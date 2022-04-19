قد يكون فصل الصيف مزعجا للبعض، خاصة للأشخاص الذين يتعرقون بشكل مفرط، على الرغم من أن التعرق ضروري لطرد السموم من الجسم إلى حد ما، فإن التعرق المفرط قد يكون محرجا للبعض.

إذا كنت تميل إلى التعرق كثيرا، يمكنك اتباع بعض النصائح لتجنب ذلك، تبدأ بتعديل النظام الغذائي، إذ يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن أيضا إلى التعرق المفرط.

فيتامينات تساعد على تقليل العرق

أكدت سوازي ريدي، استشارية النظام الغذائي، في نصائحها لموقع "هيلث شوتس" (Health shots)، أن هناك بعض الفيتامينات والمعادن التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والتحكم في العرق، توضحها على النحو التالي:

فيتامين "ب"

يعتبر فيتامين "ب" (B) ضروريا للحفاظ على الجهاز العصبي وتنظيمه، وعندما يحدث نقص به يتسبب في الإجهاد والتعرق المستمر، لذلك فالاهتمام بعناصره يقلل من التعرق المفرط، وأبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "ب" هي اللحوم والبيض والدواجن والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان والمكسرات وغيرها، ويمكنك أيضا تناول مكملات فيتامين "ب" جنبا إلى جنب مع العناصر الغذائية السابقة.

فيتامين "د"

أبرز أعراض نقص فيتامين "د" (D) التعرق المفرط، وخاصة تعرق الرأس، كما يؤدي نقص فيتامين "د" إلى الإرهاق وآلام العظام وتشنجات العضلات والاكتئاب، يمكنك تنظيم فيتامين "د" في جسمك عن طريق تناول الأسماك ومنتجات الألبان، وأيضا تعريض نفسك لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة، يمكن أن يساعدك كل يوم على زيادة مستويات فيتامين "د".

المغنيسيوم

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات التوتر لديك إلى التعرق المفرط التي تتسبب في فقدان المغنيسيوم، لذلك ستساعد زيادة تناول المغنيسيوم في تقليل العرق إلى حد ما، وتشمل مصادر المغنيسيوم اللوز والقرع والسبانخ.

الكالسيوم

يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يساعد في خفض مستوى العرق، ولزيادة مستويات الكالسيوم في الجسم تناول منتجات الألبان وفول الصويا والخضروات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات.

الوصفات الطبيعية لفرط التعرق

هناك عدد من العلاجات المنزلية لفرط التعرق، يوضحها موقع "هايبر هايدروسيس" (Hyper hidrosis)، ولكن النتائج تختلف من شخص لآخر، لذلك يفضل أن تتحدث مع طبيبك قبل تنفيذ أي منها.

المريمية

عشب مفيد جدا، تحتوي أوراقه على حمض التانيك الذي يقيد الغدد العرقية ويقلل التعرق، يمكن الاستفادة من فوائده عن طريق تناول أقراص المريمية أو شرب شاي المريمية.

مسحوق خشب الصندل الأبيض

امزج ملعقة كبيرة من هذا المسحوق مع ماء الورد وعصير الليمون لعمل علاج منزلي مثالي لفرط التعرق، ضعه على الجلد، واتركه حتى يتماسك لمدة 25 دقيقة، ثم اشطف بشرتك، كرر هذه العملية يوميا للحصول على أفضل النتائج.

الشاي الأخضر والأسود

يحتوي الشاي الأخضر على المغنيسيوم وفيتامين "ب"، اللذين يقيدان الغدد العرقية ويحافظان على هدوئك، أما إذا كنت تعاني من تعرق الإبط المستمر، فإن الشاي الأسود له أيضا خصائص قابضة يمكن أن تقلل العرق عند وضعه مباشرة على بشرتك، بعد تخمير الشاي والسماح له ليبرد، افرك الشاي على الإبطين بمنشفة أو كيس الشاي نفسه لبضع دقائق.

عصير الطماطم

بالإضافة إلى فوائده في مكافحة السرطان، يعمل أيضا على تقليص المسام، سيساعدك تناول نظام غذائي غني بالطماطم أو شرب كوب من عصير الطماطم يوميا على التحكم في التعرق.

زيت شجرة الشاي

يعمل كدواء قابض لمحاربة البكتيريا المسببة للعرق، انقع كرة قطنية في زيت شجرة الشاي وضعها على منطقة الإبط يوميا.

الليمون

يقلل الحمض من التعرق بشكل طبيعي، يمكنك إما فرك نصف ليمونة على منطقة الإبط، مع الضغط برفق لاستخراج السائل، أو مزج كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز ووضعه بقطعة قطن، واتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم اشطفه جيدا.

زيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يقتل البكتيريا المسببة للعرق بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، امزج 10 غرامات من الكافور المسحوق مع كوب من زيت جوز الهند، واخلطها، ثم ضع المعجون على جسمك، واتركه من 45 دقيقة إلى ساعة، ثم اشطفه بالماء.

نصائح يومية للتخفيف من التعرق

وعلى صعيد آخر، تقدم تارا كوفمان طبيبة الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة ستوني بروك، نصائح يومية بعيدة عن الأعشاب والفيتامينات، يجب اتباعها للتقليل من التعرق، من خلال موقع "إنسايدر" (Insider).

تنصح كوفمان باستخدام مضادات التعرق في فترة الليل لأن درجة حرارة الجسم تكون منخفضة ويكون الجلد أكثر جفافا، مما يسمح بنتيجة أكثر فعالية.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة، التي قد يرتفع من خلالها معدل ضربات القلب، مما يرفع درجة حرارة الجسم الداخلية ويسبب التعرق، وأيضا الأطعمة الدهنية، مثل النقانق المعلبة، والأطعمة شديدة الملوحة مثل رقائق البطاطس، بدلا من ذلك، يجب أن تستهلك الفواكه والخضروات التي تحتوي على الكثير من الماء والتي تساعد في الحفاظ على برودة جسمك.

ارتد الملابس الفضفاضة المصنوعة من الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان أو القماش الذي يمتص الرطوبة، وتجنب الألياف الصناعية مثل النايلون أو الحرير الصناعي، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة والتعرق أكثر.

ختاما، التعرق أمر طبيعي، ولكن إذا لاحظت أنك تتعرق بغزارة دون سبب أو يكون التعرق مصحوبا بأعراض مثل الإسهال أو ألم في الصدر، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة طبية أساسية، لذا توصي كوفمان بالتحدث إلى طبيبك للعلاج إذا كان الأمر يزعجك.