تم إنفاق أكثر من 1.7 مليار دولارا في العقد الأخير على البحث العلمي، للتأكد من أن وظيفة الأمعاء وما تحويه من تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تُسمى "الميكروبيوم" (Microbiome)، تتجاوز مجرد هضم الطعام وامتصاصه؛ فهي المقر الرئيسي لجهاز المناعة لدينا، وترتبط ارتباطا وثيقا بالغدد الصماء، ومنها يتكون نظامنا العصبي المعوي الذي يُسمى "الدماغ الثاني"، وفقا لصحيفة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية.

وهو الدماغ الذي يؤثر على عواطفنا وإدراكنا عبر إشارات بين الدماغ الرئيسي والبطن، تأخذ شكل طريق ذي اتجاهين؛ يتواصل عبرهما الدماغ مع البطن كيميائيا وعصبيا، وترسل البطن المعلومات إلى الدماغ، من خلال واحد من أهم 12 عصبا أساسيا في الجسم، وهو العصب المُبهم (أو الحائر).

فإذا كان البطن هادئا وصحيا، فإنه يرسل إشارة واضحة تماما إلى الدماغ بذلك، أما إذا كان هناك عدم توازن بين تركيب الميكروبيوم أو إذا أكلنا شيئا جعل أمعائنا ليست على ما يُرام، فإن الرسالة تتغير في هذه الحالات، وتنقل القناة الهضمية للدماغ شعورا بالقلق وعدم الارتياح.

لذا، تشير الأبحاث إلى روابط أولية بين "ميكروبيوم الأمعاء" وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، كما تتوفر الدلائل على أن "الصيام قد ساعد في ضبط الحالة المزاجية، والوقاية من أمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم"؛ وهي معلومات ضرورية لفهم ما يفعله الصيام بالبطن، أو "الدماغ الثاني".

