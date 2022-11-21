يقرر الأميركيون الانتقال إلى ولاية جديدة عادة في شهور الصيف، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعا في أسعار الإيجارات وشراء المنازل، على أن تكون فترة احتفالات الكريسماس هي مرحلة الاستقرار لديهم، ولذلك تشهد تلك الفترة انخفاضا تدريجيا في الأسعار.

في العام الماضي، انتقل حوالي 8.4% فقط من الأميركيين للعيش في ولاية أخرى، وهو ما يمثل انخفاضا تاريخيا، وذلك بفضل بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية لتحسين المعيشة وتيسير الحصول على منازل للسكن، وذلك تزامنا مع التبعات الاقتصادية المتدهورة لأزمة جائحة كورونا التي استمرت أكثر من عامين.

وبالانتقال إلى نقطة أخرى تهم المهاجرين العرب، خاصة الذين يخططون الآن للسفر إلى الولايات المتحدة بعد فوزهم في القرعة العشوائية (اللوتاري) لعام 2023، حيث تجرى إلى الآن مقابلات الفائزين في السفارات الأميركية بجميع دول العالم؛ يحدد المهاجر الولاية التي ربما تصبح محل إقامته لسنوات قادمة، من هنا كان من الضروري دراسة الولايات الأفضل للمعيشة في أميركا.

صنّف باحثون في تقرير سنوي لموقع "واليت هاب" (Wallet Hub) الولايات الخمسين بناءً على نقاط 5 فئات: القدرة على تحمل التكاليف، والاقتصاد، والتعليم والصحة، وجودة الحياة، والسلامة.

وتصدرت ولاية ماساتشوستس قائمة 2022، حيث سجلت 62.65 نقطة من أصل 100، وجاءت نيوجيرسي في المرتبة الثانية بعد أن تراجعت عن الصدارة التي احتلها العام الماضي.

وجاءت ولاية نيويورك وأيداهو وفيرجينيا من بين الولايات الخمس الأولى. وبمقارنة هذا التصنيف بالأعوام الماضية، تأتي فرجينيا لتحل محل ولاية مينيسوتا في القائمة كأفضل ولاية للعيش بأميركا.

ماذا يعني هذا التصنيف؟

يعتمد التصنيف على الأساسيات التي يحتاجها الفرد للعيش في أميركا، وهي كالتالي:

القدرة على تحمل التكاليف: يأخذ هذا العنصر في الاعتبار تكلفة المعيشة وأسعار المنازل ومتوسط ​​دخل الأسرة وفرص ملكية المنزل ومتوسط ​​الضرائب العقارية السنوية.

يأخذ هذا العنصر في الاعتبار تكلفة المعيشة وأسعار المنازل ومتوسط ​​دخل الأسرة وفرص ملكية المنزل ومتوسط ​​الضرائب العقارية السنوية. الاقتصاد: تشمل المؤشرات معدل البطالة وفرص العمل في الولاية ومعدل الفقر، وغيرها من العناصر الاقتصادية.

تشمل المؤشرات معدل البطالة وفرص العمل في الولاية ومعدل الفقر، وغيرها من العناصر الاقتصادية. جودة الحياة: تُقاس بأوقات التنقل وجودة البنية التحتية والوصول إلى مسارات المشي والدراجات وجودة الهواء والطقس، من بين عدة مؤشرات أخرى.

تُقاس بأوقات التنقل وجودة البنية التحتية والوصول إلى مسارات المشي والدراجات وجودة الهواء والطقس، من بين عدة مؤشرات أخرى. التعليم والصحة: ​​تشمل المؤشرات جودة المدارس العامة وأنظمة المستشفيات ومتوسط ​​العمر المتوقع ومعدل الوفيات المبكرة.

​​تشمل المؤشرات جودة المدارس العامة وأنظمة المستشفيات ومتوسط ​​العمر المتوقع ومعدل الوفيات المبكرة. الأمان: يبحث هذا العنصر في معدلات جرائم العنف والوفيات المرورية وعدد موظفي إنفاذ القانون.

وكل فئة من الفئات السابقة لها 20 نقطة، بمجموع 100 نقطة في الحد الأقصى.

