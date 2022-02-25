بيروت – أصبح التلفزيون قطعة أساسية في غرفة الجلوس، وابتكر مصممو الديكور في السنوات الأخيرة طرقا لتنسيقه داخل ديكور المنزل، بحيث لا يشغل مساحة كبيرة من الغرفة، وأيضا ليصبح قطعة متجانسة مع أثاث الغرفة.

لذلك تقدم الجزيرة نت أفكارا مبتكرة من ديكورات رفوف خشبية بسيطة وغير مكلفة لتصميمات مختلفة لمكان التلفزيون بحسب الغرفة، وتاليا المقترحات التي تطلعنا عليها مصممة الديكور الداخلي اليان فرج:

فخامة ديكور تلفزيون جبس

ينفرد ديكور جبس تلفزيون "إل سي دي" (LCD) بأسعاره المناسبة، فهو غير مكلف كما يظن البعض، ويمتاز بقدرته العالية على عزل الصوت والحرارة، إلى جانب تصاميمه المنوعة التي تناسب مختلف الأذواق، لكن يفضل أن لا تكون الغرفة التي يراد تصميم هذا النوع من الديكور فيها رطبة حتى لا يتلف الجبس فيما بعد. إذا كنت فعلاً ترغب في تصميم ديكور تلفزيون ناعم وفاخر في آن واحد، فإن الجبس سيكون خيارا لا مثيل له.

هذه الفكرة تعتمد على وضع الشاشة في منتصف الجدار الفارغ والتركيز على الإضاءة والرفوف (بيكسلز)

ديكور تلفزيون خشبي أنيق ومثالي

لن يكون هنالك ديكور تلفزيون فخم أكثر من الديكور الخشبي، ففيه جمال لا نظير له باختلاف درجات ألوانه، بدءا من البني والأسود حتى الرمادي والأبيض.

هناك من يفضل إضافة خزائن صغيرة له، وبالطبع الأبواب الزجاجية ستكون الأفضل، ليضع أهل البيت ما يحبون من قطع بشكل ملفت وجذاب.

كما أن الرفوف الخشبية لديها قدرة عالية على تحمل القطع الموضوعة عليها، وهذه ميزة رائعة عند اختيار تصميم ديكور تلفزيون حديث خشبي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكتب أو نباتات الزينة.

ديكورات تلفزيون خشبية عبارة عن طاولات على هيئة خزائن بسيطة للغاية يمكنها حمل التلفاز (بيكسلز)

ديكورات تلفزيون خشبية حديثة

تمتاز تصاميم طاولات التلفزيون الحديثة ببساطتها وقوامها الخشبي، وتتسم بالخلو شبه التام من الحفر والرسم. علمًا أن الألوان الدارجة هذا الموسم متعددة ومختلفة، وتشمل الخشب الطبيعي بدرجات البني أو الأسود أو الرمادي أو الأبيض. ومن أشكال التصاميم:

ديكورات تلفزيون خشبية تحمل تصاميم بسيطة للغاية، عبارة عن طاولات خشب ذات 4 قوائم، وظيفتها حمل جهاز التلفاز و"الريسيفر".

ديكورات تلفزيون خشب عبارة عن طاولات على هيئة خزائن بسيطة للغاية يمكنها حمل التلفاز، مع درجين أو 3 تحتها.

التصاميم الجديدة أيضًا تحتوي على رفوف يمكن استخدام أحدها لوضع "الريسيفر"، والأخرى لأغراض جمالية، أي لعرض الكتب والمجلات والقصص.

بعض طاولات التلفزيون الحديثة بها ملحقات جانبية أي رفوف أو أدراج أو خزائن.

تمتاز تصاميم طاولات التلفزيون الحديثة ببساطتها وقوامها الخشبي وهي تخلو من الحفر والرسم (بيكسلز)

عناصر متعددة لديكور شاشات التلفزة

وتتابع مصممة الديكور الداخلي اليان فرج شرحها لتوضّح بعض النقاط الرئيسية في تصميم ديكورات مميزة لشاشات التلفزة الحديثة:

استخدام وحدات الإضاءة لتسليط الضوء على شاشة التلفزيون من الجانبين لتبدو هي نقطة الاهتمام في الغرفة، مع دهان الحائط باللون الأبيض، فيزيد ذلك من الشعور بالاتساع والحصول على غرفة مميزة للتلفزيون.

استخدام الأشكال الهندسية المتداخلة من ألوان مختلفة مثل الأبيض والأسود، لنحصل على نتيجة مبهرة لتصميم ذكي.

