدلا من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة، ويمكنك أيضا تقليل الفاصل الزمني بين الوجبات، وتأكد من تضمين مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية في طبقك.

تقليل السكريات

بينما تظل الحلويات جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بالعيد، تأكد من عدم الإفراط في تناولها، وإذا كنت من محبي الحلويات ولا تستطيع مقاومة التهام الكعك بأكمله، فلدينا نصيحة لك، افطر بعدد محدود من التمر أو الفواكه الكاملة.

الوجبات السريعة

تأكد من أنك تتناول نظاما غذائيا متوازنا بعد وجبة إفطار العيد ويشتمل على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية في نفس الوقت، وحاول تضمين البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون في وجباتك وابتعدْ عن الوجبات السريعة والمنتجات المعبأة.

وتذكر أن جسمك قد تكيّف مع نظام الصيام، لذا فإن تضمين المشروبات الغازية والمواد الغذائية المعلبة في روتينك قد يؤدي في الواقع إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.

الأكل ببطء

بعد شهر من التفاني وضبط النفس، من السهل أن تفرط في تناول الأطعمة اللذيذة، ولكن ننصح بضرورة الأكل ببطء، والتركيز على الإحساس بمضغ كل لقمة.

حلويات منزلية

جرب صنع الحلويات الخاصة بك لضمان صحة أفضل، وعلى سبيل المثال، استخدم شراب التمر بدلا من السكر، واختر دقيق القمح الكامل بدلا من الدقيق الأبيض.

اترك الطاولة بمجرد الانتهاء من الطعام

بمجرد أن تستمتع بحصتك من طعام العيد، اترك الطاولة فورا حتى لا تنجذب إلى تجربة المزيد من الحلويات والأطعمة المختلفة.

تناول الخضار

أفضل طريقة للتحكم في شهيتك هي تناول وجبات صغيرة متكررة، يجب أن تكون كل وجبة مليئة بالخضار.

مراقبة نسبة السكر في الدم

افحص مستويات الغلوكوز في الدم بانتظام، ويمكن أن يكون للتغييرات في الروتين وعادات الأكل وتعديلات الأدوية بعد شهر رمضان تأثير غير متوقع، فإذا كان لديك ارتفاع في مستويات الغلوكوز بالدم فقد تكون معرضا لخطر الإصابة بالجفاف الشديد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالنعاس والارتباك والحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

وينصح بالتحدث إلى أخصائي صحة مرض السكري الخاص بك للحصول على المشورة بشأن إدارة مستويات الغلوكوز في الدم إذا ظلت مرتفعة.

المشي

يمكن أن يؤثر المشي الجيد حول المنزل بشكل إيجابي على حالتك المزاجية ويساعد في إدارة شهيتك، إذ تعمل إفرازات التمارين الرياضية على الشعور بالهرمونات الجيدة التي يمكن أن تجعلك تشعر بالحيوية.

الماء

يمنع شرب الماء الجفاف بعد فترات طويلة من الصيام، وبشكل خاص بعد تناول الحلويات لأن الكلى ستستخدم الماء لطرد السكر من الجسم، لذلك حاول أن تشرب كوبا من الماء كل ساعة.

تقول "كورتني فيريرا"، أخصائية التغذية العلاجية في المركز الطبي بجامعة ميريلاند، لموقع "سي إن إن" (CNN)، إن من الأفضل تناول حصص صغيرة في الإفطار بدلا من أن تملأ معدتك دفعة واحدة من الطعام، لذا تناول مجموعة متنوعة ولكن بكميات صغيرة، لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.

على الرغم من أن الحلويات جزء مهم وشهي في العيد، فبعد قضاء فترة طويلة من الصيام، إذا كنت تضع هذا القدر من السكر في جسمك، فقد يجعلك تشعر بالمرض والغثيان من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما ينصح الخبراء، بالحرص على تناول ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات والفواكه والخضروات الطازجة طوال اليوم لإبقاء جسمك نشيطا، وقالت فيريرا "الفواكه والخضروات، ستزودك بالمعادن التي فاتتك"، وأوضحت أنك لا تحتاج إلى تناول الفيتامينات إذا اتبعت نظاما غذائيا صحيا في أسابيع ما بعد العيد.

وتقول فيريرا "بالإضافة إلى الاستمتاع بالأطباق اللذيذة، تذكر أن تحافظ على شرب السوائل طوال اليوم للحفاظ على رطوبتك".

وقالت "يعود معظم الناس إلى حالتهم الطبيعية في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع، وذلك يعتمد على عمرك وحالتك الطبية، ومدى سرعة تعافي جسمك".