أفضل 10 ولايات للعيش فيها في عام 2022:

ماساتشوستس: 62.65 نقطة.

نيو جيرسي: 62.01 نقطة.

نيويورك: 60.64 نقطة.

أيداهو: 58.73 نقطة.

فرجينيا: 58.73 نقطة.

نيو هامبشاير: 58.25 نقطة.

فلوريدا: 58.07 نقطة.

وايومنغ: 58 نقطة.

مينيسوتا: 57.99 نقطة.

ويسكونسن: 57.92 نقطة.

بينما رصد التصنيف أسوأ 10 ولايات للعيش فيها في عام 2022:

فرجينيا الغربية: 46.84 نقطة.

كنتاكي: 46.39 نقطة.

ألاباما: 45.61 نقطة.

أوكلاهوما: 43.82 نقطة.

كارولينا الجنوبية: 43.80 نقطة.

نيو مكسيكو: 42.51 نقطة.

أركنساس: 42.42 نقطة.

لويزيانا: 41.74 نقطة.

ألاسكا: 40.93 نقطة.

مسيسيبي: 39.77 نقطة.

لماذا ماساتشوستس هي الأفضل؟

تقع ماساتشوستس في المنطقة الشمالية الشرقية للولايات المتحدة، وتشتهر بمناظرها الطبيعية المتنوعة التي تشمل الجبال والغابات والمناطق الساحلية، وهي موطن للعديد من المناطق الحضرية الكبيرة.

وضمت الولاية عددا كبيرا من السكان الحاصلين على مؤهلات التعليم العالي عام 2015، وتم تصنيفها باعتبارها الولاية التي تضم ثالث أكبر عدد من خريجي الجامعات.

ماساتشوستس موطن للعديد من الجامعات المرموقة أيضًا، مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية بوسطن، وقد ساعد مستوى التعليم العالي في إنشاء اقتصاد قوي في الولاية، مع تصنيفها باستمرار في المراكز العشرة الأولى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما اجتذبت القوة العاملة الحاصلة على تعليم عال في الولاية العديد من شركات التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة، مما ساعد على خلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي.

فإذا كنت تبحث عن ولاية تتمتع باقتصاد قوي وتوفر الكثير من الفرص، فإن ولاية ماساتشوستس تستحق بالتأكيد التفكير فيها.

وتشتهر الولاية بطقس لا يمكن التنبؤ به، إذ لها أربعة فصول مميزة، فالصيف حار جدا وكذلك الشتاء بارد جدا، كما تعتبر ماساتشوستس عرضة للأعاصير.

لكن هذه الولاية لا تضم الكثير من العرب مقارنة بولايات أخرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وميشيغان، إذ يقدر تعداد العرب فيها نحو 70 ألف نسمة.

نيوجيرسي

قد يختصر مؤشر الأمان الكثير مما يمكن الحديث عنه حول مميزات العيش في ولاية نيوجيرسي، فهي مصنفة كأفضل ولاية أميركية من حيث عامل الأمان، كما تتضمن بعض المميزات للعيش فيها، مثل ارتفاع متوسط ​​دخل الأسرة السنوي، وانخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر، إذ تقدر نسبتهم بأقل من 10%.

كما احتلت الولاية مرتبة متقدمة من حيث الأمن الغذائي وجودة نظام المدارس العامة، فمعدل التخرج من المدرسة الثانوية في نيوجيرسي يزيد على 90%.

وتتضح جودة الرعاية الصحية في نيوجيرسي في انخفاض معدل الوفيات المبكرة، والنسبة الصغيرة نسبيًا للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

الولاية صديقة للدراجات ويمكن لسكانها الاستمتاع بالكثير من مسارات ركوب الدراجات أو المشي، فضلاً عن نظام النقل العام الجيد.

ويقدر تعداد العرب في الولاية بـ108 آلاف نسمة، مما يجعلها مفضلة لكثير من المهاجرين العرب، على الأقل في سنواتهم الأولى من الهجرة.

