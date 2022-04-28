نابلس – متوسطا جمعا من الأصدقاء ورواد مقهى الهموز بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كان الحاج إبراهيم الشخشير (أبو أمجد) يمسك بأنبوب النرجيلة ويسحب دخانه ويسترسل بالحديث حول آخر الأخبار في مدينته، لا سيما الانتخابات البلدية الأخيرة والأوضاع السياسية محليا وعالميا، وموجة الغلاء التي تهمه أكثر ربما خلال شهر رمضان.

وفي الصورة التي ظهر عليها أبو أمجد (80 عاما) وهو يدخن "التمباك" (تبغ جاف) في مقهى الهموز أحد أقدم مقاهي المدينة وأنشطها، بدا الحاج الشخشير غير آبه بفيروس "كورونا" الذي أربك العالم طوال عامين ماضيين ولا تزال تبعاته قائمة حتى الآن، لا سيما لرجل في سنه.

هذا العام وعلى غير العامين الماضيين، بدا واضحا تخفيف وزارة الصحة الفلسطينية ومنذ عدة أشهر من إجراءات الوقاية بما يتعلق بفيروس كورونا، وكان ذلك بالسماح بالتجمعات وإقامة الأفراح والأتراح وعدم إلزام المواطنين بارتداء الكمامة، بعد أن وصل حجم المطعمين ضد الفيروس إلى 62.6% بالضفة الغربية و35.1% بقطاع غزة.

رغم الإجراءات.. الطقوس حاضرة

وأبو أمجد الذي اعتاد المقاهي منذ 40 عاما ويرتادها صباح مساء وله بها طقوس خاصة في شهر رمضان يرفض التنازل عنها، حتى في سنوات التشديد كان يأتي كلما سنحت له الفرصة ولكن مع التدابير الوقائية.

ويقول أبو أمجد للجزيرة نت "بعد صلاة التراويح أقصد هذا المقهى وأمكث ساعات بين الأصدقاء والأحباب، وإن لم أشارك بلعب النرد أو "الشدة" (الورق) أكتفي بشرب النرجيلة وقراءة الجريدة يوميا، ويضيف "هذا روتين لا يمكنني التخلي عنه بسهولة".

وبينما يحضر بعض الزبائن النرجيلة الخاصة من منازلهم للمقهى يكتفي أبو أمجد بتغيير فوهة الأنبوب البلاستيكية (المبسم) لنرجيلته كإجراء وقائي، ويرى أن مساحة المقهى الواسعة ووجود ساحات داخلية وخارجية فيه تجعل التباعد متاحا أكثر، أما المشروبات فيحتسيها كعادته بأكواب زجاجية تغسل جيدا فهو يثق جدا بالعاملين وبنظافة المقهى.

وإلى جانب أبو أمجد، كان الشاب صدقي أبو ضهير يجلس رفقة أصدقائه يناظرهم وهم يلعبون النرد محاولا تصويب أحدهم ولفت انتباه آخر لطريقة رمي حجر اللعبة، بينما تعالت ضحكات الجميع بالمكان.

يقول أبو ضهير للجزيرة نت إنه زبون دائم للمقهى خلال الأيام العادية وأكثر بشهر رمضان، وتوقع أن يكون الحضور بارزا هذا العام.

ويرجع ذلك لانقطاع المواطنين عن المقاهي والمطاعم لتناول فطورهم وسحورهم عام 2020 وجزئيا في 2021 "ولذا بدأ يعج المكان أكثر خلال الشهر الفضيل وخاصة بعد النصف الأول من رمضان، حيث تنشط حركة السوق والفعاليات الرمضانية"، ويضيف أن كورونا اختفت بين الناس ولم يعد الحديث عنها إلا إعلاميا فقط.

ولأبو ضهير ورفاقه في مقهى الهموز طقوس خاصة كإحضار الحلويات المنزلية وتناولها في المقهى وسرد الحكايات الرمضانية المختلفة، فضلا عن أحاديث العمل الجانبية.

في حين يحافظ آخرون، وخاصة من كبار السن، على القدوم للمقهى عقب الإفطار مباشرة وليس بعد صلاة التراويح.

بعد ركود.. العودة وبقوة

وبحكم اشتهار نابلس بصنع الحلويات المختلفة وخاصة الكنافة، تعج المقاهي بها بعد الإفطار، إضافة للمشروبات الساخنة والباردة والمعروفة بعصائر رمضان كالسوس والتمر والخروب، وتعرض مقاه أخرى المسلسلات الرمضانية، وأخرى تأتي بعروض مسرحية وحكواتي.

وتعد نابلس نحو 50 مقهى حسب عبد الله الهموز مالك مقهى "الهموز"، وكلها تمتلئ خلال الشهر الفضيل بالزبائن، خاصة بعد صلاة التراويح بحكم قربها من المساجد، كما أنها ملتقى الناس الذي لا غنى عنه.

وفي مقهاه الذي أنشئ عام 1894 وغنّت فيه أم كلثوم، يقول الهموز إنه وكما توقع أن تُشغل طاولاته الـ65 بالزبائن خلال رمضان ومن الأيام الأولى له، على عكس ما كان في 2020 حيث أغلق المقهى ووصل لمرحلة العدم، وحتى خلال العام الماضي لم يشغل بنسبة 50% أو أقل "وكدنا لا نقدر على دفع أجرة الموظفين".

ويردف قائلا للجزيرة نت إنه ومنذ أشهر خفَّت إجراءات كورونا بشكل كبير، وأن هذا ساعد بالعودة تدريجيا للمقاهي التي التزمت من جانبها ببعض الإجراءات الوقائية، وأهمها استخدام كاسات الكرتون والبلاستيك واستخدام أنابيب صحية للأراجيل ولمرة واحدة.

وتشير إحصائيات وزارة السياحة الفلسطينية إلى خسارة 1.3 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في صناعة السياحة عام 2020، و1.2 مليار دولار عام 2021، كما أن 25 ألف شخص فقدوا وظائفهم.

انتعاش ملحوظ

ومثل نابلس انتعشت المقاهي بمعظم المناطق الفلسطينية، وهو ما أكده مواطنون في استطلاع للجزيرة نت.

وأمام توقعات كبيرة بأن يعمر بالزبائن أكثر خلال رمضان، عكف الشاب عمرو التميمي صاحب مقهى "الباشا" قبيل رمضان لتهيئة السطح إضافة للطابق السفلي، وانشغل والعاملين لديه بتجهيز الطاولات لذلك.

ويقول التميمي إنه وبحكم موقع المقهى الجغرافي "الخرافي" وتوسطه ساحة النصر بنابلس القديمة كموقع سياحي يؤمه الكثيرون وبه تقام الفعاليات الرمضانية، فضلا عن تنوع جلساته للذكور والإناث، زاد ذلك في إقبال المواطنين عليه.

ويقول التميمي للجزيرة نت إنه يتوقع أن يزداد الإقبال أكثر في الأيام الأخيرة من رمضان، حيث تنشط الحركة السياحية والشرائية، كما أنه أعد لعمل أمسيات رمضانية لغناء الموشحات الدينية وهو ما يفضله أهالي المدينة.

ورغم اتخاذ وزارة السياحة الفلسطينية التدابير الكثيرة لإنعاش قطاعات مختلفة بعد أزمة كورونا، فإن ذلك لاقى انتقادا من أصحاب المقاهي السياحية الذين يقولون إن الخطط لا تشملهم وإنما توجه للمواقع السياحية الكبيرة.