تستخدم آلة كهربائية لصنعها؟ هكذا تحافظ على مذاق القهوة المميز

مع قهوة الصباح تأتيك نكهة غريبة غير مستساغة، وتتساءل هل السبب هو حدوث نوع من العفن؟ أو ربما تكون قد نسيت ووضعت في آلة إعداد القهوة حبوب الفول بدلا من البن، وقد يكون ذلك المذاق غير المألوف ناجما عن الترسبات الجيرية وبقايا البن القديمة، المتراكمة في آلة القهوة الخاصة بك.

ويمكن القول إنه إذا رغبت في تناول قهوة رائعة المذاق، فاحرص على الدوام على تنظيف آلة إعداد القهوة، فهناك سببان وجيهان يدعوان لتنظيف آلة القهوة أو الإسبريسو من آن لآخر، وهما منع نمو العفن وخفض تكلفة الطاقة.

ترسبات الكالسيوم والجير

ويوضح هولجر بريبيش مدير رابطة القهوة الألمانية، أن "آلة صنع القهوة التي تتراكم داخلها ترسبات الكالسيوم والجير، تستهلك قدرا أكبر من الطاقة، حيث تجبرها الترسبات على العمل بمزيد من القوة، بما يعني تسخين المياه بداخلها بدرجة أكبر، حيث إن هذه الترسبات تؤدي إلى عدم قدرة الآلة على الحفاظ على درجة حرارة الماء".

ويحدث تراكم الرواسب الجيرية في أي مكان يتم فيه تسخين المياه، وهذا هو السبب في أن الخبراء وكذلك مصنعي آلات القهوة، ينصحون بتفريغ خزان المياه داخل الآلة، حتى مع نهاية كل يوم ومسحه حتى يجف، كما أن تغيير الماء المستخدم في الآلة له ميزة أخرى، فالماء الطازج لا يؤثر سلبا على مذاق القهوة بعكس الماء المخزون.

ومن الممكن أن يتكون العفن والجراثيم داخل آلة صنع القهوة. وحتى لو بدا أن مذاق القهوة يمثل لك أهمية قصوى، فهناك سبب أقوى بكثير يدعوك للعناية بآلتك كل يوم، لأنك إذا لم تفعل ذلك، يمكن أن يتراكم العفن والرواسب الجيرية، كما يمكن أن تتكاثر الجراثيم.

بقايا القهوة

وتتعفن بقايا البن الرطبة في الجزء السفلي من الآلة، وكذلك حاوية البن المطحون وفي صينية تنقيط القهوة، بالإضافة إلى ذلك تتراكم الزيوت والدهون الناجمة عن البن، وفقا لما تقوله تيريزا سيتز مستشارة الأجهزة المنزلية الصغيرة في الجمعية الألمانية للصناعات الكهربائية والرقمية.

ويقول هولجر بريبيش مدير رابطة القهوة الألمانية إن عملية التنظيف، يجب أن تشمل أيضا المرشحات التي لا ينبغي تركها على حاملها بعد تحضير القهوة، ومن الأفضل تفريغ أواني آلات الترشيح يوميا عند الانتهاء من تناول القهوة، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الإجراء، ستجف بقايا القهوة ويصبح من الصعب تنظيف الوعاء.

ويشير بريبيش إلى أن الفوهة التي يصب منها الحليب، وكذلك خزان المياه والأنابيب، من الأماكن الصعبة بشكل خاص وتحتاج إلى تنظيف، ويقول "تتكاثر الجراثيم في أي مكان يستخدم فيه الحليب ولا يتم تنظيفه".

عمليات تنظيف أساسية

بالنسبة للإسبريسو على سبيل المثال، يمكن فك عصا البخار الموجودة على آلات القهوة الأوتوماتيكية بالكامل، وتركها لتنقع في مادة التنظيف ثم يتم شطفها بالماء الصافي، وتقوم بعض الأجهزة بإعلامك عندما تحتاج إلى القيام بذلك، ومع ذلك يرى الخبير بريبيش أنه يجب شطف أي خزان حليب في آلة إسبريسو بشكل يومي، وينطبق الشيء نفسه على الأنابيب، التي يتم شطفها بالماء الساخن الموجود داخل آلة القهوة.

ويجب أيضا إزالة الترسبات من الماكينة مرة واحدة في الشهر، وهي عملية سهلة للغاية، ويمكنك أن تضيف بشكل اعتيادي سائلا مزيلا للترسبات إلى خزان المياه المملوء، وبدء برنامج التنظيف أو برنامج التشغيل المعتاد.

وتنصح تيريزا سيتز بعدم استخدام الخل وحمض الستريك، اللذين يستخدمان غالبا في المنزل للتخلص من الترسبات الجيرية، وتقول "يقلل حمض الستريك من عمر الآلات، في حين أن الحموضة القوية يمكن أن تؤثر على اللحام والأنابيب"، وتضيف "يجب أيضا إبقاء الخل بعيدا عن آلات القهوة، لأنه شديد القوة ويمكن أن يلحق الضرر بالبلاستيك الموجود بالآلة".

كما يجب إجراء عمليات تنظيف أساسية لجميع آلات القهوة بشكل منتظم، ويمكن للآلات الأوتوماتيكية والعديد من آلات إعداد القهوة الأخرى، أن تذكرك بموعد تنظيفها.