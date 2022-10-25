"البس لتنجح".. هكذا نوفق بين "إتيكيت" اختيار ملابس العمل وأذواقنا الشخصية

عمان – تساؤلات كثيرة تشغل بال العديد من الأشخاص خصوصا الموظف الجديد، حول كيفية اختيار ملابس العمل، منها: هل تناسب بيئة العمل؟ هل تتوافق مع أذواقنا ورغباتنا؟ هل سأحتاج لربطات عنق للبدلات، وساعة وحقيبة مناسبة طوال أيام الدوام؟

حاولت الجزيرة نت الإجابة عن هذه التساؤلات، عبر حوار مع استشاريين ومدربين عن "إتيكيت اختيار الملابس في العمل" للاستفادة من آرائهم وخبراتهم.

بيئة العمل عامل أساس في اختيار الملابس

تقول المستشارة وخبيرة الإتيكيت (الآداب) راما عساف العساف إن بيئة العمل عامل أساسي في اختيار الملابس سواء للرجال أو النساء، لذلك عليهم الموازنة بين أسس اختيار الملابس ومراعاة الذوق العام.

ملابس النساء

وتعدّ الملابس الرسمية الملابس الأساسية في العمل، مثل البدلة على اختلاف تنسيقها، فمثلًا يمكن تنسيق جاكيت مع بنطال أو تنورة بطول معتدل أو فستان بنفس اللون والقماش مع إضافة القمصان ذات الأكمام الطويلة بالألوان الزاهية عند اختيار التنورة أو البنطال مع مراعاة ارتداء الأحذية المغلقة من الأمام.

ملابس الرجال

خيارات الرجال عادة محدودة، لهذا فاختيار البدلة الرسمية بالألوان الداكنة كالرمادي والكحلي هو اللباس المناسب لبيئة الأعمال مع مراعاة تنسيق البدلة مع قميص بأكمام طويلة من اللون الأزرق الفاتح أو الغامق وربطة عنق باللون الموحد مع البدلة أو بلون واحد، وعند اختيار الحذاء يفضل أن يكون رسميا وأسود اللون خاليا من الأربطة.

أخطاء واردة

وتشرح المستشارة راما بعض الأخطاء الواردة عند اختيار الملابس والاهتمام بالمظهر الخارجي في العمل منها:

استخدام العطور ذات الروائح النفاذة قد يسبب الإزعاج للآخرين، فالأفضل الاهتمام بالعناية الشخصية مع مراعاة العطور الخفيفة للرجال والنساء.

للنساء يفضل وضع مكياج خفيف غير مبالغ فيه باختيار الألوان الفاتحة المناسبة للون البشرة.

إضافة الإكسسوارات بشكل يليق مع الملابس من دون المبالغة في حجمها وكثرتها.

للرجال يفضل الابتعاد عن اختيار ربطات العنق بالألوان الأحمر والأصفر والأزرق، فهذه الألوان مخصصة لأصحاب المناصب العليا فقط.

أسس اختيار الملابس وأذواقنا

وتوضح راما أن الملابس "قد تختلف باختلاف بيئة العمل أو حتى المنصب الوظيفي، فكلما ارتفع منصب الشخص زاد تعدد خياراته في اللباس والألوان وذلك لتعكس الانطباع المناسب للمنصب".

وتضيف أن اللباس الرسمي الموحد هو المفضل لموظفي البنوك لترك انطباع الارتياح أثناء التعامل مع متلقي الخدمات. أما في المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها من أماكن العمل المختلفة، فيفضل الالتزام باللباس الرسمي وفق ما تفرضه المؤسسة على الموظفين.

وتختم بأن الأذواق تختلف وتتميز باختلاف تفاصيل تنسيق اللباس واختيار الألوان، فالمواءمة بين أسس اختيار الملابس في بيئة العمل وأذواقنا الشخصية مهمة لترك الانطباع المناسب عن الشخصية العملية وإبراز هوية بيئة العمل.