تنفيذ مكتبة بالحائط تضم التلفزيون مع العديد من قطع الإكسسوارات و"البراويز" الأخرى. وتعد هذه أبسط الطرق لتنسيق التلفزيون داخل الديكور.

تنفيذ رفوف خشبية بلون شاشة التلفزيون السوداء نفسه يزيد من أناقة الحائط، مع دمج بعض المصابيح الجانبية حوله.

تنوع الخامات المستخدمة حول الرف الخشبي المخصص للتلفزيون يعطي مظهرًا مختلفا للغرفة مثل وجود الرف الخشبي على ورق حائط بدرجة قريبة، والشاشة بلونها الأسود.

تنفيذ حامل التلفزيون الخشبي بشكل يجعله ممتدا إلى أعلى الحائط، يبرز ارتفاع الغرفة والتلفزيون في الوقت نفسه.

استخدام لون قوي للحائط الذي يوضع عليه الرف الخشبي والتلفزيون، يوفر رؤية مختلفة ومريحة للعين.

للرفوف الخشبية قدرة عالية على تحمل القطع الموضوعة عليها وخاصة الكتب ونباتات الزينة (بيكسلز)

ركن التلفزيون

وتنبه مصممة الديكور فرج إلى ضرورة وجود عدة أفكار متعلقة بركن التلفزيون المخصص لغرفة المعيشة في المنزل يمكن الاختيار منها، ومن أهمها:

التلفزيون في المكتبة

وتعتمد هذه الفكرة على استخدام المكتبة على عرض الحائط، ويوجد مكان لتعليق الشاشة بداخلها. وهي طريقة رائعة إذا كانت هناك مساحة حائط كبيرة للتلفزيون، لأنها تعتمد على استخدام المساحة كلها في تصميم مكتبة كبيرة، وبها مكان لكل شيء.

التلفزيون في منتصف الجدار

وتعتمد هذه الفكرة على وضع الشاشة في منتصف الجدار الفارغ، والتركيز على الزخرفة تحتها، والحل المثالي في هذا التصميم هو استخدام طاولة الحائط ذات الألوان الفاتحة لإضافة لمسة مشرقة.

واللون الأبيض بالتأكيد الخيار المثالي في هذه الحالة، ويعتمد المصممون على استخدام الزخارف البسيطة على الطاولة والشموع.

كما تعتبر المساحات الخضراء فكرة رائعة ومريحة مع سماعات طويلة تتناسب مع ارتفاع الشاشة.

رفوف أعلى وأسفل التلفزيون

ويمكن استخدام الرفوف أعلى الشاشة وأسفلها بدلا من المكتبة، وهذا التصميم يناسب المساحات الصغيرة بشكل جيد، لأنه يعطي رحابة وفي الوقت نفسه يوفر مساحات تخزين لا تشغل مساحة كبيرة من الغرفة.

الشاشة مع إضاءة الخاصة

فكرة أخرى هي استخدام الخطوط المضيئة المخفية خلف الشاشة، بحيث تكون الشاشة بحد ذاتها قطعة رائعة من الديكور والإضاءة على الحائط، وتزيينها وإعطاؤها شكلاً غير عادي.

مساحة التلفزيون مع ركن القهوة

وقد يعمد المصمم عند تصميم ركن التلفزيون على دمج أكثر من عنصر على الحائط نفسه، حيث يتم وضع ركن القهوة والشاشة وكافة مكوناتها بمكتبة ذات حجم صغير من الأسفل، بحيث يضم كل ما تحتاجه الأسرة على جدار واحد وفي مساحة صغيرة.

ينبغي وضع التلفزيون بشكل مريح ومراعاة المسافة والارتفاع حسب مكان الجلوس في غرفة النوم (بيكسلز)

مكان التلفزيون في غرف النوم

تحذر مصممة الديكور فرج عند تصميم مكان وضع التلفزيون في غرفة النوم بضرورة دمجه في الديكور، والأخذ بالاعتبار المسافة والارتفاع، وعدم ترك الكابلات (الأسلاك) مكشوفة. فينبغي وضع التلفزيون بشكل مريح، واعتبار المسافة والارتفاع حسب مكان الجلوس، ويفضل أن يكون أعلى من ارتفاع السرير بمتر واحد.

ولفتت إلى أن جهاز التلفزيون يثبّت على لوح خشبي على ارتفاع مناسب في غرفة النوم للمشاهدة بأريحية عند الاستلقاء على الأسرة.