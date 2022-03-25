في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا، تم استحضار مصطلح "النووي" مرات عديدة، ورغم أن احتمال تحول الأزمة الحالية إلى حرب نووية يبدو ضئيلا، فإنها تقدم تذكيرا صارخا بأنه من الأفضل أن يبقى المرء دائما مستعدا لأسوأ السيناريوهات.

ورغم أن سبل حماية نفسك وعائلتك تختلف بحسب كل نوع من هذه الحوادث، فإن هناك العديد من التدابير المفيدة التي يمكن اتخاذها لإعداد نفسك قبل وخلال وبعد الحادث.

فئات الكارثة النووية

وبين تقرير نشره موقع "أويرنس آكت" (Awareness Act) الأميركي أنه وفقا للصليب الأحمر الأميركي فإن فئات مختلفة تندرج ضمن إطار الكارثة النووية، وهي:

1- الانفجارات النووية: وهو انفجار شديد يسبب موجة ضغط هائلة وانتشار مواد مشعة.

2- التساقط النووي: ويطلق على الجزيئات والحطام الذي ينتشر بعد وقوع الانفجار.

3- الإشعاع النووي: وهي الطاقة المشعة التي تأتي من مصدر الانفجار وتنتقل بسرعة.

قبل الحادث النووي

1- اعرف منطقتك

قم بالبحث واكتشف مواقع الملاجئ والمخابئ المحلية في منطقتك. قد تختلف بناءً على موقعك لذا ابق على اطلاع على أفضل الأماكن انطلاقا من مدرستك وعملك ومنزلك. أما الفضاءات الخارجية والسيارات والمنازل المتنقلة فلن تكون كافية.

2- احتفظ بأدوات للطوارئ

يجب أن تشمل أدوات الطوارئ المياه المعبأة والأطعمة المعلبة والأدوية ومذياع ومصباح كهربائي يعملان بالبطارية وبطانيات وصابون ومناشف وغيرها من الضروريات.

3- ماء وطعام يكفي 3 أيام

وتقترح مدينة شيكاغو -على سبيل المثال- بالإضافة إلى ما ذكر سلفا، توفير ماء وطعام يكفي 3 أيام على الأقل وفتاحة علب ومجموعة أدوات للإسعافات الأولية وأدوية وبطاريات، كما يفضل أن تكون لديك أكياس بلاستيكية ومواد تبييض وأحذية وقفازات جيدة.

4- لمن يعيشون قرب محطة نووية

إذا كنت تعيش بالقرب من محطة للطاقة النووية فيجب أن تتلقى مواد لمساعدتك على الاستعداد في حالة وقوع حادث، واقرأ التعليمات بعناية.

أثناء وقوع الحادث النووي

1- تحصَّن.. اختبئ

ابحث عن مبنى أو انتقل إلى مكان آمن بمجرد إصدار تحذير، ويعد المأوى تحت الأرض الأفضل. يتوجب عليك أيضا عدم الاقتراب من النوافذ وإغلاق جميع الفتحات والمخارج المؤدية إلى المبنى لمنع الإشعاع من الدخول. إذا كنت بالخارج فاختبئ خلف أي شيء يمكن أن يوفر لك الحماية. لا تلمس وجهك أو بشرتك وتحرك إلى الداخل قبل سقوط الجزيئات والحطام وبأسرع وقت ممكن.

2- تواصل وتابع

احرص على متابعة الإشارات أو الخطط المحلية لنقلك أنت والآخرين إلى مكان آمن.

3- أوقف تشغيل المراوح والمكيفات

يجب إغلاق المراوح ومكيفات الهواء وأي أجهزة أخرى لتحريك الهواء (حتى فتحة الموقد) لأنها قد تسمح بدخول الملوثات النووية.

4- لا تغادر المنزل

ما لم تأمرك السلطات بذلك يجب عليك البقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد وقوع الحادث، وفق الصليب الأحمر. إذا كنت بحاجة إلى إخلاء المبنى فسيتم إخبارك بذلك.

بعد الحادث النووي

1- انزع ملابسك

لأن الإشعاع والجزيئات المتساقطة يمكن أن تلتصق بملابسك انزعها. ضعها في كيس واربطه إن كان ذلك ممكنا. تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك.

2- اغتسل

خذ حماما للتأكد من غسل أي جزيئات قد تكون لامست جلدك أو ملابسك. إذا لم يكن الاستحمام متاحا امسح نفسك بمنشفة أو مناديل مبللة. نظف أنفك برفق ونظف أذنيك وامسح أجفانك.

3- نظف الحيوانات الأليفة

نظف حيوانك الأليف برفق لمحاولة إزالة أي جزيئات. إذا استطعت يمكنك استخدام الماء والصابون.

4- لا تستهلك أطعمة أو مشروبات قد تكون ملوثة

لا بأس من استهلاك الأطعمة المعبأة سلفا والمخفية في الداخل. ومع ذلك يجب تجنب أي طعام أو شراب يمكن أن يتأثر بتساقط الجزيئات.

5- في حال الإصابة

استمع إلى بث إدارة الطوارئ المحلية للحصول على إرشادات حول كيفية طلب المساعدة الطبية. يمكنك أيضا الاتصال بهم لإخبارهم بأن لديك حالة طوارئ واتباع تعليماتهم.