كن متجددا

وترى مدربة التنمية البشرية سوسن الكيلاني ضرورة أن يرتدي الإنسان في العمل ملابس تجعله أنيقا وفي الوقت ذاته تتناسب مع جو العمل المهني والاحترافي بحيث يشعر من يقابله بالحماسة والتفاؤل وإمكانية أداء المهمات بتفوق واحترافية.

وتضيف أن "مظهرنا وثقتنا بأنفسنا يجب أن ينعكسا في ملابسنا ويسمي الغرب ذلك (Dress for success) (البس لتنجح)، ويعني هذا أنك تدخل الامتحان وأنت واثق بالنجاح، البس ما يليق بك من دون تكلف، وليس من الضروري أن يكون باهظ الثمن، ولكن من الضروري أن يكون نظيفا ومناسبا وألوانه جميلة ويناسب وقت العمل وظروفه بتلقائية ومن دون تكلف، كن متجددا ولو بأبسط الأشياء، وإذا كان لا بد من ملابس معينة تقيد بها واستمتع، فهي تعفيك من التفكير اليومي وتجدد روح الفريق وتقلل الطبقية بين الموظفين".

وتلفت الكيلاني إلى أن "الملابس لا ترفع قدر الإنسان بل هو من يجعل الملابس ذات قيمة. والالتزام بملابس العمل قد يفرض قيودا، ولكنه يدل أيضا على أن الموظف قوي الشخصية ومتقيد بالقوانين والأنظمة، وهذا مريح لأصحاب العمل، كما أنه يدلك على شخصياتهم أنهم ملتزمون ويحبون الانضباط، وهذا مريح لكلا الطرفين".

ما قواعد الملابس في المكتب؟

لا تحتفظ معظم أماكن العمل برموز مكتوبة تحدد بالضبط العناصر التي يجب على الموظفين ارتداؤها، بدلا من ذلك، يستخدمون مصطلحات عامة مثل "احترافي" أو "رسمي" أو "غير رسمي"، ومن خلال معرفة المزيد عن تصنيف هذه الفئات وتحديد أيها ينطبق على مكان عملك ستتمكن من ارتداء الملابس لتحقيق النجاح، حسب ما نشر موقع "ماستر كلاس" (masterclass).

الملابس المهنية

هي أكثر قواعد الملابس في المكتب تحفظا، هذه الملابس التجارية التقليدية هي ملابس العمل اليومية في أماكن مثل شركات التمويل والمصارف والمؤسسات الحكومية والقانونية، وهي عبارة عن بدلة أو بنطلون وقميص بأزرار (غالبا مع ربطة عنق) أو تنورة ضيقة وسترة بطول الركبة وهي متطلبات ملابس العمل الاحترافية.

ويجب أن تكون البدلة مصممة لتناسب بيئة العمل تماما، وإذا كنت ترتدين الكعب التزمي بحذاء مغلق.

ملابس العمل الرسمية

تسمى الملابس التي يرتديها رجال الأعمال "الملابس الرسمية"، ولها قواعد مخصصة بشكل عام للمناسبات مثل احتفالات توزيع الجوائز وحفلات العشاء. ولهذه المناسبات يجب ارتداء بدلة داكنة اللون (للرجال) وبدلة التنورة (للنساء) وقميص رسمي وحذاء رسمي، ويجب أن تكون ربطات ومناديل الجيب من الحرير، وأضف إلى مظهرك حزاما بسيطا ومجوهرات بسيطة (ساعة مثلا) أو أزرارا لأكمام القميص.

ملابس العمل غير الرسمية

العمل غير الرسمي يعني أنك لست مضطرا إلى ارتداء بدلة وربطة عنق، عادة ما تشتمل ملابس العمل غير الرسمية للأعمال على قميص بياقة (قميص بأزرار أو قميص بولو/قطني) أو سترة مع بنطال "سبور" أو تنورة ضيقة.

ويجب أن تكون الأحذية مغلقة من الأمام وذات مظهر احترافي، سواء اخترت الأحذية أو الكعب أو الأحذية المسطحة أو غيرها، وتعدّ "الأعمال غير الرسمية" طريقة جيدة لارتداء الملابس، إذا لم تكن متأكدا من نوع البيئة التي تعمل بها، لأنها تقع في مكان بين العمل الاحترافي وغير الرسمي.