نيويورك

من أهم مزايا العيش في مدينة نيويورك أنك في قلب كل شيء ناجح. هذه هي الولاية التي تولدت فيها الفرص والإبداعات وأفكار بملايين الدولارات، لذلك يطلق عليها "أرض الفرص". وهي تضمّ عددا من المليارديرات أكثر من أي مكان آخر في العالم، ويشعر سكانها بالتميز مقارنة بسكان الولايات الأخرى، حتى أن البعض يقول إن من لم يحقق أحلامه في نيويورك، لن يستطع تحقيقها في أي ولاية أخرى.

تتميز الولاية الشديدة الازدحام بتوافر فرص العمل، لكنها أيضا تدفع سكانها للعمل ساعات طويلة لتأمين احتياجاتهم.

أما فيما يتعلق بعنصر الأمان، فقد يظن البعض أن نيويورك التي يسكنها 8.4 ملايين نسمة ليست آمنة، لكن على العكس، فإن الولاية تحتل المركز الثاني في مؤشر الأمان وتنفيذ القانون، وتحتل المركز الأول في الرعاية الصحية، لكنها تتذيل القائمة من حيث القدرة على المعيشة، إذ يعاني سكانها من غلاء شديد في الأسعار، وهو ما يفسر اضطرار بعضهم للعمل ساعات طويلة.

ويقدر عدد السكان العرب في نيويورك بـ185 ألف نسمة.

أيداهو

احتلت ولاية أيداهو المرتبة 13 في القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والرخاء الاقتصاد، و29 في التعليم والصحة، و22 في جودة الحياة، والسادسة في الأمان والسلامة.

ومن مزايا العمل في ولاية أيداهو أنها تحتل المرتبة الخامسة من حيث أدنى معدل جريمة، إذ تعتبر السلامة جزءًا كبيرًا من الاستمتاع بالحياة في الولايات المتحدة.

ويقدّر عدد العرب في الولاية بـ110 آلاف نسمة، بينما 72% من المسلمين في الولاية من الجيل الثاني من المهاجرين.

فرجينيا

يمكن اعتبار فرجينيا أرض الثقافة والفنون والتاريخ في الولايات المتحدة، كما لا يحتاج سكان فيرجينيا إلى إنفاق ثروة هائلة للحصول على تعليم جامعي ممتاز، فقد تم تصنيف كل من جامعة فيرجينيا وكلية ويليام وماري ضمن أفضل 10 كليات في قائمة "أخبار أميركا والعالم" (US News & World Report) لأفضل المدارس العامة.

كما تم تصنيف جامعة فرجينيا كومنولث في المرتبة الرابعة من بين كليات الفنون الجميلة العامة والخاصة، كما تُصنف فرجينيا باستمرار باعتبارها مثالية للأعمال، وهي تقدّم رعاية صحية متميزة لسكانها.

في الوقت نفسه، لا يمكن أن تغفل الطبيعة الخلابة للولاية التي تسحر غالبية زائريها وقاطنيها.

ماذا عن كاليفورنيا وميشيغان؟

بحسب التقرير، فإن كاليفورنيا تتذيل قائمة أفضل الولايات للمعيشة في أميركا، وقد ساهم عنصر القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة في تأخرها بالقائمة، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنازل والإيجارات والضرائب وتكاليف التنقلات.

لكن في المقابل يجب ألا نغفل عامل الأجور، فهي الأعلى بين جميع الولايات، وكذلك ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية فيها.

في المقابل، تتألق كاليفورنيا في مقياس جودة الحياة. أما عن الطقس وعدد البحيرات والشواطئ والمطاعم والمتنزهات، فإنها تصنف واحدة من أفضل الولايات في أميركا.

أما إذا كنت من الباحثين عن العيش بالقرب من المجتمعات العربية، فإن عدد السكان ذوي الأصول العربية في كاليفورنيا يقدر بـ341 ألف نسمة.

وتعدّ ولاية ميشيغان من الولايات المفضلة للمهاجرين العرب، إذ يسكنها نحو 222 ألف عربي، إلا أنها متوسطة في جميع فئات التصنيف، من حيث الأمان وفرص العمل والقدرة على تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والتعليمية.