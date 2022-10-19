يسعى كثيرون لإيجاد السعادة بعدة طرق مثل التمارين الرياضية أو التأمل أو غيرهما، في وقت يُطرح فيه السؤال التالي: هل للنظام الغذائي تأثير على حالتنا المزاجية؟

في هذا الصدد أظهرت دراسات تتعلق بالتغذية الصحية والصحة العقلية أن نوع الأغذية له تأثير في زيادة السيروتونين في أدمغتنا، بحسب ما نقل موقع "هيلث لاين" المتخصص في مجال الصحة والتغذية.

لذلك بدلاً من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لزيادة السيروتونين، وهو العنصر المسؤول عن تعديل حالتك المزاجية، كما جاء في تقرير نشره موقع دويتشه فيله.





السيروتونين يجعلك أكثر سعادة

السيروتونين هو المادة الكميائية التي تلعب دورا مهما في تنظيم مزاجنا، بل يوصف بهرمون السعادة، إذ يسبب انخفاض مستوياته في الجسم عدم استقرار المزاج.

وذكر تقرير نشره موقع "سي نت" عددا من الأغذية التي يمكنها أن تسهم في زيادة السيروتونين في الجسم، ومن أهمها:

1- الشوكولاته الداكنة

وجدت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية للفرد، نظرا للمكونات التي تحتويها خاصة التربتوفان والثيوبرومين المعروف أيضا باسم "كزانثيروز"، والتربتوفان هو حمض أميني يستخدمه الدماغ لإنتاج السيروتونين.

2- الموز

يحتوي الموز على مادة السيروتونين، وبالتالي فهو مهم في تنظيم الحالة المزاجية، كما أن الجسم يحتاج إلى فيتامين "بي 6" (B 6) لإنتاج السيروتونين. والموز غني بشكل خاص بهذا الفيتامين.

3- جوز الهند

جوز الهند مليء بالدهون التي يمكن أن تساعد في تعزيز طاقتك. وكشفت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2017 أن الجليسريدات الثلاثية متوسطة الحلقات "إم سي تي إس" (MCTs) الموجودة في حليب جوز الهند قد تقلل من القلق.





4- القهوة

خلصت بعض الدراسات التي أجريت عام 2016 إلى أن استهلاك القهوة يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. في حين ذهبت دراسات أخرى إلى أن القهوة، سواء التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، حسنت بشكل ملحوظ الحالة المزاجية للأشخاص مقارنة بأولئك الذين تناولوا مشروبات أخرى.

5- الأفوكادو

الأفوكادو يجعلك أكثر سعادة، إذ إن هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية بما في ذلك الكولين، الذي يستخدمه الجسم لتنظيم الجهاز العصبي والمزاج.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2020 أن الدهون الصحية في الأفوكادو مرتبطة بانخفاض القلق لدى النساء، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين "بي" (B)، الذي تم ربطه بانخفاض مستويات التوتر.

6- التوت

أظهرت تحاليل أن تناول الفاكهة والخضروات، خاصة التوت، ارتبط بشكل كبير بتحسين الصحة العقلية، إذ إنه غني بمضادات الأكسدة، المعروفة أيضًا باسم الفلافونويد، التي تقلل من أعراض الاكتئاب.

7- الأطعمة المخمرة

الأطعمة التي تمر بعملية التخمير مثل مخلل الملفوف والزبادي تساعدك على الحفاظ على أمعاء صحية، وقد تساعد أيضا في تحسين مزاجك، إذ تدعم عملية التخمير البكتيريا الصحية في أمعائك.