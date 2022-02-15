يشعر كثيرون بالضيق من الآخرين من وقت لآخر، ولكن بالنسبة للبعض يمكن أن يتطور لديهم شعور الكراهية الكاملة لشخص آخر تسبب في أذيتهم أو أثر سلبا على حياتهم، وهذا أمر طبيعي، أما عندما تبدأ شعور بأنك تكره الجميع بشكل عام فأنت تحتاج هنا إلى فهم إن كنت تكره الآخرين حقا أو إذا كان هناك شيء آخر يزعجك.

الشعور بالكراهية تجاه الجميع قد يجعل من الصعب عليك ممارسة حياتك والتفاعل مع الناس بشكل طبيعي كل يوم، وهو ما ينعكس بصورة ما على علاقاتك العائلية ومع الأصدقاء والزملاء والأشخاص الآخرين في حياتك. الكراهية أيضا عاطفة شديدة يمكن أن تؤثر سلبا على صحتك العقلية والجسدية.

أسباب قد تجعلك تكره الجميع

في ما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تشعر بأنك تكره الجميع، وفقا لموقع "فيري ويل مايند" (Verywellmind).

الإجهاد يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق والذعر وسرعة الانفعال وحتى الغضب، ويمكن أن يؤدي التوتر فترة طويلة إلى نوبات من الغضب، التي يمكن أن تتصاعد إلى الحد الذي تشعر فيه بأنك تكره الجميع.

القلق الاجتماعي يجعل من الصعب عليك التفاعل مع الناس، ويؤدي إلى مشاعر مثل العصبية والخوف والإحراج والضيق وفي بعض الحالات قد يتفاعل الأشخاص المصابون بالقلق الاجتماعي مع المواقف التي تجعلهم غير مرتاحين بسبب الغضب والكراهية.

الشخصية الانطوائية: في حين أن بعض الناس يميلون إلى الانفتاح على الآخرين، هناك آخرون يفضلون الانطواء. فإذا كنت انطوائيا فإن التواصل الاجتماعي مع أشخاص خارج دائرتك المباشرة يمكن أن يكون مرهقا عاطفيا، وفي بعض الأحيان قد يؤدي ذلك إلى كراهية الأشخاص والمواقف خارج الإطار المريح الخاص بك.

الاختلافات الأيديولوجية: تقول كريستين فاريل تورنر الحاصلة على دكتوراه في علم النفس لموقع "فيري ويل مايند" إن وجود معتقدات وقيم سياسية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية مختلفة عن الآخرين يمكن أن يجعلك تشعر بالغضب، وربما الكراهية تجاه الآخرين الذين تشعر بأنهم "ضدك".

الشعور المتكرر بالغضب أو الإحباط أو الانزعاج وأنك تكره الجميع يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية والجسدية (بيكسلز)

صحتك العقلية والجسدية

وفقا لما جاء في موقع "ريجين" (Regain)، فإن الشعور المتكرر بالغضب أو الإحباط أو الانزعاج وأنك تكره الجميع يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية والجسدية؛ مما يجعل الحياة أقل متعة.

والكراهية شعور متطرف للغاية مقارنة مع المشاعر غير الصحية الأخرى مثل الغضب أو الإحباط، فالكراهية لا تترك سوى مساحة صغيرة -إن وجدت- للتواصل أو التعاطف مع الآخرين.

إن الشعور بالكراهية تجاه الآخرين سيحرمك كذلك من تجارب الحياة الممتعة، ولا تتطلب الكراهية قدرا كبيرا من الطاقة المعرفية والعاطفية فحسب، بل تمنعك أيضا من التواصل مع الآخرين وإثراء حياتك.

قد تنطوي الكراهية أيضا على الشعور بالاشمئزاز، وإذا كنت تشعر بالاشمئزاز من الجميع فأنت لا تريد أن تشاركهم فعل أي شيء. وعندما تستبعد الترابط والتعاطف فإنك بالتأكيد تقلل خيارات التأقلم المعرفية والعاطفية.

التأثير على الصحة البدنية

الكراهية شعور مؤلم يتطلب الكثير من الطاقة العاطفية وتدفع غالبا المشاعر المؤلمة الأشخاص إلى السعي وراء سلوك غير صحي لتهدئة أنفسهم، مثل تناول الأطعمة المريحة أو المشروبات الممتلئة بالسكر، كما تؤدي هذه المشاعر السلبية أيضا إلى عدم الرغبة في ممارسة الأنشطة الصحية مثل الرياضة وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

وإذا كنت تعاني من الشعور بالكراهية لمدة طويلة فقد تواجه في النهاية بعض العواقب طويلة المدى للإجهاد المزمن.

يمكن أن يجعلك التوتر تشعر بالإرهاق والذعر وسرعة الانفعال وحتى الغضب (شترستوك)

إستراتيجيات المواجهة

تقترح عالمة النفس تورنر بعض الإستراتيجيات التي يمكن أن تكون مفيدة إذا شعرت بأنك تكره الجميع: