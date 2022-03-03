في آخر إحصائية جزائرية رسمية، قفزت الشركات السورية للمرتبة الثالثة مع نهاية سنة 2021 بعد التركية والفرنسية في مجال الاستثمار الأجنبي بنسبة 11%.

الجزائر- "تعي تشوفي ولا تشتري" (تعالي شاهدي ولا تشتري)، "يا ورد جبنالك الورد"، جمل ظل التاجر الشاب وليد يرددها ليس بسوق الحميدية بالشام وإنما في "زنيقة العرايس" بساحة الشهداء في قلب العاصمة الجزائر.

يقف العشريني وليد على باب المحل الذي يعمل به، يوزع نظراته على المارة وهو يسابق أنفاسه المتسارعة، ينتقي زبائنه بعين القناص الذي يعرف كيف يصطاد هدفه، يطلق عباراته الشهيرة بصوت عال يخترق فوضى السوق الشعبي.

مهارة جذب المارة

لا يكاد الشاب أحمر الوجه بفعل حرارة الحماس، رغم برودة جو الجزائر، أن يبتلع ريقه بين عبارة "ترويجية" وأخرى، فكل حواسه تعمل لـ"مغنطة" (جذب) المارة.

ابتسامة من هنا وزجل من هناك حتى يجتمع الزبائن داخل المحل ليلحقهم بدوره فيكمل مهمته في إقناعهم بالشراء بعد أن أقنعهم بالإقبال.

"البذرة الطيبة أينما حلت أنبتت"، هكذا يصف الجزائري السعيد (48 عاما) صاحب المحل الذي يشتغل به وليد، جيرانه التجار من السوريين، وعن وليد يقول المتحدث "هذا الشاب كنزي الذي لن أستغني عن خدماته".

بابا حلب

وعلى بعد كيلومترات عن ساحة الشهداء، لا يمكن للزائر لمنطقة "بابا حسن" في الضاحية الغربية للعاصمة أن يتجاهل المحلات التجارية المسماة على شوارع أو أكلات أو مدن سورية، يستغرب الزائر لهذه المنطقة كيف أنها تعج بروح الشام.

يفوح هذا الشارع الواسع برائحة كمون الفلافل ورائحة المشاوي التي تتوهج حبات الجمر من تحتها، والسمنة حيوانية المصدر من محل "الحلو العربي"، ورائحة الزعتر الممزوجة بابتسامات الشاب السوري رؤوف من "ماركت الشيخ" المختص في الأجبان السورية.

في هذا الشارع، لا يكاد يسمع الزائر سوى اللهجة السورية، حتى بات يطلق عليه اسم "بابا حلب" بدل "بابا حسن"، يتبادل التجار السلام وهم يهمون بفتح محلاتهم الساعة التاسعة صباحا لـ"يتسببون الرزق".. إنهم يحاولون استحضار سوريا.

يدفع التاجر حسام باب محله الحديدي نحو الأعلى بيده اليسرى، في حين يلتقط اللقمة الأخيرة من فطوره الصباحي من يمناه، كمن يسترق الوقت، قطعة من الخبز السوري مطلية بالجبن مرشوشة بالزعتر وزيت الزيتون.

تعتبر فئة كبيرة من الجزائريين أن المهاجرين السوريين نموذج فريد من نوعه، إذ يقول التاجر الجزائري علاوة (66 عاما) "السوري لا يعطيك الوقت لتشعر بحزنه، يدخل مباشرة معك في الأخذ والعطاء لينتج، ليس لهذا الإنسان الوقت ليمسح دمعته أو ينزلها".

وصل الليل بالنهار

تعتبر مسيرة أحمد منجد، مدير صفحة الجالية السورية في الجزائر والتي يتابعها ما يقارب 43 ألف شخص، من بين القصص الملهمة، يفسر النشاط التجاري للمهاجرين السوريين بالقول للجزيرة نت "السوري فهم مما قاساه أن الحياة لا تمنح العطايا".

ويضيف منجد الذي تخرج من جامعة حلب تخصص تجارة واقتصاد وأيضا من جامعة دمشق ترجمة إنجليزية، أنه حينما جاء للجزائر اختار التجارة.

بدأ من الصفر ثم أسس شركته الصغيرة التي أفلست فيما بعد، فعاد ليشتغل عاملا بسيطا يسعى لتحصيل قوته اليومي، ومع الإصرار عاد ليفتح مشروعه الخاص في مجال حياكة الألبسة النسائية.

يقول أحمد منجد "السوري لا يتكبر على العمل مهما كان مستواه التعليمي ومهما كان المنصب بسيطا"، ويضيف "نحن نستثمر في الوقت.. رأس مال السوري عرقه وكدّه".

بلغة الأرقام

في آخر إحصائية قدمتها وزارة التجارة الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قفزت الشركات السورية للمرتبة الثالثة مع نهاية سنة 2021 بعد التركية والفرنسية في الجزائر في مجال الاستثمار الأجنبي بنسبة 11%.

وبالنسبة لفئة التجار الطبيعيين الموجودين في الجزائر، فقد احتل التجار السوريون المرتبة الأولى بنسبة 30%، فقد أحصت مصالح السجل التجاري بالجزائر 9648 تاجرا أجنبيا، "منها 2471 طبيعيا و7177 معنويا"، حسبما كشفه وزير التجارة كمال رزيق.

وقد كشف من قبل بوزيد لزهاري الرئيس السابق للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) بالجزائر في ديسمبر/كنون الأول 2021 عن بلوغ عدد اللاجئين السوريين في بلاده عتبة 40 ألفا.

يشتغل المهاجر السوري، حسب جل من التقيناهم، من 14 إلى 16 ساعة في اليوم، يقول أحمد "يصل بعضنا الليل بالنهار ليقف على رجله وكي لا نعيش عالة على أي كان"، يميل الكثيرون لنظرية أن المهاجر السوري استطاع أن يكون فاعلا اقتصاديا مهما في الجزائر.