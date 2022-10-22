الشتاء القارس يدق الأبواب.. ما هي أبرد 10 دول في العالم؟

يدخل فصل الشتاء هذا العام بالتزامن مع اشتداد الأزمة العالمية لإمدادات الغاز والنفط في أوروبا والعالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يحذر الخبراء أن العديد من دول العالم وبالذات في القارة الأوروبية مقبلة على شتاء قارس شديد البرودة.

وتسعى الحكومات الأوروبية جاهدة لتجنب أزمة طاقة واسعة النطاق مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع فواتير الطاقة التي لا يمكن تحملها حيث تبحث الحكومات الأوروبية عن تدابير غير تقليدية لكبح جماح الأسعار المرتفعة، بدءًا من وضع حد أقصى لأسعار النفط والغاز إلى التعليق المؤقت لتداول مشتقات الطاقة، وذلك حسب ما ذكرت منصة "بلومبيرغ" مؤخرا.

وفي ظل هذه الأوضاع الشتوية الصعبة يبزغ سؤال: ترى ما هي أبرد دول العالم؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير، ولكن قبل ذلك علينا أن نحدد كيفية قياس أبرد الدول في العالم، وعلى أي المعايير يعتمد هذا التحديد؟

كيفية قياس أبرد دولة في العالم

هناك طريقتان رئيسيتان لقياس أبرد دول العالم:

الطريقة الأولى: تعتمد على أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في كل بلد.

تعتمد على أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في كل بلد. الطريقة الثانية: تعتمد على ترتيب أبرد الدول في العالم حسب متوسط درجة الحرارة السنوية، والتي تصدرتها سفالبارد ويان ماين، وسفالبارد عبارة عن أرخبيل في المحيط المتجمد الشمالي تحت سيادة النرويج الكاملة. أما يان ماين، فجزيرة نائية في المحيط المتجمد الشمالي.

وقد اعتمدنا في هذا التقرير كلتا الطريقتين لتحديد أبرد دول العالم بدقة، حيث سنتعرف في الجدول الأول على أبرد دول العالم اعتمادا على الطريقة الأولى، في حين سنتعرف في الجدول الثاني على أبرد الدول في العالم اعتمادا على الطريقة الثانية، وذلك وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة، ومنها منصة "مابر" (mappr) وموقع "سويدش نوماد" (swedishnomad) ومنصة "تريبز سيفي" (tripsavvy) وموقع "ليست تريب" (liststripe).

أبرد 10 دول في العالم حسب أدنى درجة حرارة تم تسجيلها

وفي هذا التقرير نستعرض أبرد 10 دول العالم اعتمادا على الطريقة الأولى، وهي أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في كل بلد منها.

1- روسيا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (– 67.8) درجة مئوية

تعد روسيا أبرد دولة في العالم من حيث أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق حيث سجلت كل من بلدتي "فيرخويانسك" (Verkhoyansk) و"أويمياكون" (Oymyakon) الواقعتين في "جمهورية ساخا" (Sakha Republic) التابعة للاتحاد الروسي، حيث سجلت درجة حرارة باردة متجمدة تصل إلى "-67.8" درجة مئوية في السادس من فبراير/شباط 1933.

وبلدة أويمياكون المعروفة شعبيا باسم "قطب البرد" منطقة نائية يسكنها حوالي 500 شخص من المقيمين الدائمين فقط، وهي واحدة من أبرد المستوطنات المأهولة بشكل دائم في العالم. ويكون البرد في هذه البلدة شديدا قارسا ويجعل من الصعب استخدام الأدوات، لأن البطاريات والمحركات عادة ما تنتهي بالتجمد، ويستهلك السكان اللحوم في الغالب لأن المحاصيل لا تنمو في تلك الأصقاع النائية المتجمدة.

2- غرينلاند: أبرد درجة حرارة مسجلة (–66.1) درجة مئوية

غرينلاند بلد مستقل يتمتع بالحكم الذاتي، وينتمي إلى مملكة الدانمارك، وكانت أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق في أكبر جزيرة في العالم "-66.1" درجة مئوية عام 1954، وهي ثاني أبرد بلد في العالم، ومعظم مناطق الجزيرة يكسوها الجليد طوال العام، ويعيش فيها أكثر من 56 ألف شخص معظمهم إما من عرق "الإنويت" وهم السكان الأصليون للجزيرة أو من أصول دانماركية مهاجرة.

3- كندا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-63) درجة مئوية

كندا هي أبرد دولة في أميركا الشمالية حيث وصلت أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق (-63.0) درجة مئوية وذلك في بلدة "سناغ" (Snag) بمقاطعة "يوكون" (Yukon) في عام 1947.

وهناك مناطق أخرى شديدة البرودة في كندا حيث سجلت درجات حرارة قياسية في سد باسانو بمقاطعة ألبرتا (-61.1 درجة مئوية) وفورث سميث (-59.4 درجة مئوية)، وليتون (-58.9 درجة مئوية).

4- الولايات المتحدة الأميركية.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-62.2) درجة مئوية

الولايات المتحدة بلد ضخم المساحة بدرجات حرارة مختلفة حسب الولاية والوقت من العام. وما يميز الولايات المتحدة هو حقيقة أنها تصنف كواحدة من أبرد البلدان وتصنف أيضا كواحدة من أكثر البلدان حرارة في العالم.

وكانت أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في الولايات المتحدة هي (-62.2) درجة مئوية في 23 يناير/كانون الثاني 1971 في منطقة "بروسبكت كريك" (Prospect Creek) قرب القطب الشمالي بولاية ألاسكا وهي أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة، كما أنها موطن لواحد من أكبر الأنهار الجليدية في العالم.

وهناك مناطق وولايات أخرى شديدة البرودة في أميركا وهي: مونتانا ويوتوا ووايومنغ وكولورادو والتي تتراوح أبرد درجات الحرارة فيها بين (-62 إلى -52) درجة مئوية.

5- الصين.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-58) درجة مئوية

تعد الصين من أبرد دول العالم بسبب فصول الشتاء الباردة المتجمدة في المناطق الشمالية من البلاد، بينما تتمتع الأجزاء الجنوبية بطقس أكثر دفئا، وكانت أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في الصين هي (-58) درجة مئوية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 في منطقة "جينيه" (Genhe) بمقاطعة منغوليا الداخلية المستقلة شمالي البلاد، مما يجعل الصين خامس أبرد دولة في العالم.

6- منغوليا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-55.3) درجة مئوية

منغوليا دولة تقع في المنطقة الشرقية من آسيا وتحدها روسيا من الشمال والصين من الجنوب، وهي واحدة من أبرد البلدان في العالم، وعادة ما تكون فصول الشتاء طويلة وقاسية في هذا البلد مما يجبر القبائل البدوية على إقامة معسكرات ثابتة والبقاء في المكان نفسه لفترات طويلة، حيث قام غالبية السكان بتكييف أنماط حياتهم مع درجات الحرارة القاسية في البلاد واستمروا في البقاء على قيد الحياة في ظروف بالغة القسوة.

وتتراوح درجات الحرارة في البلاد ما بين (-20 إلى -45) درجة مئوية في فصل الشتاء، أما أبرد درجة حرارة تم تسجيلها في منغوليا فكانت في منطقة "زينغوفي" (Züüngovi) في ديسمبر/كانون الأول عام 1976 حيث وصلت إلى (-55.3) درجة مئوية.

7- قيرغيزستان.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-53.6) درجة مئوية

تقع جمهورية قيرغيزستان في المنطقة الوسطى من قارة آسيا وتشتهر على نطاق واسع بجبالها العديدة العملاقة، وتحدها من الجنوب طاجيكستان ومن الشمال كازاخستان ومن الغرب أوزبكستان ومن الشرق الصين، وهي من أبرد دول العالم بشتاء بالغ القسوة والبرودة، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى (-30) درجة مئوية وذلك في العديد من المناطق والجبال، وبلغت أبرد درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد (-53.6) درجة مئوية.

8- السويد.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-53.0) درجة مئوية

السويد دولة إسكندنافية تقع في الجزء الشمالي من أوروبا، وهناك حقيقة سريعة حول هذا البلد وهي أن أكثر من نصف مساحة السويد بأكملها عبارة عن غابات.

يتمتع الجزء الشمالي من السويد بمناخ صيفي معتدل، وشتاء شديد البرودة مع ثلوج تغطي المناطق الطبيعية لعدة أشهر، ووصلت أدنى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في السويد إلى (-53.0) درجة مئوية في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 1941 في منطقة "مالغوفيك" (Malgovik) في مقاطعة "فاستيربوتن" (Västerbotten).

وعادة ما يكون الشتاء في السويد طويلا ومثلجا وجافا ومتجمدا مع درجات حرارة دون الصفر، ومن الشائع أن تصل درجات الحرارة إلى (-40) درجة مئوية تقريبا في فصل الشتاء في بعض المناطق مثل "نورلاند" (Norland)، ومع ذلك عادة ما تكون درجات الحرارة في وسط السويد والجزء الجنوبي من البلاد أقل من ذلك بكثير.

9- فنلندا.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-51.5) درجة مئوية

فنلندا هي ثاني أبرد دولة إسكندنافية، وتتمتع بأحد أطول مواسم الشتاء في العالم، حيث يستمر الشتاء ما يقرب من 100 يوم في الجنوب الغربي و200 يوم في المناطق الشمالية من البلاد، أما أقل درجة حرارة مسجلة فبلغت (-51.5) درجة مئوية وسجلت بمنطقة "لابلاند" في أقصى شمال البلاد عام 1919.

وفي شمال فنلندا، تظهر الأضواء الشمالية عادة في أغسطس/آب تقريبا وتنتهي في أوائل أبريل/نيسان من كل عام، والأضواء الشمالية هي سماء ملونة مع منظر جميل للغاية بدلا من السماء الزرقاء المعتادة في مختلف دول العالم.

10- النرويج.. أبرد درجة حرارة مسجلة (-51.2) درجة مئوية

تدخل النرويج أيضًا في قائمة أبرد البلدان في العالم، وهي دولة من بلدان الشمال الأوروبي، ويعتبر سهل فينمارك أبرد منطقة من البر الرئيسي للنرويج وفق ما ذكرت منصة "نوردنورج" (nordnorge).

ومع ذلك، فإن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في النرويج هي (-51.2) درجة مئوية في مدينة "كاراسجوك" (Karasjok city).

وتعتبر النرويج واحدة من أفضل البلدان لمشاهدة الأضواء الشمالية رائعة الجمال، ويأمل كثير من الناس زيارة النرويج لمشاهدة هذا المنظر الساحر للسماء.